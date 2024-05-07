Vinícius Júnior, brasileño estrella del fútbol, rompió a llorar durante una rueda de prensa hace apenas unas semanas, previo a un juego con el Real Madrid. Fue cuando expresó que se siente "menos motivado" en el deporte por los repetidos cánticos racistas en su contra durante los juegos.

El llamado del atleta de 23 años para que los órganos rectores del fútbol “hagan más” reaviva, casi un año después, una conversación sobre el racismo tanto dentro como fuera del campo de juego. El problema va más allá del fútbol y se refiere directamente al racismo arraigado en la propia España.

El año pasado, cuando Vinícius llamó la atención sobre los sonidos de imitación de mono e insultos racistas que profirieron los aficionados del Valencia CF, los teléfonos de los analistas y las organizaciones antirracistas de España no dejaron de sonar durante semanas. Yo estaba entre los que respondían las llamadas, atendiendo sin parar las preguntas de los medios.

Recuerdo que casi todas las entrevistas empezaban con el mismo asunto: ¿es España un país racista? Y yo respondía siempre de la misma manera: sí.

España es un país racista porque su racismo es estructural, igual que el machismo o el clasismo. Podemos encontrarlo arraigado en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Como persona negra que nació en España, lo he vivido en carne propia desde que tengo uso de razón: de niño, ayudando a familiares en trámites de inmigración; de adolescente, sufriendo revisiones policiales racistas; y de adulto, enfrentando rechazos en solicitudes de empleo o amenazas racistas en internet.

Mi vida no es una excepción, es la norma para los negros. Llevo años analizándolo desde múltiples perspectivas.

En España hay pocos datos oficiales sobre el impacto del racismo, pero sí sabemos que el 80 por ciento de las inmobiliarias no acepta alquilar a inmigrantes; el perfilamiento racial de la policía afecta a un mayor porcentaje de gitanos, negros y árabes; y la segregación escolar es cada día más evidente.

A pesar de las evidencias, España sigue negando que el racismo existe o intenta convencernos de que la discriminación es un hecho poco usual. Recientemente, estrellas del fútbol como el español Carvajal o el brasileño Donato dijeron que España no es un país racista. Pero mi pregunta es: si España no es racista, ¿por qué ha habido tantos episodios de racismo durante décadas?

Cuando se trata de fútbol, los responsables deberían tener un mejor juicio. Vinícius no es ni el primero ni el último caso. Hace unos días, en un fin de semana, hubo tres ejemplos de insultos racistas: a Cheikh Sarr, portero del Rayo Majadahonda; al entrenador gitano del Sevilla, Quique Sánchez Flores, y al futbolista argentino del mismo equipo, Marcos Acuña.

Hace una década, en 2014, a Dani Alves le lanzaron un plátano desde la grada. En 2006, el camerunés Samuel Eto'o intentó abandonar el estadio entre sonidos de imitación de monos. Antes, en 1993, el portero nigeriano Wilfred Agbonavbare dijo haber oído en el estadio del Real Madrid gritos sobre el "Ku Klux Klan" e invitaciones a recoger algodones.

El año pasado, Iñaki Williams, jugador del Athletic Club de Bilbao y quien tiene padres ghaneses, llevó por primera vez a los tribunales el racismo en el fútbol.

Durante los partidos de fútbol profesional suele haber muchas cámaras y miles de aficionados en las gradas. Los que corean consignas racistas deberían ser relativamente fáciles de identificar. Pero sería un error pensar que esto sólo ocurre en la élite.