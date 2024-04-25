Los investigadores han anunciado que han descubierto tres nuevas especies de canguros que vivieron en Australia hace entre 5 millones y 40.000 años.
El equipo de investigación de la Universidad Flinders, en Australia, descubrió las tres especies pertenecientes al género extinto protemnodon comparando las investigaciones del museo con fósiles encontrados alrededor del lago Callabonna en el sur de Australia, según un artículo publicado el lunes en la revista Megataxa.
Se han identificado las nuevas especies protemnodon viator, protemnodon mamakurra y protemnodon dawsonae. La especie Viator es la más grande entre ellas, con 170 kilogramos, el doble del tamaño del canguro rojo actual.
"Probablemente se parecía un poco a un canguro rojo, pero más musculoso y con huesos un poco más grandes", dijo el investigador principal, Isaac Kerr.
Buscando los canguros perdidos
Para el estudio se examinaron fósiles de 14 colecciones en cuatro museos de Inglaterra, Estados Unidos y Nueva Guinea durante más de cinco años, según Kerr.
Las detalladas fotografías y los escaneos 3D de Kerr sugieren que el protemnodon viator pudo haber residido en los grandes lagos y ríos de Australia Central.
Kerr comparó la especie Protemnodon dawsonae, sobre la cual hay menos información disponible, con el "ualabí de pantano o ualabí sureño de hoy".
Según el estudio, la especie Protemnodon mamakurra pudo haber vivido en las montañas de la costa sur de Australia, en la región de Tasmania y en la costa este de la región de Nueva Gales del Sur.
Asimismo, el informe detalla que esta especie era "más propensa a moverse sobre sus manos y pies que a saltar".
Sin embargo, según los paleontólogos, aún no se ha determinado la razón por la que estas especies de Protemnodon recién descubiertas se extinguieron hace unos 40.000 años.
A diferencia de otros animales grandes, no hay indicios de que los canguros sufrieran una catástrofe climática significativa o fueran cazados masivamente.
"Definitivamente se extinguieron una vez que llegaron los humanos... pero no hay ninguna evidencia que demuestre que los aborígenes cazaran a los Protemnodon", señaló Kerr.
Esta investigación presenta un conjunto amplio de datos de los Protemnodon en comparación con lo que era accesible hasta ahora. La base de datos mejorada tiene el potencial de ofrecer mayores conocimientos sobre la identificación de fósiles.