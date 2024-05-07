Los partidos populistas de ultraderecha de la Unión Europea (UE) consiguen mayor impacto en las redes sociales que los tradicionales, con campañas de desinformación que promueven el miedo y el odio como temas centrales de las elecciones legislativas del bloque que se llevarán a cabo el mes próximo, según han explicado varios analistas.

"Los partidos populistas son maestros en este nuevo tipo de propaganda. La desinformación está en el núcleo de sus estrategias de comunicación", afirmó el consultor Johannes Hillje, que asesora a partidos y políticos en Berlín y Bruselas.

Estos partidos difunden en Facebook, X, Instagram y otras plataformas afirmaciones falsas o engañosas sobre asuntos como la guerra en Ucrania, la inmigración o las regulaciones para proteger el medio ambiente, según han comprobado los verificadores de noticias de la AFP.

La estrategia parece dar resultado, pues estos son los partidos que van a la cabeza en número de visualizaciones e interacciones en redes.

Según una investigación de la revista Político en marzo, los partidos del grupo de extrema derecha Identidad y Democracia del Parlamento Europeo, que incluye formaciones como la Agrupación Nacional francesa o Alternativa para Alemania, disponen en conjunto de alrededor de 1,3 millones de seguidores en TikTok.

En cambio, el Partido Popular Europeo, de centroderecha, el grupo más antiguo y con más escaños en la Eurocámara, solo tiene 167 mil seguidores.

La migración como chivo expiatorio

Un asunto recurrente en la desinformación en línea es la migración. Ante las incertidumbres económicas de la UE, "políticos oportunistas (...) usan a los inmigrantes como chivos expiatorios para los males de la sociedad", aseguró Natalia Banulescu-Bogdan, directora adjunta del instituto estadounidense Migration Policy Institute.

"La desinformación sobre los migrantes y la migración se ha usado por mucho tiempo para fomentar el miedo y movilizar a los votantes en Europa", argumentó Banulescu-Bogdan.

En marzo, por ejemplo, el candidato de Agrupación Nacional para las elecciones de junio, Jordan Bardella, recurrió a una afirmación falsa publicada en X, donde aseguraba que la inmigración costaba cuarenta mil millones de euros anuales a Francia.

Los economistas implicados en la investigación citada como fuente de ese dato dijeron a la agencia de noticias AFP que Bardella había realizado una "interpretación engañosa".

Otro campo de batalla para la extrema derecha son las medidas del Pacto Verde de la Unión Europea para frenar el cambio climático.

Representantes de Alternativa para Alemania (AfD) compartieron en abril el falso anuncio de que Francia había prohibido la construcción y funcionamiento de turbinas eléctricas. De hecho, este tribunal solo había emitido un fallo sobre los niveles de ruido de esas turbinas.