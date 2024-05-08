El Ejército de Israel aseguró que tomó el control del cruce de Rafah del lado palestino, en el sur de Gaza, fronterizo con Egipto, un lugar que ha sido fundamental para la entrega de ayuda y la evacuación de los heridos en la guerra de Gaza.

¿Qué podría significar este cierre para la gente de Gaza?

A lo largo de los siete meses de conflicto, Rafah, el único cruce no administrado por Israel, ha sido un salvavidas hacia el mundo exterior para los palestinos en Gaza, al permitir la entrega de ayuda y la evacuación de pacientes en medio de un sistema de salud colapsado.

Fuentes humanitarias dijeron a Reuters que el flujo de ayuda a través del cruce de Rafah se había detenido. La Autoridad Palestina, Cruces de Gaza, advirtió que se trataba de una "sentencia de muerte" contra el pueblo del enclave, en especial contra los enfermos y heridos que solo han podido salir del territorio bloqueado a través de Rafah.

El único otro punto de cruce en el sur, el cercano Kerem Shalom, a través del cual se ha entregado recientemente la mayor parte de la ayuda a Gaza, también se cerró después de un ataque con cohetes de Hamás que cobró la vida de cuatro soldados israelíes, dijo el ejército.

Jens Laerke, portavoz de la oficina humanitaria de la ONU, dijo que esto deja "asfixiadas" a las dos arterias principales para entregar ayuda en Gaza, con poco abastecimiento dentro del enclave.

El hambre catastrófica, especialmente en el norte de Gaza, empeoraría mucho más si se interrumpieran las líneas de suministro, publicó la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en X. El jefe de alimentos de la ONU advirtió que una "hambruna en toda regla" se había apoderado del norte del enclave de 2,3 millones de personas.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud expresó previamente preocupaciones acerca de que el cierre del cruce entre Egipto y Gaza impacte fuertemente el suministro de medicamentos y el acceso del personal médico.

¿Por qué es tan importante este cruce?

Israel controla todos los accesos marítimos y aéreos a Gaza, así como la mayoría de sus fronteras terrestres.

De hecho, reforzó las restricciones ya existentes hasta convertirlas en un bloqueo total después del 7 de octubre.

Con los cruces fronterizos de Israel cerrados, Rafah se convirtió en la única vía para que los palestinos en Gaza puedan salir de la franja costera de 360 kilómetros cuadrados. En ese sentido, ha sido un lugar fundamental para los esfuerzos de entrega de humanitaria y para permitir la salida de personas heridas y de ciudadanos con pasaportes extranjeros.

Qatar medió en un acuerdo entre Egipto, Israel y Hamás, en coordinación con Estados Unidos, para permitir evacuaciones limitadas.