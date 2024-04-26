AMÉRICA LATINA
Panamá será la sede del World of Coffee en 2026
En octubre de 2026, Panamá será la sede del World of Coffee, marcando así el primer evento de este tipo en América Latina, según anunció la Specialty Coffee Association (SCA).
El congreso reúne a toda la cadena de valor del café, incluyendo baristas, productores y compradores. / Foto: Getty Images
26 de abril de 2024

El congreso internacional World of Coffee se ha llevado a cabo en Asia, Medio Oriente y Europa, sin embargo, esta será la primera vez se desarrollará en América Latina.

La noticia fue confirmada mediante la firma de un memorándum de entendimiento entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (Scap) y la Specialty Coffee Association (SCA).

El World of Coffee es un evento anual que reúne a toda la cadena de valor del café, incluyendo baristas, productores y compradores.

Hunter Tedman, presidente de Scap, destacó que la celebración de este evento, programado para los días 25 y 26 de octubre de 2026, es significativo ya es la primera vez que se lleva a cabo en la región y en un país productor de café.

Por su parte, Yannis Apostolopoulos, director ejecutivo de SCA, expresó su entusiasmo por organizar un evento que busca promover el consumo de café de especialidad en los países productores.

Asimismo, Adolfo Fábrega, presidente de Cciap, señaló que este evento ofrecerá a Panamá la oportunidad de aumentar sus exportaciones y mejorar su imagen como productor de café de alta calidad.

Las conversaciones para elegir a Panamá como sede iniciaron en 2019 y, a pesar de los desafíos, incluida la pandemia de COVID-19, finalmente se ha formalizado la decisión este año.

Previo al anuncio oficial, la junta directiva de la SCA visitó las zonas cafetaleras en la provincia de Chiriquí, donde tuvieron la oportunidad de conocer a los productores locales y observar el avance de la industria del café especial en el país.

En este marco, Konstantinos Konstantinopoulos, presidente de SCA, expresó su satisfacción por la elección de Panamá como sede y destacó la calidad excepcional de los granos de café producidos en el país.

