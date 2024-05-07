Las peores inundaciones en 80 años devastan el sur de Brasil, mientras las cifras de muertos, desaparecidos, desplazados y afectados parecen multiplicarse tanto como el agua. La tragedia que azota el estado de Rio Grande do Sul ya se cuenta en cientos y miles: al menos 85 muertos, 339 heridos, 134 desaparecidos, más de 153.000 desplazados de sus hogares, según la cifras más recientes de las autoridades.

A eso se suma un peligro latente que se pierde en medio de las frenéticas operaciones de rescate: las personas pobres son las que más en riesgo están ante este tipo de desastres naturales. Algo que el Banco Mundial ha advertido desde hace al menos una década y que el estado de Rio Grande do Sul ya había vivido.

“Los desastres afectan desproporcionadamente a los más pobres, pues muchas veces es un sector de la población que no tiene información para tomar previsiones, viviendas seguras ni condiciones de recuperarse”, destacó el Banco Mundial cuando lanzó en 2019 la investigación “Conviviendo con las inundaciones: un estudio para construir resiliencia con las comunidades de Porto Alegre”. Se trata de un informe conjunto con la Alcaldía de esta ciudad, capital de Rio Grande do Sul, que a luz de las recientes inundaciones vuelve a tomar relevancia por sus hallazgos.

Justamente, este estado, al sur de Brasil, no es ajeno a las emergencias por lluvias e inundaciones. Lo que preocupa es la velocidad con que la tragedia parece repetirse. En octubre de 2015, hace menos de una década, Porto Alegre registró las segundas peores inundaciones de la historia de la ciudad desde 1941. “Alrededor de 9.500 personas resultaron afectadas por los temporales, que causaron daños materiales equivalentes a 18 millones de dólares”, indicó el Banco Mundial.

Esta emergencia dio origen a la investigación “Conviviendo con las inundaciones” que incluyó una encuesta realizada a 1.500 domicilios en áreas con vulnerabilidad social y que en su momento sufrieron desastres causados por el exceso de agua. De todos los participantes, el 57% sufrió inundaciones en sus hogares y el 56% (es decir casi el total de los afectados) no sabía que el agua iba a llegar a su vivienda.

Y hay otro dato clave: “La mitad de las familias que declaró vivir con ingresos mensuales inferiores a los 250 dólares, tuvo que gastar más de una vez este valor para recuperarse; de ese total, el 19% gastó más de 5 veces su ingreso mensual”.

Un estado donde 1 de cada 3 niños de hasta 6 años está en la pobreza

Los niños de hasta 6 años en Rio Grande do Sul son una población particularmente afectada por la pobreza, según una investigación de la Pontificia Universidad Católica del estado. De acuerdo a la institución, la tasa de pobreza para 2022 entre los niños de 0 a 6 años fue del 30,2%, casi el doble de la tasa de pobreza que registró la población mayor a seis años (15,9%). En cifras absolutas, indicó la universidad, ese año se registró un total de 244.000 niños pobres y 37.900 en pobreza extrema.

El profesor Ely José de Mattos, investigador del Laboratorio de desigualdades, pobreza y mercado laboral de la universidad, afirmó en sus momento que “la pobreza infantil es particularmente preocupante, pues se sabe que la privación de condiciones básicas en esta etapa de la vida tiene repercusiones permanentes en la edad adulta”.