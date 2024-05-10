España, Irlanda, Malta y Eslovenia, miembros de la Unión Europea (UE), ratificaron recientemente que están dispuestos a reconocer el Estado de Palestina, un paso que podría "contribuir positivamente" a resolver el conflicto palestino-israelí.

Una declaración conjunta del 22 de marzo, difundida por la emisora ​​nacional de Irlanda, aseguró que los líderes de estos cuatro países habían discutido su “disposición” a reconocer este Estado y que lo harían cuando “las circunstancias fueran las adecuadas”.

Ahora, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que España reconocerá "muy pronto" a Palestina, pero evitó detallar la fecha.

Diversos medios de noticias han apuntado que la decisión se aprobaría el próximo 21 de mayo, durante el Consejo de Ministros de la Unión Europea, el último celebrado antes del comienzo de la campaña de los comicios de la Eurocámara.

"Las decisiones del Consejo de Ministros nunca se anticipan. Estamos hablando con varios de nuestros colegas europeos para analizar el mejor momento para hacer ese reconocimiento", aclaró por su parte Albares en declaraciones a periodistas antes de asistir a un acto con motivo del Día de Europa.

El ministro añadió que España hará ese reconocimiento "por justicia", "por pura humanidad" y porque el pueblo palestino no puede ser eternamente un pueblo de refugiados.

El apoyo de Irlanda y Eslovenia a Palestina

Además del reconocimiento de Palestina como Estado, el Gobierno de Irlanda aseguró esta semana que intervendrá en el caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que fue presentado por Sudáfrica.