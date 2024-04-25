Los investigadores han anunciado que han descubierto tres nuevas especies de canguros que vivieron en Australia hace entre 5 millones y 40.000 años.

El equipo de investigación de la Universidad Flinders, en Australia, descubrió las tres especies pertenecientes al género extinto protemnodon comparando las investigaciones del museo con fósiles encontrados alrededor del lago Callabonna en el sur de Australia, según un artículo publicado el lunes en la revista Megataxa.

Se han identificado las nuevas especies protemnodon viator, protemnodon mamakurra y protemnodon dawsonae. La especie Viator es la más grande entre ellas, con 170 kilogramos, el doble del tamaño del canguro rojo actual.

"Probablemente se parecía un poco a un canguro rojo, pero más musculoso y con huesos un poco más grandes", dijo el investigador principal, Isaac Kerr.

Buscando los canguros perdidos

Para el estudio se examinaron fósiles de 14 colecciones en cuatro museos de Inglaterra, Estados Unidos y Nueva Guinea durante más de cinco años, según Kerr.

Las detalladas fotografías y los escaneos 3D de Kerr sugieren que el protemnodon viator pudo haber residido en los grandes lagos y ríos de Australia Central.