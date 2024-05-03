DISCRIMINACIÓN
"Israel usa el Holocausto para ocultar genocidio en Gaza"
Stephen Kapos, sobreviviente del Holocausto, condenó las atrocidades que Israel ha cometido en Gaza. En ese sentido, mencionó paralelismo con el Holocausto e instó a la respuesta mundial.
La agresión de Israel ha matado a más de 34.500 palestinos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. / Foto: Reuters
3 de mayo de 2024

Israel manipula la memoria del Holocausto para ocultar las mismas atrocidades que está cometiendo en Gaza, según señaló un sobreviviente del Holocausto.

Stephen Kapos, de 87 años y sobreviviente del Holocausto, asegura que no hay duda de que Israel está cometiendo un “genocidio” en Gaza.

"Estoy aquí porque protesto contra el uso de la memoria del Holocausto como disfraz y justificación para perpetrar en Gaza lo que es igual a un genocidio contra el pueblo palestino", dijo Kapos, quien perdió a la mayor parte de su familia en el Holocausto, durante una conversación con la agencia de noticias Anadolu en una reciente manifestación pro-palestina en Londres.

Aparte del costo humano de la agresión de Israel en Gaza, que ya deja más de 34.500 palestinos muertos ––la gran mayoría mujeres y niños––, Kapos condenó enérgicamente la devastación de la infraestructura del enclave asediado, incluidas viviendas, instalaciones médicas e instituciones educativas.

Según cifras de la ONU, al menos el 60 por ciento de la infraestructura de Gaza ha sido dañada o destruida y calcula que se tardarán al menos 14 años en limpiarla de escombros.

Además, los ataques israelíes han desplazado internamente al 85 por ciento de su población, exponiéndola a la hambruna y a una aguda escasez de alimentos y ayuda médica.

Todo esto ha llevado a que Israel enfrenta un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, que emitió un fallo provisional en enero en el que ordenó a Tel Aviv tomar medidas para impedir que sus fuerzas cometieran actos de genocidio y garantizar que se permitiera la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. ​​​​​​​

“No sólo hay fuertes bombardeos indiscriminados, sino que incluso destruir instituciones importantes, como universidades, después de haber sido ocupadas, cuando Hamás no estaba cerca, y aun así fueron destruidas, es un mensaje muy claro de que desean destruir Gaza como un lugar para vivir”, dijo Kapos.

"Se trata, de hecho, de las últimas etapas de la limpieza étnica mediante el genocidio", aseveró.

La afirmación de antisemitismo es “una mentira y una completa falsedad”

Kapos se opuso vehementemente a la estrategia de Israel de intentar “combinar el hecho de ser judío con el apoyo a Israel y al sionismo”.

“Eso es mentira y una completa falsedad. Muchos, muchos judíos… no apoyan a Israel y sus políticas, y tratar de afirmar que el judaísmo tiene que ver con el apoyo a Israel, no sólo es una mentira, sino que en realidad aumenta el antisemitismo en todo el mundo”, dijo.

“Claramente, si todos los judíos apoyan los horribles actos del actual Gobierno de Israel, no es sorprendente que haya una reacción en su contra. Así que estamos aquí como una especie de antídoto a esas afirmaciones”.

Kapos también mencionó que era particularmente alentador ver que el movimiento en apoyo de Gaza y los palestinos se ha vuelto “global” y está “en constante crecimiento”.

"Creo que hay esperanza, mientras esto continúe, de que eventualmente logremos ejercer influencia sobre todos los gobiernos de derecha del mundo, incluidos los gobiernos occidentales", afirmó.

“Mi mensaje al pueblo de Gaza es que todos son héroes y entendemos, especialmente los sobrevivientes del Holocausto, el dolor, las dificultades y el miedo que están atravesando, así como la destrucción y el peligro de ser asesinados”.

FUENTE:AA
