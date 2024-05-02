Estudiantes que se concentraron en un campamento de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, para manifestarse en solidaridad con Palestina fueron atacados por un grupo de detractores, según confirmó el rector de la institución, Gene Block.

A pesar de que la Policía estaba presente en el campus, no intervino inmediatamente. Su respuesta limitada y tardía dejó un saldo de al menos quince manifestantes heridos, lo que generó fuertes críticas.

Diversos videos muestran el ataque al campamento por parte de decenas de personas enmascaradas y encapuchadas, que arrojaron conos de tráfico, rociaron gas lacrimógeno y arrancaron barreras. Algunas llevaban banderas israelíes, según reportaron periodistas que estaban presentes a AP.

En medio de los ataques, las fuerzas de seguridad presentes demoraron al menos dos horas en intervenir. Su accionar tardío fue calificado como “inaceptable” por líderes políticos, estudiantes y activistas.

La respuesta de las autoridades

El rector de la Universidad de California en Los Ángeles, Gene Block, confirmó en un comunicado que “un grupo de instigadores” se presentó en la noche anterior para “atacar con violencia” el campamento de personas que protestan a favor de Palestina.

Sin embargo, Block no dio detalles sobre el grupo o por qué ni la universidad ni la policía universitaria intervenieron antes.

Por su parte, el responsable de universidades de California, Michael Drake, ordenó una “auditoría independiente de los preparativos de la universidad, sus acciones y la respuesta de las fuerzas de seguridad”.

Preocupación entre los estudiantes

“La comunidad debe sentir que la Policía los protege, no que permite que otros les hagan daño”, declaró Rebecca Husaini, jefa de despacho del Consejo de Asuntos Públicos Musulmanes, en una conferencia de prensa sobre los campus de Los Ángeles el miércoles.