La ofensiva de Israel en Gaza ha convertido al asediado enclave en el lugar más letal y peligroso para los trabajadores humanitarios: al menos 234 han muerto bajo la lluvia de los bombardeos israelíes desde el pasado 7 de octubre.
Este miércoles 8 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Media Luna Roja y la Cruz Roja, organizaciones que en conjunto han perdido a 22 miembros desde que comenzó el conflicto. Dieciocho integrantes del personal y voluntarios de la Media Luna Roja murieron en Gaza y la Cisjordania ocupada, mientras cuatro personas pertenecientes al Magen David Adom fallecieron en Israel.
“Repetimos nuestro llamado: los trabajadores humanitarios y sanitarios deben ser respetados y protegidos. Es una obligación moral y legal”, señaló la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) en un comunicado que informó sobre la muerte más reciente de un miembro palestino de la organización.
Por su parte, la base de datos de Seguridad de los Trabajadores Humanitarios (AWDS), una fuente abierta para rastrear ataques en todo el mundo, documentó la impresionante cifra de 308 incidentes contra trabajadores humanitarios en Gaza, desde el 7 de octubre.
Gaza: 234 trabajadores humanitarios matados en siete meses
Se trata del mayor número de incidentes de este tipo que se han registrado en un solo año de conflicto desde 1997, y supera el récord de Afganistán de 81 incidentes en 2013. Además prácticamente iguala el total de incidentes registrados contra los trabajadores humanitarios en Siria durante un conflicto que se ha extendido por una década, de 2011 a 2021, el cual se mantuvo en 320.
La mayoría de los trabajadores humanitarios que han perdido la vida en Gaza pertenecían a la UNRWA, la agencia de la ONU que se ocupa de los refugiados palestinos. Uno de cada 100 miembros de su personal murió: la cifra de personal fallecido más alta en la historia de la ONU.
Christina Boutros, del International Crisis Group, explica que la alarmante tasa de víctimas de trabajadores humanitarios en Gaza puede atribuirse a dos factores principales: la ejecución por parte de Israel de bombardeos aéreos masivos y la ausencia de un sistema eficaz de solución de conflictos que pueda facilitar la coordinación entre el ejército israelí y las agencias humanitarias para garantizar traslados seguros.
En sus palabras, “los protocolos flexibles de Israel sobre sus objetivos revelan un enfoque del derecho internacional humanitario que parece distorsionar el requisito de proporcionalidad hasta dejarlo irreconocible. Estos protocolos sostienen que el daño causado a civiles y bienes de carácter civil no debe ser excesivo en relación con la ventaja militar que se busca. Casi todos los trabajadores humanitarios asesinados en Gaza desde octubre de 2023 murieron como resultado de bombardeos aéreos”.
La Cruz y la Media Luna Roja piden un “acceso seguro” a todo Gaza
En la víspera del Día Mundial de la Media Luna y la Cruz Roja, el portavoz Tommaso Della Longa advirtió que la ayuda humanitaria no puede entregarse a cientos de miles de personas en Gaza debido a la falta de zonas seguras.
En conversación con la Agencia Anadolu, Longa señaló que si bien en los últimos días más camiones han podido entrar al asediado enclave, esto sigue siendo insuficiente, por lo que es necesario aumentar considerablemente la ayuda humanitaria. Lo cual no se puede lograr sin una zona segura en la franja, pues la falta de un espacio así “genera muchas complejidades cuando se entrega ayuda humanitaria".
También destacó que de los dos hospitales de la Media Luna Roja en Gaza, sólo el de Khan Younis, con un departamento de emergencia abierto, puede brindar servicios actualmente. "Esto significa que miles de personas no recibirán el apoyo de salud que necesitan", explicó.
En ese sentido enfatizó en que los hospitales enfrentan problemas para tener abastecimiento de las medicinas y el equipo médico necesarios: “Estamos hablando de un sistema que casi se ha derrumbado”. Y dijo de manera que franca que “cada día, la situación empeora”.