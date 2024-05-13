Informantes israelíes revelaron condiciones perturbadoras en el campamento de Sde Teiman, una base militar en el desierto de Negev que se convirtió en centro de tortura, según un reporte de CNN.

La instalación mantiene detenidos a palestinos que las fuerzas israelíes arrestaron durante la invasión a la sitiada Gaza.

Los informantes, que se arriesgan a enfrentar consecuencias legales y represalias por parte de grupos que apoyan las duras acciones de Israel en Gaza, describieron que los detenidos están sometidos a restricciones físicas extremas.

"Se ven filas de hombres con chándales grises sentados en colchones finos como el papel, cercados con alambre de púas. Todos parecen tener los ojos vendados y sus cabezas cuelgan pesadamente bajo el resplandor de los focos", dice la publicación de CNN, citando a los informantes.

"Nos dijeron que no se les permitía moverse. Debían sentarse erguidos. No se les permitía hablar. No se les permitía mirar debajo de la venda de sus ojos", añade.

Torturados por 'venganza'

El informe señala que los detenidos enfrentan "una restricción física extrema”, y hay “un hospital de campaña donde los detenidos heridos son atados a sus camas, en pañales y los alimentan” con líquidos.