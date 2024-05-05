ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
ONU asegura que los niños sufren “niveles de estrés devastadores” en Gaza
La agencia de la ONU para los refugiados palestinos advierte sobre el daño psicológico que sufren los niños que viven los horrores de la guerra en Gaza.
ONU asegura que los niños sufren “niveles de estrés devastadores” en Gaza
Los niños de Gaza sufren un profundo daño psicológico. / Foto: AA
5 de mayo de 2024

La agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) ha advertido contra el daño psicológico que enfrentan los niños en Gaza como resultado de los ataques israelíes.

"Los niños en Gaza están sufriendo niveles devastadores de estrés", aseguró la agencia en un comunicado y añadió que sus equipos trabajan con niños y adolescentes para “mitigar el impacto de los horrores de la guerra”.

Asimismo, la agencia señaló que sus consejeros “les ofrecen esperanza y consuelo". "Tenemos que proteger su presente y su futuro", remarcaron.

Israel ha emprendido una brutal ofensiva contra Gaza, tras el ataque de Hamás del 7 de octubre.

Casi siete meses después del ataque israelí, grandes zonas del enclave palestino yacen en ruinas, lo que empuja al 85 por ciento de la población del enclave al desplazamiento interno, además de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicinas, según la ONU.

Más palestinos por debajo de la línea de pobreza

Los ataques israelíes han empujado a 1,74 millones de personas por debajo de la línea de pobreza en Gaza, lo que resulta en una tasa de pobreza del 58,4 por ciento.

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado esta semana, el producto bruto interno (PBI) de Gaza ha sufrido una caída del 26,9 por ciento.

Recomendados

“Cada día adicional que continúa esta guerra está generando costos enormes y agravantes para los palestinos, ahora y en el mediano y largo plazo”, explicó el administrador del PNUD, Achim Steiner.

“En comparación con nuestra evaluación preliminar, estas nuevas cifras advierten que el sufrimiento en Gaza no terminará cuando termine la guerra”, añadió.

Más de 10.000 desaparecidos

Al menos 29 personas fueron asesinadas durante ataques israelíes contra el enclave palestino en las últimas 24 horas, según informó este domingo el Ministerio de Salud de Gaza.

El total de fallecidos desde el inicio de la guerra alcanza entonces la escalofriante cifra de 34.683. Además, 78.018 personas han resultado heridas desde el inicio de la guerra.

Sin embargo, además de estas cifras, el Servicio de Defensa Civil Palestino ha asegurado miles de personas, incluidos niños, siguen desaparecidas bajo los escombros en toda Gaza.

"Calculamos que hay más de diez mil personas desaparecidas bajo los escombros de cientos de viviendas destruidas desde el inicio de la agresión (israelí)", indicó el martes un comunicado.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar