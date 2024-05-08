La ofensiva de Israel en Gaza ha convertido al asediado enclave en el lugar más letal y peligroso para los trabajadores humanitarios: al menos 234 han muerto bajo la lluvia de los bombardeos israelíes desde el pasado 7 de octubre.

Este miércoles 8 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Media Luna Roja y la Cruz Roja, organizaciones que en conjunto han perdido a 22 miembros desde que comenzó el conflicto. Dieciocho integrantes del personal y voluntarios de la Media Luna Roja murieron en Gaza y la Cisjordania ocupada, mientras cuatro personas pertenecientes al Magen David Adom fallecieron en Israel.

“Repetimos nuestro llamado: los trabajadores humanitarios y sanitarios deben ser respetados y protegidos. Es una obligación moral y legal”, señaló la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) en un comunicado que informó sobre la muerte más reciente de un miembro palestino de la organización.

Por su parte, la base de datos de Seguridad de los Trabajadores Humanitarios (AWDS), una fuente abierta para rastrear ataques en todo el mundo, documentó la impresionante cifra de 308 incidentes contra trabajadores humanitarios en Gaza, desde el 7 de octubre.

Gaza: 234 trabajadores humanitarios matados en siete meses

Se trata del mayor número de incidentes de este tipo que se han registrado en un solo año de conflicto desde 1997, y supera el récord de Afganistán de 81 incidentes en 2013. Además prácticamente iguala el total de incidentes registrados contra los trabajadores humanitarios en Siria durante un conflicto que se ha extendido por una década, de 2011 a 2021, el cual se mantuvo en 320.

La mayoría de los trabajadores humanitarios que han perdido la vida en Gaza pertenecían a la UNRWA, la agencia de la ONU que se ocupa de los refugiados palestinos. Uno de cada 100 miembros de su personal murió: la cifra de personal fallecido más alta en la historia de la ONU.