El sur de Brasil sufre una de las peores inundaciones de su historia, que ha provocado al menos 101 muertos, un centenar de desaparecidos y más de 1,5 millones de afectados.

Pero esta tragedia ambiental podría incluso empeorar, ya que este miércoles comenzó a llover nuevamente, por lo que se han suspendido las tareas de rescate en varias zonas.

Las lluvias y las inundaciones han afectado 425 de los 497 municipios de Río Grande do Sul. Se estima que al menos 67 mil personas tuvieron que buscar abrigo en escuelas, gimnasios e iglesias, mientras que otras 167.786 se refugiaron en viviendas de familiares y amigos.

Algunas alcaldías aún no han comunicado sus datos, ya que enfrentan dificultades debido a los propios daños sufridos por la infraestructura y los sistemas de comunicaciones, por lo que las cifras podrían aumentar.

Se espera que entre la noche de este miércoles y la mañana del jueves un nuevo frente de tormentas, con vientos que pueden llegar a 90 kilómetros por hora, lleguen a la región, lo que puede agravar la situación y las pérdidas.

Asimismo, las autoridades también han insistido en el peligro de regresar prematuramente a zonas vulnerables y alertaban de la posibilidad de inestabilidad en los terrenos y de peligros para la salud por las aguas contaminadas.

Lula da Silva: “Es una advertencia a la humanidad”

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este jueves que las inundaciones son "una advertencia a la humanidad" y que es necesario "tener en cuenta el hecho de que la Tierra es exigente".