Las protestas de estudiantes universitarios a favor de Palestina que han reunido a decenas de miles de personas en Estados Unidos, y que se extendieron en los últimos días a América Latina, comenzaron ahora a generar tensión en Europa, con intervenciones policiales en Francia, Países Bajos y Alemania.

Los estudiantes reclaman que sus universidades rompan vínculos con Israel por su ofensiva en Gaza, que ha causado hasta el momento 34.844 muertos desde el 7 de octubre de 2023, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza.

Protestas a favor de Palestina en España

Las manifestaciones de universitarios que expresan solidaridad con Palestina también han llegado a España.

El movimiento estudiantil que denuncia el genocidio en Gaza empezó el 29 de abril en la Universidad de Valencia, con una acampada de cincuenta personas en la Facultad de Filosofía. En este momento, los jóvenes continúan allí y han conseguido que su protesta se extienda a otros campus españoles, como el de la Universidad del País Vasco.

Los últimos estudiantes en sumarse han sido los de la Universidad de Barcelona, en la ciudad homónima, y la Universidad Autónoma de Madrid, en la capital española, este lunes.

Los estudiantes de Barcelona demandan "el reconocimiento de la autonomía del pueblo palestino y la promulgación de compromisos vinculantes para la edificación de una paz sostenible en Palestina".

Asimismo, solicitan que las instituciones universitarias públicas españolas "corten lazos institucionales y académicos" con las instituciones universitarias, centros de investigación, compañías y otros organismos israelíes".

Los estudiantes de Madrid critican que el Gobierno de España "persiste en la compra y venta de armamento y en el mantenimiento de relaciones económicas y políticas con el Estado de Israel (...) mientras endurece las fronteras para aquellos que escapan de la guerra, la hambruna y la explotación".

Manifestaciones en Holanda

En la Universidad de Ámsterdam, cientos de estudiantes reanudaron el martes por la noche su protesta en el campus, apenas un día después de que la Policía los desalojara a golpes y destrozara sus tiendas de campaña.

La intervención de la víspera se saldó con 169 detenidos, que liberó a todos menos a dos, todavía en custodia por acusaciones de delitos de desorden público.

A raíz de la protesta, esta universidad publicó una lista de sus colaboraciones con Israel, principalmente intercambios estudiantiles y proyectos de investigación que involucran a académicos israelíes. En su web, la institución argumentó que "bajo ninguna circunstancia contribuirá a la guerra" y que "tampoco tiene la intención de participar en intercambios en el campo de la educación relacionada con el ejército".

Estudiantes alemanes se solidarizan con Gaza

En Alemania, la Universidad de Leipzig, en el este, informó que entre cincuenta y sesenta personas habían ocupado el anfiteatro de la institución, bloqueando las puertas por dentro e instalando tiendas en el patio.