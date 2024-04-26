AMÉRICA LATINA
Ecuador planea recibir dos millones de turistas
Durante la última edición de Fitur, una de las ferias de turismo más importantes a nivel internacional, Ecuador dio a conocer un ambicioso plan para atraer a más dos millones de turistas, lo que generará empleo y contribuirá a la economía.
El estand de Ecuador durante la 44ª edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2024, en Madrid. / Foto: Getty Images
26 de abril de 2024

Ecuador presentó su objetivo de atraer dos millones de turistas para 2025 durante su debut como país socio de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), cuya última edición se llevó a cabo el 24 de enero en Madrid, España, y contó con más de 140 mil visitantes.

El ministro de Turismo, Niels Olsen, destacó la participación de Ecuador en Fitur como parte de su plan para incrementar la promoción internacional en un treinta por ciento.

Además, destacó el vínculo entre Ecuador y España, con un flujo turístico creciente, especialmente evidenciado en el aumento del 58 por ciento de turistas españoles el año anterior. Asimismo, la conectividad aérea entre ambos países también ha experimentado un incremento del 46,04 por ciento en la ruta Ecuador-Madrid-Ecuador en 2022. Estos datos reflejan un creciente interés en los viajes entre ambos destinos.

Asimismo, en el marco de la última edición de la feria, considerada entre los eventos de turismo más importantes a nivel internacional, 48 empresas ecuatorianas, incluyendo Paccari, presentaron su oferta turística, gastronómica y cultural. Paccari, reconocida por su chocolate premium y sostenible, ofreció una cata exclusiva de sus productos, con más de cincuenta sabores únicos.

El estand de Ecuador también contó con la presencia de autoridades municipales, quienes promocionaron los destinos turísticos únicos del país.

La participación en Fitur representa un paso estratégico hacia los ambiciosos objetivos turísticos de Ecuador, no solo en términos de visitantes, sino también en la generación de empleo, con la expectativa de emplear a 700 mil personas en el sector para 2025.

FUENTE:TRT Español y agencias
