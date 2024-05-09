El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, saludó este jueves a los ciudadanos europeos con motivo del Día de Europa, que se celebra el 9 de mayo.
El jefe de Estado expresó que esta fecha brinda la oportunidad “de conmemorar la paz y la estabilidad, que son frutos de décadas de esfuerzos conjuntos”.
Asimismo, reflexionó sobre los desafíos que amenazan el orden en el continente europeo, y también afirmó que "las políticas seguidas por algunas instituciones y países europeos en el contexto de la crisis de Gaza han socavado la confianza en los valores europeos".
El mensaje completo del presidente Erdogan
“La Declaración Schuman, que sentó las bases de la integración europea, se firmó un 9 de mayo. Por eso, en Türkiye celebramos en esta fecha el 'Día de Europa' desde 1999, cuando se reconoció nuestra condición de candidatura a la Unión Europea (UE).
El Día de Europa no sólo marca el comienzo de la unidad política y económica de este continente, sino que también brinda la oportunidad de conmemorar la paz y la estabilidad, que son frutos de décadas de esfuerzos conjuntos.
Sin embargo, muchos desafíos, tanto a nivel mundial como en nuestra región inmediata, amenazan el orden en el continente europeo, tales como guerras, conflictos, actos terroristas, la migración irregular y el cambio climático,
La creciente islamofobia, xenofobia y racismo en todo el continente se encuentran entre las mayores preocupaciones para nuestro pueblo y los inmigrantes que viven en Europa. La discriminación y los crímenes de odio contra la comunidad turca-europea son cada vez más comunes.
En el contexto de la crisis de Gaza, donde hasta ahora han sido asesinados quince mil niños, y un total de treinta y cinco mil palestinos, las políticas seguidas por algunas instituciones y países europeos han socavado la confianza en los valores europeos.
Mientras las crisis, los conflictos y las guerras que afectan a Europa y a nuestra geografía común sigan sin resolverse, el cuestionamiento de estos valores seguirá aumentando. En el contexto geopolítico actual, se ha tornado más importante que nunca que la Unión Europea aplique políticas inclusivas, justas y orientadas a la cooperación en la amplia geografía europea y en la cuenca mediterránea para el futuro de nuestro continente.
En este momento crítico y mientras la política de ampliación [de la UE] toma impulso, es momento de que nuestro país y la Unión Europea mejoren la cooperación en todos los ámbitos, incluidas las negociaciones de adhesión [a la UE], que constituyen la base de nuestras relaciones, y las establezcan sobre una base más firme.
Es crucial que la UE enmarque sus relaciones con nuestro país dentro del principio de buena fe y con un enfoque justo y orientado a resultados, evitando políticas y retóricas que perjudiquen nuestras relaciones.
A pesar de las políticas de exclusión dirigidas hacia nuestro país, que afectan negativamente al poder global de la UE, Türkiye no se abstendrá de utilizar y desarrollar sus capacidades y oportunidades estratégicas.
Me gustaría recordar una vez más que Türkiye está dispuesta a trabajar por una Europa más próspera, más solidaria y más abierta, en la que nuestro país ocupe el lugar que le corresponde.
Con estas reflexiones, felicito a todos los europeos, especialmente a nuestros ciudadanos, en este 9 de mayo, Día de Europa.”