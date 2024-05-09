El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, saludó este jueves a los ciudadanos europeos con motivo del Día de Europa, que se celebra el 9 de mayo.

El jefe de Estado expresó que esta fecha brinda la oportunidad “de conmemorar la paz y la estabilidad, que son frutos de décadas de esfuerzos conjuntos”.

Asimismo, reflexionó sobre los desafíos que amenazan el orden en el continente europeo, y también afirmó que "las políticas seguidas por algunas instituciones y países europeos en el contexto de la crisis de Gaza han socavado la confianza en los valores europeos".

El mensaje completo del presidente Erdogan

“La Declaración Schuman, que sentó las bases de la integración europea, se firmó un 9 de mayo. Por eso, en Türkiye celebramos en esta fecha el 'Día de Europa' desde 1999, cuando se reconoció nuestra condición de candidatura a la Unión Europea (UE).

El Día de Europa no sólo marca el comienzo de la unidad política y económica de este continente, sino que también brinda la oportunidad de conmemorar la paz y la estabilidad, que son frutos de décadas de esfuerzos conjuntos.

Sin embargo, muchos desafíos, tanto a nivel mundial como en nuestra región inmediata, amenazan el orden en el continente europeo, tales como guerras, conflictos, actos terroristas, la migración irregular y el cambio climático,

La creciente islamofobia, xenofobia y racismo en todo el continente se encuentran entre las mayores preocupaciones para nuestro pueblo y los inmigrantes que viven en Europa. La discriminación y los crímenes de odio contra la comunidad turca-europea son cada vez más comunes.