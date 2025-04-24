Ha muerto el papa Francisco . Ha muerto Jorge Mario Bergoglio, obispo de Roma, y sobre todo, ha muerto un hombre bueno. Es difícil usar esa palabra sin que tiemble. Bueno, no en el sentido blando y acomodaticio que a veces le damos, sino en el sentido profundo, antiguo, evangélico: bueno como quien se dejó vulnerar por el dolor del mundo.

Desde mi doble lugar de activista y de académico, he participado en encuentros sobre “ Laudato Si’” y “ Fratelli Tutti ”, escuchando cómo su mensaje echaba raíces en territorios a menudo desoídos, en márgenes donde el cristianismo todavía respira su vocación más radical: estar del lado de los últimos.

Francisco fue, en muchos sentidos, el primer papa del Sur. No sólo por su procedencia geográfica, sino por su sensibilidad encarnada en la historia rota del sur global. Entendió desde la entraña lo que significa vivir en un mundo donde el desarrollo siempre llega tarde, donde la deuda no es sólo económica sino también existencial, donde el dolor tiene acento, y donde la teología, si no se hace carne, no sirve.

La elección del nombre Francisco fue desde el principio un gesto de ubicación simbólica. No sólo evocaba al poverello de Asís , sino que se dejaba habitar por esa radicalidad suya: caminar descalzo, rechazar el poder, besar al leproso, hablar con los pájaros, reformar desde la grieta. Esa grieta no era sólo institucional. Era también profunda. Y desde ahí, desde el Sur, Francisco habló al mundo.

“Laudato Si’” no es sólo una encíclica sobre el cambio climático. Es una carta dirigida al corazón herido de la Tierra. En ella, el papa recuperó lo mejor de la tradición franciscana y lo dejó vibrar en el lenguaje de la eco-teología. Pero no se quedó ahí: convocó a científicos, activistas, pueblos indígenas, migrantes, jóvenes. Denunció la tecnocracia, la idolatría del mercado, la acumulación sin sentido. Habló de la “cultura del descarte” con palabras que calaban hondo porque venían de alguien que conocía de cerca las periferias.

El papa Francisco mantuvo, a lo largo de su pontificado, una relación profundamente respetuosa y comprometida con los pueblos indígenas, a quienes reconocía como guardianes de una sabiduría ancestral amenazada por la modernidad extractivista. Su voz se alzó con fuerza durante el Sínodo para la Amazonía , donde escuchó —y no simplemente habló—, reivindicando la dignidad de las cosmovisiones indígenas, su derecho a la tierra, a la memoria, a una espiritualidad encarnada en el bosque, el río, los ancestros. No los trató como objetos de evangelización, sino como sujetos de diálogo, portadores de una “teología viva” que cuida la creación. Su crítica al colonialismo fue clara: pidió perdón por los abusos históricos de la Iglesia y denunció las nuevas formas de colonización cultural y económica que siguen arrasando sus territorios. En ellos veía no un vestigio del pasado, sino una promesa para el futuro.

Por eso, nunca pensó en abstracto. Su teología era situada, y por eso radical. Radical porque iba a la raíz, porque tocaba el humus —esa tierra común de la que todos venimos y a la que todos volveremos. “Laudato Si’” fue su forma de orar por el planeta, pero también de exigir justicia ecológica. No había en ella ingenuidad, sino una lucidez compasiva que interpelaba sin condenar. Estaba pensada para el Sur.

Por eso, uno de sus gestos más persistentes fue viajar a los márgenes. No sólo geográficos —Asia, África, las periferias de Europa— sino también simbólicos. Buscó al pobre, al migrante, al preso, al moribundo, al olvidado. No lo hizo por cálculo pastoral, sino por convicción profética. Estaba convencido de que Dios habita en los bordes, que la verdad no se decreta desde el centro, sino que se encuentra en los márgenes.

En cada viaje, Francisco se acercaba a aquello que duele, no para salvarlo desde arriba, sino para dejarse transformar por ello. Escuchar era para él una forma de amar. Por eso, cuando hablaba de los migrantes, no usaba un lenguaje burocrático. Hablaba de rostros, de cuerpos, de lágrimas. De padres que cruzan el mar con sus hijos. De mujeres que caminan por el desierto. De vidas que no caben en los números. Un revulsivo en tiempos de populismos xenófobos y de ultraderecha.