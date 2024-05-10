AMÉRICA LATINA
3 MIN DE LECTURA
Estado de emergencia y apagones por altas temperaturas en México
La ola de calor que afecta a todo México, consecuencia de la crisis climática, ha generado apagones masivos intermitentes durante tres días en la capital y en varias regiones del país.
Una vista muestra torres de alta tensión durante una ola de calor, en San Pedro Garza García, en las afueras de Monterrey, México, 9 de mayo de 2024. / Foto: Reuters
10 de mayo de 2024

Una ola de calor ha causado apagones masivos intermitentes en México, que han afectado en los últimos tres días a la Ciudad de México, al Estado de México, a Michoacán, Tamaulipas y Campeche.

Estos apagones se produjeron a partir del alto consumo de electricidad de la población, debido a las altas temperaturas que afectan a todo el país.

En los últimos años, el registro de altas temperaturas como las que afectan ahora México se han tornado más frecuentes, una consecuencia directa de la crisis climática.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el miércoles se reportaron "temperaturas máximas de 48 grados Celsius y superiores, en regiones de San Luis Potosí (noreste) y Tamaulipas".

Asimismo, según un mapa publicado por esta entidad, la localidad de Gallinas, en San Luis Potosí, marcó 49,6°C.

En abril pasado, la Ciudad de México alcanzó los 34,2°C, superando el registro máximo de 33,9°C que mantenía desde 1998, de acuerdo con datos de la Conagua.

Además, esta ola de calor ha provocado que los niveles de numerosas presas en el país se reduzcan, generando preocupación entre sectores productivos, principalmente el agropecuario.

El sistema eléctrico nacional, en “estado de emergencia”

Recomendados

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) informó esta semana que el Sistema Eléctrico Nacional pasó de estado de alerta a emergencia.

“A partir de las 18:47 horas del 09 de mayo se declara estado operativo de Emergencia en el Sistema Interconectado Nacional, por lo que el CENACE llevará a cabo las acciones operativas conducentes”, informó la dependencia.

El mensaje del Gobierno mexicano

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se refirió este jueves a los apagones.

“Hubo una demanda superior a la capacidad que se tenía generando", explicó. "El miércoles estábamos incluso a punto de librarla sin problema y hubo también más aumento de temperatura y más demanda, más de 1.000 megawatts adicionales", añadió.

Altas temperaturas generan apagones en varios países de Latinoamérica

Algo similar sucede en Costa Rica, donde las autoridades anunciaron un racionamiento eléctrico ante la escasez de agua en los embalses que abastecen las centrales hidroeléctricas a causa de una sequía.

Ecuador también ha sufrido racionamientos de energía ante la falta de agua para alimentar las plantas hidroeléctricas.

FUENTE:TRT Español y agencias
