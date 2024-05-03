Israel manipula la memoria del Holocausto para ocultar las mismas atrocidades que está cometiendo en Gaza, según señaló un sobreviviente del Holocausto.

Stephen Kapos, de 87 años y sobreviviente del Holocausto, asegura que no hay duda de que Israel está cometiendo un “genocidio” en Gaza.

"Estoy aquí porque protesto contra el uso de la memoria del Holocausto como disfraz y justificación para perpetrar en Gaza lo que es igual a un genocidio contra el pueblo palestino", dijo Kapos, quien perdió a la mayor parte de su familia en el Holocausto, durante una conversación con la agencia de noticias Anadolu en una reciente manifestación pro-palestina en Londres.

Aparte del costo humano de la agresión de Israel en Gaza, que ya deja más de 34.500 palestinos muertos ––la gran mayoría mujeres y niños––, Kapos condenó enérgicamente la devastación de la infraestructura del enclave asediado, incluidas viviendas, instalaciones médicas e instituciones educativas.

Según cifras de la ONU, al menos el 60 por ciento de la infraestructura de Gaza ha sido dañada o destruida y calcula que se tardarán al menos 14 años en limpiarla de escombros.

Además, los ataques israelíes han desplazado internamente al 85 por ciento de su población, exponiéndola a la hambruna y a una aguda escasez de alimentos y ayuda médica.

Todo esto ha llevado a que Israel enfrenta un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, que emitió un fallo provisional en enero en el que ordenó a Tel Aviv tomar medidas para impedir que sus fuerzas cometieran actos de genocidio y garantizar que se permitiera la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. ​​​​​​​

“No sólo hay fuertes bombardeos indiscriminados, sino que incluso destruir instituciones importantes, como universidades, después de haber sido ocupadas, cuando Hamás no estaba cerca, y aun así fueron destruidas, es un mensaje muy claro de que desean destruir Gaza como un lugar para vivir”, dijo Kapos.