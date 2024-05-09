AMÉRICA LATINA
Más de 1,5 millones de personas afectadas por las inundaciones en Brasil
Las inundaciones en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, han provocado más de un centenar de muertos y millones de afectados.
Vista aérea de calles inundadas en Menino Deus, en el sur de Brasil, el 7 de mayo de 2024. / Foto: Getty Images
9 de mayo de 2024

El sur de Brasil sufre una de las peores inundaciones de su historia, que ha provocado al menos 101 muertos, un centenar de desaparecidos y más de 1,5 millones de afectados.

Pero esta tragedia ambiental podría incluso empeorar, ya que este miércoles comenzó a llover nuevamente, por lo que se han suspendido las tareas de rescate en varias zonas.

Las lluvias y las inundaciones han afectado 425 de los 497 municipios de Río Grande do Sul. Se estima que al menos 67 mil personas tuvieron que buscar abrigo en escuelas, gimnasios e iglesias, mientras que otras 167.786 se refugiaron en viviendas de familiares y amigos.

Algunas alcaldías aún no han comunicado sus datos, ya que enfrentan dificultades debido a los propios daños sufridos por la infraestructura y los sistemas de comunicaciones, por lo que las cifras podrían aumentar.

Se espera que entre la noche de este miércoles y la mañana del jueves un nuevo frente de tormentas, con vientos que pueden llegar a 90 kilómetros por hora, lleguen a la región, lo que puede agravar la situación y las pérdidas.

Asimismo, las autoridades también han insistido en el peligro de regresar prematuramente a zonas vulnerables y alertaban de la posibilidad de inestabilidad en los terrenos y de peligros para la salud por las aguas contaminadas.

Lula da Silva: “Es una advertencia a la humanidad”

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este jueves que las inundaciones son "una advertencia a la humanidad" y que es necesario "tener en cuenta el hecho de que la Tierra es exigente".

Asimismo, sostuvo que "sólo tendremos una dimensión de lo que fue este desastre climático cuando las aguas retrocedan y volvamos a la normalidad”.

Miles de damnificados y viviendas destruidas

Al menos 61.400 viviendas se vieron afectadas por las inundaciones, de las cuales 6.200 quedaron totalmente destruidas, según datos parciales divulgados este miércoles por la Confederación Nacional de los Municipios.

Esta entidad calcula que los daños provocados en el estado de Río Grande do Sul superan los 6.400 millones de reales, es decir, unos 1.280 millones de dólares. Aproximadamente la mitad de esas pérdidas, unos 3.400 millones de reales, se refieren a los daños sufridos por las viviendas.

Asimismo, las actividades más afectadas por las inundaciones, que se extienden también a las zonas rurales, son la ganadería y la agricultura, con pérdidas calculadas en 594,6 millones de reales.

Los pobres, los más afectados

Las personas pobres son las que se encuentran en más riesgo ante este tipo de desastres naturales, según advierte un estudio del Banco Mundial.

“Los desastres afectan desproporcionadamente a los más pobres, pues muchas veces es un sector de la población que no tiene información para tomar previsiones, viviendas seguras ni condiciones de recuperarse”, destacó la investigación publicada en 2019 bajo el título “Conviviendo con las inundaciones: un estudio para construir resiliencia con las comunidades de Porto Alegre”.

FUENTE:TRT Español y agencias
