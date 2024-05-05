El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, aseguró este sábado que la resistencia contra la ocupación israelí ya no es una guerra entre Israel y Palestina, sino una lucha entre opresores y oprimidos a nivel global.
Durante su discurso en la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), que se celebra entre el 4 y el 5 de mayo en Banjul, Gambia, Fidan subrayó que nadie tiene derecho a resolver sus diferencias “sobre la sangre de los palestinos".
El diplomático señaló que Israel ha eludido sus responsabilidades y que “es deber de toda la comunidad musulmana global cerrar filas para defender a los palestinos”.
Luego, indicó que los países musulmanes deben demostrar su unidad y que pueden lograr resultados a través de medios diplomáticos y, cuando sea necesario, coercitivos.
También se refirió a las divisiones históricas entre los estados musulmanes, enfatizando que no deben repetirse y que no se debe sacrificar la causa palestina por rivalidades regionales. “El único ganador en tal situación sería Israel y sus partidarios”, advirtió.
Solución de dos Estados
Hakan Fidan llamó a todos los países musulmanes a presionar a Israel para que ponga fin a su opresión de los palestinos e impulse una solución de dos Estados, y pidió utilizar todos los medios posibles para demostrar que violar el derecho internacional tiene consecuencias.
Además, instó a que más países reconozcan a Palestina, ya que esto supondría un duro golpe para Israel, y subrayó también la importancia de asegurar la membresía plena de Palestina en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La cumbre cuenta con la participación de líderes mundiales de los 57 países miembros de la OCI. Durante el encuentro, se presentarán tres proyectos clave: un proyecto de resolución palestina, la Declaración de Banjul y el proyecto de documento final.