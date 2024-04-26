MUNDO
China critica la alianza AUKUS y advierte sobre las disputas en el Pacífico
El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, expresó su preocupación por el acuerdo AUKUS durante su visita a Papúa Nueva Guinea.
Wang reafirma la oposición de China a la confrontación en la región, enfatizando que no satisface las necesidades ni las tendencias históricas de los países del Pacífico. / Foto: Reuters
26 de abril de 2024

El Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, criticó la asociación trilateral de defensa AUKUS entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, diciendo que el Pacífico no debería convertirse en un escenario para las disputas de las grandes potencias.

Durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Papúa Nueva Guinea, Justin Tkatchenko, Wang expresó su preocupación por el acuerdo AUKUS durante su visita a Papúa Nueva Guinea, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Wang Hizo hincapié en que el Pacífico "no debería ser un patio de recreo para las grandes potencias", planteando objeciones a que Estados Unidos, el Reino Unido y Australia introduzcan el desarrollo de submarinos nucleares en la región.

Sostuvo que esta medida viola los objetivos del Tratado de Rarotonga, el nombre común del Tratado sobre la Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur de 1985.

Wang reiteró la postura de China contra la confrontación entre bloques en la región y destacó que tal enfoque no se alinea con las necesidades y las tendencias históricas de desarrollo de los países del Pacífico.

También enfatizó el compromiso de China con la "cooperación Sur-Sur", que se basa en la solidaridad entre países en desarrollo y no está impulsada por intereses o agendas geopolíticas.

Vínculos con las naciones insulares del Pacífico

En respuesta a los esfuerzos por contrarrestar la influencia económica de China en el Pacífico, entre ellas las alianzas AUKUS y QUAD, Beijing ha estado fortaleciendo sus vínculos con las naciones insulares del Pacífico para ganar terreno en la región.

Esto incluye un controvertido acuerdo de seguridad firmado con las Islas Salomón en 2022. Esta ha generado preocupación por la presencia de buques de guerra chinos en los puertos de las Islas Salomón y la autorización al personal de seguridad chino para mantener el orden social y proteger la vida, las propiedades y los proyectos chinos.

Los críticos argumentan que el acuerdo sirve esencialmente como un "pacto de seguridad", que permite a China desplegar su ejército para la protección de sus ciudadanos y proyectos en el sur del Océano Pacífico.

FUENTE:AA
