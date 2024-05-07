El Banco Mundial sostuvo en un informe publicado este lunes que transformar la forma en la que se producen los alimentos a escala mundial podría reducir casi un tercio las emisiones de gases de efecto invernadero.

"Para proteger nuestro planeta, debemos transformar la forma en la que producimos y consumimos los alimentos", aseguró el director general del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, en el informe.

El sector agroalimentario contribuye "a casi un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero", es decir "más que todas las emisiones mundiales de calefacción y electricidad", detalló la institución financiera.

Asimismo, el informe señala que el sector agroalimentario representa una "enorme oportunidad" para reducir las emisiones globales en casi un tercio mediante "acciones asequibles y fácilmente disponibles", e instó a los países a invertir más.

Los beneficios de estas inversiones superan con diferencia sus costos. El Banco Mundial calcula que la inversión necesaria para reducir a la mitad estas emisiones en 2030 y alcanzar la meta de cero emisiones en 2050 sería de 260 mil millones de dólares anuales.

"El doble de esta cantidad se gasta cada año en subsidios agrícolas, muchos de los cuales son perjudiciales para el medio ambiente", subraya la institución, que pide que estos últimos se reconsideren para financiar parte de la inversión necesaria.

Los beneficios ascenderían a unos cuatro billones de dólares porque no solo se reducirían las emisiones sino que se mejoraría la salud de las personas, la seguridad alimentaria y nutricional, el empleo e incluso el rendimiento de los agricultores.