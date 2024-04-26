Ecuador presentó su objetivo de atraer dos millones de turistas para 2025 durante su debut como país socio de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), cuya última edición se llevó a cabo el 24 de enero en Madrid, España, y contó con más de 140 mil visitantes.

El ministro de Turismo, Niels Olsen, destacó la participación de Ecuador en Fitur como parte de su plan para incrementar la promoción internacional en un treinta por ciento.

Además, destacó el vínculo entre Ecuador y España, con un flujo turístico creciente, especialmente evidenciado en el aumento del 58 por ciento de turistas españoles el año anterior. Asimismo, la conectividad aérea entre ambos países también ha experimentado un incremento del 46,04 por ciento en la ruta Ecuador-Madrid-Ecuador en 2022. Estos datos reflejan un creciente interés en los viajes entre ambos destinos.