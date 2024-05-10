Una ola de calor ha causado apagones masivos intermitentes en México, que han afectado en los últimos tres días a la Ciudad de México, al Estado de México, a Michoacán, Tamaulipas y Campeche.

Estos apagones se produjeron a partir del alto consumo de electricidad de la población, debido a las altas temperaturas que afectan a todo el país.

En los últimos años, el registro de altas temperaturas como las que afectan ahora México se han tornado más frecuentes, una consecuencia directa de la crisis climática.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el miércoles se reportaron "temperaturas máximas de 48 grados Celsius y superiores, en regiones de San Luis Potosí (noreste) y Tamaulipas".

Asimismo, según un mapa publicado por esta entidad, la localidad de Gallinas, en San Luis Potosí, marcó 49,6°C.

En abril pasado, la Ciudad de México alcanzó los 34,2°C, superando el registro máximo de 33,9°C que mantenía desde 1998, de acuerdo con datos de la Conagua.

Además, esta ola de calor ha provocado que los niveles de numerosas presas en el país se reduzcan, generando preocupación entre sectores productivos, principalmente el agropecuario.

El sistema eléctrico nacional, en “estado de emergencia”