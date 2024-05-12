Suiza ganó la edición número 68 del Festival de la Canción de Eurovisión este domingo en medio de la polémica por la participación de Israel, las protestas pro-palestinas en la ciudad anfitriona de Malmo y la expulsión del concursante holandés.

Nemo se llevó la victoria con la canción "The Code" al lograr un acto impresionante que mezcló rap, rock, drum 'n bass y ópera clásica, además de hacer equilibrio sobre un disco giratorio.

"Espero que este concurso pueda cumplir su promesa y seguir defendiendo la paz", dijo Nemo al recibir el premio.

Con un abrigo rosa y rojo, Nemo, de 24 años, obtuvo 591 puntos (365 del jurado y 226 del público) y se impuso sobre el croata Baby Lasagna, quien quedó segundo con 547 puntos. Baby Lasagna recibió la mayor votación del público con su canción de rock Rim Tim Tagi Dim.

Los ucranianos Alyona Alyona y Jerry Hall quedaron en tercer lugar con su canción Teresa & Maria.

El concurso de Eurovisión 2024 estuvo marcado por la polémica y las protestas pro-palestinas que rechazaron la participación de Israel debido y a su brutal ataque contra Gaza.

La participación de Israel, en el centro de la polémica

Fuertes abucheos se escucharon en la final de Eurovisión cuando la participante de Israel, Eden Golan, presentó su acto. También durante el momento en que recibió la puntuación. Golan quedó quinta con 375 puntos con su tema "Hurricane", por detrás de Francia.

Por otro lado, la emisora pública holandesa AvroTros decidió no transmitir la votación del jurado después de que el concursante del país,Joost Klein, fuera expulsado el sábado apenas horas de la final debido a un controvertido “incidente”.

Inicialmente, a Klein lo empezó a investigar el viernes la Unión Europea de Radiodifusión (UER), después de que se le escuchara presionar a Golan para que justificara su participación en Eurovisión, en una conferencia de prensa en medio del ataque de Israel contra Gaza.

La UER afirmó, sin embargo, que la decisión de descalificar a Klein está relacionada con su presunta amenaza verbal el jueves por la noche contra una trabajadora de producción en el lugar del evento en Malmo.

Más protestas de apoyo a Palestina

Miles de manifestantes pro-palestinos marcharon el sábado en Malmo para protestar por la participación de Israel en Eurovisión.

Los manifestantes que ondeaban banderas palestinas lanzaron bengalas de humo con los colores de la bandera palestina y corearon: “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre”. También expresaron que “Israel es un estado terrorista”, y exigieron un alto el fuego en Gaza.

"No estamos en contra de Eurovisión, sino de que Israel participe en Eurovisión. No queremos a su representante en Malmö (...) por lo que está pasando en Gaza", declaró Ingemar Gustavsson, un jubilado sueco a la agencia de noticias AFP.