El Ejército de Israel aseguró que tomó el control del cruce de Rafah del lado palestino, en el sur de Gaza, fronterizo con Egipto, un lugar que ha sido fundamental para la entrega de ayuda y la evacuación de los heridos en la guerra de Gaza.
¿Qué podría significar este cierre para la gente de Gaza?
A lo largo de los siete meses de conflicto, Rafah, el único cruce no administrado por Israel, ha sido un salvavidas hacia el mundo exterior para los palestinos en Gaza, al permitir la entrega de ayuda y la evacuación de pacientes en medio de un sistema de salud colapsado.
Fuentes humanitarias dijeron a Reuters que el flujo de ayuda a través del cruce de Rafah se había detenido. La Autoridad Palestina, Cruces de Gaza, advirtió que se trataba de una "sentencia de muerte" contra el pueblo del enclave, en especial contra los enfermos y heridos que solo han podido salir del territorio bloqueado a través de Rafah.
El único otro punto de cruce en el sur, el cercano Kerem Shalom, a través del cual se ha entregado recientemente la mayor parte de la ayuda a Gaza, también se cerró después de un ataque con cohetes de Hamás que cobró la vida de cuatro soldados israelíes, dijo el ejército.
Jens Laerke, portavoz de la oficina humanitaria de la ONU, dijo que esto deja "asfixiadas" a las dos arterias principales para entregar ayuda en Gaza, con poco abastecimiento dentro del enclave.
El hambre catastrófica, especialmente en el norte de Gaza, empeoraría mucho más si se interrumpieran las líneas de suministro, publicó la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en X. El jefe de alimentos de la ONU advirtió que una "hambruna en toda regla" se había apoderado del norte del enclave de 2,3 millones de personas.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud expresó previamente preocupaciones acerca de que el cierre del cruce entre Egipto y Gaza impacte fuertemente el suministro de medicamentos y el acceso del personal médico.
¿Por qué es tan importante este cruce?
Israel controla todos los accesos marítimos y aéreos a Gaza, así como la mayoría de sus fronteras terrestres.
De hecho, reforzó las restricciones ya existentes hasta convertirlas en un bloqueo total después del 7 de octubre.
Con los cruces fronterizos de Israel cerrados, Rafah se convirtió en la única vía para que los palestinos en Gaza puedan salir de la franja costera de 360 kilómetros cuadrados. En ese sentido, ha sido un lugar fundamental para los esfuerzos de entrega de humanitaria y para permitir la salida de personas heridas y de ciudadanos con pasaportes extranjeros.
Qatar medió en un acuerdo entre Egipto, Israel y Hamás, en coordinación con Estados Unidos, para permitir evacuaciones limitadas.
El primer grupo de heridos evacuados salió a través de Rafah el 1 de noviembre, unas tres semanas después de que comenzara el conflicto. Le siguieron los primeros ciudadanos con pasaportes extranjeros.
Hasta el 7 de mayo, Israel no controlaba directamente el cruce, pero vigilaba toda la actividad en el sur de Gaza desde la base militar de Kerem Shalom y otros medios de monitoreo. Este es el primer regreso de las fuerzas israelíes al cruce de Rafah desde la retirada de Israel de Gaza en 2005.
¿Cuáles son las otras rutas de ayuda?
Tras anunciar el bloqueo, Israel ha abierto progresivamente más cruces. El más reciente fue el de Erez, en el norte, el 1 de mayo, que estuvo cerrado desde que fue destruido durante los ataques del 7 de octubre.
La reapertura del cruce de Erez fue una de las principales solicitudes de las agencias de ayuda internacionales para aliviar el hambre en Gaza, que se cree es más grave entre los civiles del sector norte del enclave.
Un funcionario israelí dijo el 1 de mayo que había un objetivo de que 500 camiones de ayuda por día ingresaran a Gaza.
El cruce de Kerem Shalom, donde se encuentran Israel, Gaza y Egipto, se reabrió al tráfico en diciembre. Desde entonces han entrado por esta ruta más de 14.000 camiones que transportaban ayuda para Gaza, incluso más de los que han sido procesados a través de Rafah, según datos de la UNRWA.
Ese cruce se cerró por razones de seguridad después de un ataque el 5 de mayo que el brazo armado de Hamás se atribuyó, y en el que murieron cuatro soldados israelíes. Se reabrirá una vez que la situación de seguridad lo permita, dijo el Ejército de Israel.
También han llegado a Gaza cantidades limitadas de ayuda por mar y por aire. Las tropas de Estados Unidos comenzaron en abril la construcción de un muelle marítimo frente a la costa de Gaza con el objetivo de acelerar el flujo de ayuda hacia el enclave cuando entre en funcionamiento en mayo.
¿Qué ha impedido que llegue la ayuda?
El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, acusó a Israel de negar el acceso de la ayuda de la ONU a Gaza. El 5 de mayo aseguró que la agencia había registrado 10 incidentes relacionados con disparos contra convoyes, arrestos de personal de la ONU y largas demoras en los puestos de control en sólo las últimas dos semanas.
Sin embargo, COGAT, una agencia del Ministerio de Defensa de Israel encargada de coordinar las entregas de ayuda a los territorios palestinos, dijo que seguía intensificando sus esfuerzos para impulsar la ayuda a Gaza.
Lazzarini también pidió a Hamás y a otros grupos armados que detengan cualquier ataque a los cruces humanitarios, se abstengan de desviar la ayuda y se aseguren de que la asistencia llegue a todos los necesitados.