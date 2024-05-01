DISCRIMINACIÓN
Se debe reparar a víctimas de esclavitud moderna en Ecuador, pide ONU
Expertos de Derechos Humanos en la ONU aseguraron que las víctimas de esclavitud moderna en plantaciones de abacá, en Ecuador, deben ser reparadas en el marco de los dos juicios que se realizan en el país.
Organizacion de las Naciones Unidas, edificio en Nueva York / Foto: Reuters
1 de mayo de 2024

Las víctimas de esclavitud moderna en plantaciones de abacá, en Ecuador, deben ser reparadas en medio de los dos juicios que se realizan en el país, aseguraron este lunes expertos consultados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En ese sentido, los trabajadores, "quienes sufrieron desgarradoras violaciones de los derechos humanos durante décadas bajo la empresa Furukawa Plantaciones, deben recibir recursos legales y reparación en los juicios en curso", apuntaron los expertos, según un comunicado de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La empresa Furukawa, subsidiaria de la japonesa FPC Marketing, fue señalada de violar derechos humanos y obligar al trabajo en condiciones infrahumanas en sus plantaciones, donde laboraban familias completas, incluidos niños.

En 2021, la Fiscalía de Ecuador señaló que dentro de las plantaciones de abacá, una planta de la que se obtienen fibras vegetales muy resistentes, se "habría configurado una forma de servidumbre de la gleba, forma contemporánea de esclavitud".

El pronunciamiento de los expertos ocurre mientras se espera el fallo de la Corte Constitucional de Ecuador sobre el caso de oficio, el cual determinará si hubo omisión del Estado, si hay responsabilidad directa de la empresa y si se deben pagar reparaciones a las víctimas.

Además, un tribunal de Santo Domingo deberá decidir si la empresa Furukawa Plantaciones enfrentará sanciones penales por los abusos, entre los que se incluyen la trata de personas con fines de explotación laboral, según los expertos.

"Ambos juicios son una oportunidad única para que Ecuador haga justicia a las víctimas. Furukawa Plantaciones debe rendir cuentas por los abusos contra los derechos humanos cometidos, y debe concederse una reparación adecuada, efectiva y rápida a las víctimas", agregaron los expertos.

Según señalaron, unas 330 personas que trabajaban en haciendas en las provincias costeras de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos "habrían sido sometidas a trabajos forzados, servidumbre y otros abusos graves de derechos humanos en el contexto de la producción de abacá durante más de 60 años".

Los expertos también pidieron a Ecuador reforzar sus leyes y garantizar inspecciones periódicas para prevenir formas de esclavitud moderna en el país.

FUENTE:TRT Español y agencias
