Un buque de ayuda humanitaria que transporta 20.000 toneladas de trigo procedente de Ucrania llegó este jueves al puerto de Toros, en la provincia de Samsun, en el norte de Türkiye. El cargamento forma parte de una iniciativa del Programa Mundial de Alimentos (WFP) de las Naciones Unidas, destinada a apoyar a regiones afectadas por crisis, incluida Siria.

El "Brave Commander", con bandera de Beirut, fue recibido con una ceremonia organizada por la Oficina del WFP en Türkiye, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura y Silvicultura, y la Gobernación de Samsun.

El vicegobernador de Samsun, Kemal Yildiz, calificó el envío como “un símbolo de conciencia compartida y solidaridad para toda la humanidad”.

Yildiz expresó su orgullo por acoger al WFP y subrayó que Türkiye ha sido líder en el suministro de alimentos a la agencia de la ONU, realizando además contribuciones voluntarias al programa desde su creación.

Por su parte, Stephen Cahill, director del WFP en Türkiye, destacó la relevancia de la operación. “Hoy estamos aquí, en el puerto de Samsun, que es una puerta de entrada vital para las operaciones humanitarias del WFP en nuestra lucha por erradicar el hambre en el mundo. Damos la bienvenida al Brave Commander, que simboliza nuestra solidaridad internacional y nuestra rápida acción humanitaria”, afirmó Cahill.

El papel estratégico de Türkiye en la distribución global de alimentos

Cahill señaló que el buque, que fue el primero en transportar asistencia humanitaria desde Ucrania tras el inicio de la Iniciativa de Granos del Mar Negro en 2022, tiene un significado especial para el WFP.

“Esto demuestra el compromiso del Gobierno turco con la acción humanitaria, y al mismo tiempo garantiza que el WFP tenga acceso a alimentos en todo el mundo, lo cual es de vital importancia para nuestras operaciones”, agregó Cahill, agradeciendo el apoyo de la Gobernación de Samsun, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los países donantes.

Asimismo, Cahill reconoció el papel estratégico de Türkiye en la distribución global de alimentos, señalando que el WFP ha adquirido alimentos por un valor de 1.100 millones de dólares en Türkiye durante los últimos cinco años, todos distribuidos como ayuda humanitaria en distintas partes del mundo. Además, precisó que 5.000 de las 20.000 toneladas de trigo transportadas por el buque serán destinadas a operaciones humanitarias en Siria.