Estudiantes que se concentraron en un campamento de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, para manifestarse en solidaridad con Palestina fueron atacados por un grupo de detractores, según confirmó el rector de la institución, Gene Block.
A pesar de que la Policía estaba presente en el campus, no intervino inmediatamente. Su respuesta limitada y tardía dejó un saldo de al menos quince manifestantes heridos, lo que generó fuertes críticas.
Diversos videos muestran el ataque al campamento por parte de decenas de personas enmascaradas y encapuchadas, que arrojaron conos de tráfico, rociaron gas lacrimógeno y arrancaron barreras. Algunas llevaban banderas israelíes, según reportaron periodistas que estaban presentes a AP.
En medio de los ataques, las fuerzas de seguridad presentes demoraron al menos dos horas en intervenir. Su accionar tardío fue calificado como “inaceptable” por líderes políticos, estudiantes y activistas.
La respuesta de las autoridades
El rector de la Universidad de California en Los Ángeles, Gene Block, confirmó en un comunicado que “un grupo de instigadores” se presentó en la noche anterior para “atacar con violencia” el campamento de personas que protestan a favor de Palestina.
Sin embargo, Block no dio detalles sobre el grupo o por qué ni la universidad ni la policía universitaria intervenieron antes.
Por su parte, el responsable de universidades de California, Michael Drake, ordenó una “auditoría independiente de los preparativos de la universidad, sus acciones y la respuesta de las fuerzas de seguridad”.
Preocupación entre los estudiantes
“La comunidad debe sentir que la Policía los protege, no que permite que otros les hagan daño”, declaró Rebecca Husaini, jefa de despacho del Consejo de Asuntos Públicos Musulmanes, en una conferencia de prensa sobre los campus de Los Ángeles el miércoles.
Varios de los estudiantes que hablaron en la conferencia de prensa dijeron que tuvieron que apoyarse unos a otros durante los ataques, ya que no podían contar con la ayuda de la policía.
Asimismo, han cuestionado la versión de la universidad acerca de que había quince personas heridas y una hospitalizada, afirmando que el número de lesionados que fueron trasladados al hospital era mucho mayor.
Orden de desalojo
Luego de los incidentes aumentó la presencia de la Policía en el campus, aunque con el objetivo de desalojar el campamento.
Durante el jueves, los manifestantes propalestinos seguían tras sus barricadas en el campus de la UCLA, pese a las órdenes policiales de marcharse.
Varios autobuses vacíos se estacionaron cerca de la universidad, con el presunto objetivo de llevarse a los manifestantes que no cumplieran la orden.
Cerca de las cinco de la madrugada del jueves (hora local), la Policía de Los Ángeles inició la operación para desmantelar los campamentos. Durante estos operativos, se produjeron enfrentamientos y arrestos.
Las protestas se extienden por Estados Unidos
Esta situación se produjo luego de que la Policía de Nueva York irrumpiera el martes por la noche en un edificio de la Universidad de Columbia para desalojar a los manifestantes propalestinos.
Un recuento de la agencia AP reportaba al menos 38 incidentes con detenciones en protestas en campus universitarios desde el 18 de abril en Estados Unidos. Más de 1.600 personas han sido detenidas en 30 instituciones por manifestarse a favor de Palestina, pedir por el fin de la guerra en Gaza y por la ruptura de los vínculos de sus universidades con Israel.