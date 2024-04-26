El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha intensificado la disputa en redes sociales de su gobierno con Elon Musk al calificarlo de "multimillonario arrogante".

Esto se produce después de que un tribunal australiano ordenara el lunes a red social X ocultar algunas publicaciones que hablan del apuñalamiento de un obispo en Sydney.

El tribunal federal de Australia concedió al regulador cibernético del país, eSafety, una orden judicial que exigía a la plataforma de redes sociales ocultar algunas publicaciones sobre un ataque con cuchillo contra un obispo de la iglesia asiria, Mar Mari Emmanuel, durante un servicio en su parroquia.

El martes, Albanese arremetió contra Musk, llamándolo "multimillonario arrogante" por rechazar la petición del gobierno australiano para eliminar el contenido.

Contenido violento en X

X había bloqueado el contenido para los usuarios en Australia, pero dijo que no bloquearía las publicaciones para usuarios fuera del país, argumentando que el gobierno no tenía autoridad para dictar el contenido que sus usuarios pueden ver globalmente.

Los vídeos del ataque publicados en Internet mostraban al atacante, inmovilizado por la congregación, gritándole al obispo. La policía ha acusado a un joven de 16 años de un delito de terrorismo por el ataque.

El regulador había pedido a X que eliminara ciertas publicaciones que hablaban públicamente sobre el ataque y que podrían incluir videos.