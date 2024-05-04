España rechazó este sábado las acusaciones del Gobierno argentino y puso fin a la tensión diplomática que inició el día anterior con las críticas del ministro de Transporte español, Óscar Puente, contra Javier Milei.

En un comunicado, el ministerio de Asuntos Exteriores español insistió en que las declaraciones realizadas "no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos".

"El Gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad”, añadió.

Las declaraciones de Puente

Todo empezó con los comentarios del ministro de Transporte español, Óscar Puente, quien sugirió este viernes durante un encuentro sobre comunicación y redes sociales en Salamanca que el presidente argentino había tomado "sustancias".

"Yo he visto a Milei en la tele", declaró el ministro durante una conferencia organizada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). "Y cuando salió (...) no sé si era previo a la ingesta o después de la ingesta de sustancias (...) Yo dije: 'Es imposible que gane las elecciones'", añadió.

Luego, expresó que "hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto" y tomó como ejemplo a Milei y al expresidente estadounidense Donald Trump.

La reacción del gobierno argentino

Las declaraciones de Puente provocaron una reacción inmediata por parte del Gobierno argentino.

En un duro comunicado en la red social X, la oficina del Presidente anunció que repudia “las calumnias e injurias” formuladas por Puente.