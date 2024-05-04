España rechazó este sábado las acusaciones del Gobierno argentino y puso fin a la tensión diplomática que inició el día anterior con las críticas del ministro de Transporte español, Óscar Puente, contra Javier Milei.
En un comunicado, el ministerio de Asuntos Exteriores español insistió en que las declaraciones realizadas "no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos".
"El Gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad”, añadió.
Las declaraciones de Puente
Todo empezó con los comentarios del ministro de Transporte español, Óscar Puente, quien sugirió este viernes durante un encuentro sobre comunicación y redes sociales en Salamanca que el presidente argentino había tomado "sustancias".
"Yo he visto a Milei en la tele", declaró el ministro durante una conferencia organizada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). "Y cuando salió (...) no sé si era previo a la ingesta o después de la ingesta de sustancias (...) Yo dije: 'Es imposible que gane las elecciones'", añadió.
Luego, expresó que "hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto" y tomó como ejemplo a Milei y al expresidente estadounidense Donald Trump.
La reacción del gobierno argentino
Las declaraciones de Puente provocaron una reacción inmediata por parte del Gobierno argentino.
En un duro comunicado en la red social X, la oficina del Presidente anunció que repudia “las calumnias e injurias” formuladas por Puente.
La presidencia argentina también acusó a Sánchez de tener "problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa", Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción.
Asimismo, acusó a Pedro Sánchez de aplicar políticas que "traen pobreza y muerte" a su pueblo. "Sánchez (...) ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte", señaló.
La respuesta del gobierno español
Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores español comunicó que rechazaba firmemente los "términos infundados" de las declaraciones.
"No se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos", insistió el ministerio en un comunicado.
"El Gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española", añade el documento.
Mientras tanto, el presidente de la principal formación de la oposición en España, el conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, pidió este sábado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "dimita o sea cesado" por haber provocado "una crisis política con un país hermano" como Argentina.
Milei se reúne con miembros de Vox
En dos semanas, Javier Milei emprenderá un viaje a España donde participará, al igual que lo hizo en 2022, en un evento organizado por el partido opositor de ultraderecha Vox, que tendrá lugar el 18 y el 19 de mayo.
Según trascendió, durante su viaje no se reunirá ni con Sánchez ni con el rey de España, Felipe VI.