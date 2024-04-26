El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha intensificado la disputa en redes sociales de su gobierno con Elon Musk al calificarlo de "multimillonario arrogante".
Esto se produce después de que un tribunal australiano ordenara el lunes a red social X ocultar algunas publicaciones que hablan del apuñalamiento de un obispo en Sydney.
El tribunal federal de Australia concedió al regulador cibernético del país, eSafety, una orden judicial que exigía a la plataforma de redes sociales ocultar algunas publicaciones sobre un ataque con cuchillo contra un obispo de la iglesia asiria, Mar Mari Emmanuel, durante un servicio en su parroquia.
El martes, Albanese arremetió contra Musk, llamándolo "multimillonario arrogante" por rechazar la petición del gobierno australiano para eliminar el contenido.
Contenido violento en X
X había bloqueado el contenido para los usuarios en Australia, pero dijo que no bloquearía las publicaciones para usuarios fuera del país, argumentando que el gobierno no tenía autoridad para dictar el contenido que sus usuarios pueden ver globalmente.
Los vídeos del ataque publicados en Internet mostraban al atacante, inmovilizado por la congregación, gritándole al obispo. La policía ha acusado a un joven de 16 años de un delito de terrorismo por el ataque.
El regulador había pedido a X que eliminara ciertas publicaciones que hablaban públicamente sobre el ataque y que podrían incluir videos.
Albanese afirmó que las redes sociales deben tener responsabilidad social y Musk estaba luchando por mantener el contenido violento en su plataforma.
'Censura y propaganda'
"Haremos lo que sea necesario para enfrentarnos a este arrogante multimillonario que se cree que está por encima de la ley, pero también por encima de la decencia común", dijo Albanese el martes a la emisora nacional ABC.
"Lo que está haciendo la comisión de eSafety es hacer su trabajo para proteger los intereses de los australianos".
Musk había llamado anteriormente a la comisión de eSafety la "policía de censura australiana", provocando los reproches de Albanese, quien describió la lucha de X contra la eliminación de contenido violento como "extraordinaria".
"Me gustaría dedicar un momento a agradecer al primer ministro por informar al público que esta plataforma es la única veraz", dijo Musk en una publicación en X horas antes de los comentarios de Albanese el martes.
Musk publicó una imagen que parecía decir que X apoya "la libertad de expresión y la verdad", mientras que otras redes sociales están dictadas por "la censura y la propaganda".