El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, aseguró este sábado que la resistencia contra la ocupación israelí ya no es una guerra entre Israel y Palestina, sino una lucha entre opresores y oprimidos a nivel global.

Durante su discurso en la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), que se celebra entre el 4 y el 5 de mayo en Banjul, Gambia, Fidan subrayó que nadie tiene derecho a resolver sus diferencias “sobre la sangre de los palestinos".

Relacionado Türkiye suspende comercio con Israel y exige ayuda ininterrumpida en Gaza

El diplomático señaló que Israel ha eludido sus responsabilidades y que “es deber de toda la comunidad musulmana global cerrar filas para defender a los palestinos”.

Luego, indicó que los países musulmanes deben demostrar su unidad y que pueden lograr resultados a través de medios diplomáticos y, cuando sea necesario, coercitivos.

También se refirió a las divisiones históricas entre los estados musulmanes, enfatizando que no deben repetirse y que no se debe sacrificar la causa palestina por rivalidades regionales. “El único ganador en tal situación sería Israel y sus partidarios”, advirtió.