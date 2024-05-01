Las víctimas de esclavitud moderna en plantaciones de abacá, en Ecuador, deben ser reparadas en medio de los dos juicios que se realizan en el país, aseguraron este lunes expertos consultados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En ese sentido, los trabajadores, "quienes sufrieron desgarradoras violaciones de los derechos humanos durante décadas bajo la empresa Furukawa Plantaciones, deben recibir recursos legales y reparación en los juicios en curso", apuntaron los expertos, según un comunicado de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La empresa Furukawa, subsidiaria de la japonesa FPC Marketing, fue señalada de violar derechos humanos y obligar al trabajo en condiciones infrahumanas en sus plantaciones, donde laboraban familias completas, incluidos niños.

En 2021, la Fiscalía de Ecuador señaló que dentro de las plantaciones de abacá, una planta de la que se obtienen fibras vegetales muy resistentes, se "habría configurado una forma de servidumbre de la gleba, forma contemporánea de esclavitud".