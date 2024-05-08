ORIENTE MEDIO
5 MIN DE LECTURA
Gaza es el conflicto más peligroso y letal para trabajadores humanitarios
A causa de los ataques de Israel, al menos 234 trabajadores humanitarios perdieron la vida desde el 7 de octubre. En el Día Mundial de la Media Luna y la Cruz Roja recopilamos las cifras clave.
Gaza es el conflicto más peligroso y letal para trabajadores humanitarios
308 incidentes contra trabajadores humanitarios en Gaza ocurrieron desde el 7 de octubre. / Foto: AA
8 de mayo de 2024

La ofensiva de Israel en Gaza ha convertido al asediado enclave en el lugar más letal y peligroso para los trabajadores humanitarios: al menos 234 han muerto bajo la lluvia de los bombardeos israelíes desde el pasado 7 de octubre.

Este miércoles 8 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Media Luna Roja y la Cruz Roja, organizaciones que en conjunto han perdido a 22 miembros desde que comenzó el conflicto. Dieciocho integrantes del personal y voluntarios de la Media Luna Roja murieron en Gaza y la Cisjordania ocupada, mientras cuatro personas pertenecientes al Magen David Adom fallecieron en Israel.

“Repetimos nuestro llamado: los trabajadores humanitarios y sanitarios deben ser respetados y protegidos. Es una obligación moral y legal”, señaló la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) en un comunicado que informó sobre la muerte más reciente de un miembro palestino de la organización.

Por su parte, la base de datos de Seguridad de los Trabajadores Humanitarios (AWDS), una fuente abierta para rastrear ataques en todo el mundo, documentó la impresionante cifra de 308 incidentes contra trabajadores humanitarios en Gaza, desde el 7 de octubre.

Gaza: 234 trabajadores humanitarios matados en siete meses

Se trata del mayor número de incidentes de este tipo que se han registrado en un solo año de conflicto desde 1997, y supera el récord de Afganistán de 81 incidentes en 2013. Además prácticamente iguala el total de incidentes registrados contra los trabajadores humanitarios en Siria durante un conflicto que se ha extendido por una década, de 2011 a 2021, el cual se mantuvo en 320.

La mayoría de los trabajadores humanitarios que han perdido la vida en Gaza pertenecían a la UNRWA, la agencia de la ONU que se ocupa de los refugiados palestinos. Uno de cada 100 miembros de su personal murió: la cifra de personal fallecido más alta en la historia de la ONU.

Recomendados

Christina Boutros, del International Crisis Group, explica que la alarmante tasa de víctimas de trabajadores humanitarios en Gaza puede atribuirse a dos factores principales: la ejecución por parte de Israel de bombardeos aéreos masivos y la ausencia de un sistema eficaz de solución de conflictos que pueda facilitar la coordinación entre el ejército israelí y las agencias humanitarias para garantizar traslados seguros.

En sus palabras, “los protocolos flexibles de Israel sobre sus objetivos revelan un enfoque del derecho internacional humanitario que parece distorsionar el requisito de proporcionalidad hasta dejarlo irreconocible. Estos protocolos sostienen que el daño causado a civiles y bienes de carácter civil no debe ser excesivo en relación con la ventaja militar que se busca. Casi todos los trabajadores humanitarios asesinados en Gaza desde octubre de 2023 murieron como resultado de bombardeos aéreos”.

La Cruz y la Media Luna Roja piden un “acceso seguro” a todo Gaza

En la víspera del Día Mundial de la Media Luna y la Cruz Roja, el portavoz Tommaso Della Longa advirtió que la ayuda humanitaria no puede entregarse a cientos de miles de personas en Gaza debido a la falta de zonas seguras.

En conversación con la Agencia Anadolu, Longa señaló que si bien en los últimos días más camiones han podido entrar al asediado enclave, esto sigue siendo insuficiente, por lo que es necesario aumentar considerablemente la ayuda humanitaria. Lo cual no se puede lograr sin una zona segura en la franja, pues la falta de un espacio así “genera muchas complejidades cuando se entrega ayuda humanitaria".

También destacó que de los dos hospitales de la Media Luna Roja en Gaza, sólo el de Khan Younis, con un departamento de emergencia abierto, puede brindar servicios actualmente. "Esto significa que miles de personas no recibirán el apoyo de salud que necesitan", explicó.

En ese sentido enfatizó en que los hospitales enfrentan problemas para tener abastecimiento de las medicinas y el equipo médico necesarios: “Estamos hablando de un sistema que casi se ha derrumbado”. Y dijo de manera que franca que “cada día, la situación empeora”.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar