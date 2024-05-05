La agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) ha advertido contra el daño psicológico que enfrentan los niños en Gaza como resultado de los ataques israelíes.

"Los niños en Gaza están sufriendo niveles devastadores de estrés", aseguró la agencia en un comunicado y añadió que sus equipos trabajan con niños y adolescentes para “mitigar el impacto de los horrores de la guerra”.

Asimismo, la agencia señaló que sus consejeros “les ofrecen esperanza y consuelo". "Tenemos que proteger su presente y su futuro", remarcaron.

Israel ha emprendido una brutal ofensiva contra Gaza, tras el ataque de Hamás del 7 de octubre.

Casi siete meses después del ataque israelí, grandes zonas del enclave palestino yacen en ruinas, lo que empuja al 85 por ciento de la población del enclave al desplazamiento interno, además de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicinas, según la ONU.

Más palestinos por debajo de la línea de pobreza

Los ataques israelíes han empujado a 1,74 millones de personas por debajo de la línea de pobreza en Gaza, lo que resulta en una tasa de pobreza del 58,4 por ciento.

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado esta semana, el producto bruto interno (PBI) de Gaza ha sufrido una caída del 26,9 por ciento.