Las protestas de estudiantes universitarios a favor de Palestina que han reunido a decenas de miles de personas en Estados Unidos, y que se extendieron en los últimos días a América Latina, comenzaron ahora a generar tensión en Europa, con intervenciones policiales en Francia, Países Bajos y Alemania.
Los estudiantes reclaman que sus universidades rompan vínculos con Israel por su ofensiva en Gaza, que ha causado hasta el momento 34.844 muertos desde el 7 de octubre de 2023, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza.
Protestas a favor de Palestina en España
Las manifestaciones de universitarios que expresan solidaridad con Palestina también han llegado a España.
El movimiento estudiantil que denuncia el genocidio en Gaza empezó el 29 de abril en la Universidad de Valencia, con una acampada de cincuenta personas en la Facultad de Filosofía. En este momento, los jóvenes continúan allí y han conseguido que su protesta se extienda a otros campus españoles, como el de la Universidad del País Vasco.
Los últimos estudiantes en sumarse han sido los de la Universidad de Barcelona, en la ciudad homónima, y la Universidad Autónoma de Madrid, en la capital española, este lunes.
Los estudiantes de Barcelona demandan "el reconocimiento de la autonomía del pueblo palestino y la promulgación de compromisos vinculantes para la edificación de una paz sostenible en Palestina".
Asimismo, solicitan que las instituciones universitarias públicas españolas "corten lazos institucionales y académicos" con las instituciones universitarias, centros de investigación, compañías y otros organismos israelíes".
Los estudiantes de Madrid critican que el Gobierno de España "persiste en la compra y venta de armamento y en el mantenimiento de relaciones económicas y políticas con el Estado de Israel (...) mientras endurece las fronteras para aquellos que escapan de la guerra, la hambruna y la explotación".
Manifestaciones en Holanda
En la Universidad de Ámsterdam, cientos de estudiantes reanudaron el martes por la noche su protesta en el campus, apenas un día después de que la Policía los desalojara a golpes y destrozara sus tiendas de campaña.
La intervención de la víspera se saldó con 169 detenidos, que liberó a todos menos a dos, todavía en custodia por acusaciones de delitos de desorden público.
A raíz de la protesta, esta universidad publicó una lista de sus colaboraciones con Israel, principalmente intercambios estudiantiles y proyectos de investigación que involucran a académicos israelíes. En su web, la institución argumentó que "bajo ninguna circunstancia contribuirá a la guerra" y que "tampoco tiene la intención de participar en intercambios en el campo de la educación relacionada con el ejército".
Estudiantes alemanes se solidarizan con Gaza
En Alemania, la Universidad de Leipzig, en el este, informó que entre cincuenta y sesenta personas habían ocupado el anfiteatro de la institución, bloqueando las puertas por dentro e instalando tiendas en el patio.
Según un comunicado del centro académico, los manifestantes llevaban pancartas con el lema: "Ocupación de la universidad contra el genocidio".
Los responsables universitarios llamaron por la tarde a la Policía, que informó de una contramanifestación en la zona con unas cuarenta personas.
Previamente, en la Universidad Libre de Berlín, fuerzas policiales dispersaron una manifestación después de que hasta ochenta personas instalaran un campamento de protesta en el campus la madrugada del martes.
Francia: manifestaciones en la Sorbona
Escenas similares tuvieron lugar en París, la capital francesa, donde la Policía desalojó a un centenar de manifestantes que habían ocupado un anfiteatro de la Sorbona en "solidaridad" con Gaza y detuvo a 88 de ellos.
Los agentes policiales también intervinieron en dos ocasiones en la universidad Sciences Po para dispersar a unos veinte estudiantes que se habían atrincherado en el salón principal para pedir que la universidad revele sus acuerdos de asociación con instituciones israelíes. Además, trece estudiantes están en huelga de hambre.
Manifestaciones en Reino Unido
En Reino Unido se han establecido campamentos de manifestantes propalestinos en las universidades de Oxford y Cambridge, mientras que también ha habido protestas en otras ciudades, como Bristol, Leeds y Manchester.
Bélgica, Suiza, Austria, Finlandia y Dinamarca se suman a las protestas
Más de un centenar de estudiantes han acampado una primera noche en la Universidad de Gante, en Bélgica, sumándose a las protestas propalestinas que han surgido en Europa tras las reivindicaciones en Estados Unidos, en una reclamo más amplio que también pide mejoras medioambientales.
En Suiza se registraron protestas en centros académicos de Lausana, Ginebra y Múnich. La Universidad de Lausana indicó en un comunicado que "no hay razón para cesar las relaciones" con Israel.
Asimismo, en Austria, decenas de manifestantes acamparon en el campus de la Universidad de Viena el martes por la tarde.
En Finlandia, docenas de manifestantes del grupo Estudiantes por Palestina, levantaron un campamento en el exterior del edificio principal de la Universidad de Helsinki. Los manifestantes dijeron que permanecerán en el lugar hasta que el centro, que es la mayor institución académica del país, corte sus lazos académicos con universidades israelíes.
En Dinamarca, los estudiantes acamparon en la Universidad de Copenhague. Se instalaron unas 45 tiendas de campaña en el exterior de la Facultad de Ciencias Sociales, conocida como CSS, que está ubicada en un antiguo hospital municipal en el corazón de la capital.