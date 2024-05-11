Con una amplia mayoría, la Asamblea General de la ONU votó a favor de otorgarle a Palestina nuevos “derechos y privilegios”, a la vez que pidió al Consejo de Seguridad reconsiderar favorablemente su solicitud de convertirse en el miembro número 194 de las Naciones Unidas.

La ONU aprobó la resolución que presentaron árabes y palestinos con una votación mayoritaria de 143 a favor, 9 en contra y 25 abstenciones este viernes. Estados Unidos votó en contra junto con Israel, Argentina, Chequia, Hungría, Micronesia, Nauru, Palau y Papúa Nueva Guinea.

El amplio margen del voto a favor reflejó el extenso apoyo mundial a la membresía plena de Palestina en las Naciones Unidas, a la vez que muchos países expresaron su indignación por el creciente número de muertos en Gaza y los temores de una gran ofensiva de Israel en Rafah, una ciudad en el sur del enclave, donde alrededor de 1,3 millones de palestinos han buscado refugio.

También demostró un creciente apoyo a los palestinos. Una resolución de la Asamblea General del 27 de octubre que pedía un cese del fuego humanitario en Gaza se aprobó por 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones. Eso fue apenas unas semanas después de que Israel lanzara su ofensiva militar en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre en el sur de Israel, que mató a 1.200 personas.

¿En qué consiste la resolución sobre Palestina?

Si bien la resolución del viernes otorga a Palestina algunos derechos y privilegios adicionales, reafirma que continúa siendo un Estado observador no miembro sin condiciones plenas en la ONU y sin el derecho a votar en la Asamblea General o en cualquiera de sus demás órganos.

A eso se suma que Estados Unidos ha señalado claramente que bloqueará la membresía y la condición de Estado de Palestina hasta que las negociaciones directas con Israel resuelvan cuestiones clave como la seguridad, las fronteras y el futuro de Jerusalén, y conduzcan a una solución de dos estados.

De hecho, el embajador adjunto de EE.UU. Robert Wood dijo el viernes que para que el país apoye la creación de un Estado palestino, las negociaciones directas deben garantizar la seguridad y el futuro de Israel como Estado judío democrático y que los palestinos puedan vivir en paz en un Estado propio.

El pasado 18 de abril, Estados Unidos vetó una resolución ampliamente respaldada en el Consejo de Seguridad que habría allanado el camino para que Palestina fuera miembro pleno de las Naciones Unidas, un objetivo que los palestinos han buscado durante mucho tiempo y que Israel se ha esforzado por impedir.

Según la Carta de las Naciones Unidas, los posibles miembros del organismo deben ser “defensores de la paz” y el Consejo de Seguridad debe recomendar su admisión a la Asamblea General para la aprobación final. En 2012, Palestina se convirtió en estado observador no miembro de la ONU.

Estados Unidos considera que la resolución del viernes es un intento por eludir las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, reiteró Wood el jueves. "Hemos dejado muy claro desde el principio que hay un proceso para obtener la membresía plena en las Naciones Unidas, y este esfuerzo de algunos países árabes y de los palestinos intenta evitarlo", señaló.

Sin embargo, a diferencia del Consejo de Seguridad, no hay vetos en la Asamblea General de 193 miembros. La resolución del viernes requirió una mayoría de dos tercios de los miembros votantes y obtuvo significativamente más que el mínimo de 118 votos.

Los aliados de Estados Unidos apoyaron la resolución, incluidos Francia, Japón, Corea del Sur, España, Australia, Estonia y Noruega. Pero los países europeos estaban muy divididos.

El renovado impulso para lograr que Palestina obtenga una membresía plena en la ONU ocurre luego de que la agresión de Tel Aviv en Gaza volviera a poner la atención mundial sobre el conflicto palestino-israelí de más de 75 años.

En numerosas reuniones de consejos y asambleas, la crisis humanitaria que enfrentan los palestinos en Gaza y la masacre de más de 34.000 personas en el enclave, según funcionarios de salud palestinos, han desatado la indignación en muchos países.