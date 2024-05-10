EUROPA
Países europeos quieren reconocer el Estado de Palestina y parar la masacre
Varios estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, confirmaron que están considerando reconocer conjuntamente a Palestina como Estado.
España es uno de los países que busca reconocer a Palestina como Estado. / Foto: Reuters
10 de mayo de 2024

España, Irlanda, Malta y Eslovenia, miembros de la Unión Europea (UE), ratificaron recientemente que están dispuestos a reconocer el Estado de Palestina, un paso que podría "contribuir positivamente" a resolver el conflicto palestino-israelí.

Una declaración conjunta del 22 de marzo, difundida por la emisora ​​nacional de Irlanda, aseguró que los líderes de estos cuatro países habían discutido su “disposición” a reconocer este Estado y que lo harían cuando “las circunstancias fueran las adecuadas”.

Ahora, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que España reconocerá "muy pronto" a Palestina, pero evitó detallar la fecha.

Diversos medios de noticias han apuntado que la decisión se aprobaría el próximo 21 de mayo, durante el Consejo de Ministros de la Unión Europea, el último celebrado antes del comienzo de la campaña de los comicios de la Eurocámara.

"Las decisiones del Consejo de Ministros nunca se anticipan. Estamos hablando con varios de nuestros colegas europeos para analizar el mejor momento para hacer ese reconocimiento", aclaró por su parte Albares en declaraciones a periodistas antes de asistir a un acto con motivo del Día de Europa.

El ministro añadió que España hará ese reconocimiento "por justicia", "por pura humanidad" y porque el pueblo palestino no puede ser eternamente un pueblo de refugiados.

El apoyo de Irlanda y Eslovenia a Palestina

Además del reconocimiento de Palestina como Estado, el Gobierno de Irlanda aseguró esta semana que intervendrá en el caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que fue presentado por Sudáfrica.

También señaló que Irlanda está presionando a la Comisión Europea para que responda a una carta enviada por Irlanda y España solicitando una revisión del Acuerdo de Asociación UE-Israel.

Por su parte, Eslovenia señaló este jueves que su "decreto para el reconocimiento de Palestina es parte de los esfuerzos del gobierno para poner fin lo antes posible a las atrocidades en Gaza", según dijo el jueves el primer ministro Robert Golob en una conferencia de prensa, añadiendo que la decisión final podría adoptarse antes de mediados de junio.

Eslovenia ha instado a Israel a detener su ofensiva en Gaza y ha advertido que una amenaza de ataque a la ciudad de Rafah empeorará la crisis humanitaria en el territorio palestino.

Votación en la ONU

Según el informe publicado por la emisora ​​nacional de Irlanda, para avanzar en el reconocimiento de Palestina como Estado, estos países están esperando el resultado de una votación que se llevará a cabo este viernes en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Allí se discutirá un proyecto de resolución que insta al Consejo de Seguridad a reconsiderar la membresía de Palestina.

