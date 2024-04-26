El congreso internacional World of Coffee se ha llevado a cabo en Asia, Medio Oriente y Europa, sin embargo, esta será la primera vez se desarrollará en América Latina.

La noticia fue confirmada mediante la firma de un memorándum de entendimiento entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (Scap) y la Specialty Coffee Association (SCA).

El World of Coffee es un evento anual que reúne a toda la cadena de valor del café, incluyendo baristas, productores y compradores.

Hunter Tedman, presidente de Scap, destacó que la celebración de este evento, programado para los días 25 y 26 de octubre de 2026, es significativo ya es la primera vez que se lleva a cabo en la región y en un país productor de café.

Por su parte, Yannis Apostolopoulos, director ejecutivo de SCA, expresó su entusiasmo por organizar un evento que busca promover el consumo de café de especialidad en los países productores.