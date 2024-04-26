El Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, criticó la asociación trilateral de defensa AUKUS entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, diciendo que el Pacífico no debería convertirse en un escenario para las disputas de las grandes potencias.

Durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Papúa Nueva Guinea, Justin Tkatchenko, Wang expresó su preocupación por el acuerdo AUKUS durante su visita a Papúa Nueva Guinea, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Wang Hizo hincapié en que el Pacífico "no debería ser un patio de recreo para las grandes potencias", planteando objeciones a que Estados Unidos, el Reino Unido y Australia introduzcan el desarrollo de submarinos nucleares en la región.

Sostuvo que esta medida viola los objetivos del Tratado de Rarotonga, el nombre común del Tratado sobre la Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur de 1985.

Wang reiteró la postura de China contra la confrontación entre bloques en la región y destacó que tal enfoque no se alinea con las necesidades y las tendencias históricas de desarrollo de los países del Pacífico.