Informantes israelíes revelaron condiciones perturbadoras en el campamento de Sde Teiman, una base militar en el desierto de Negev que se convirtió en centro de tortura, según un reporte de CNN.
La instalación mantiene detenidos a palestinos que las fuerzas israelíes arrestaron durante la invasión a la sitiada Gaza.
Los informantes, que se arriesgan a enfrentar consecuencias legales y represalias por parte de grupos que apoyan las duras acciones de Israel en Gaza, describieron que los detenidos están sometidos a restricciones físicas extremas.
"Se ven filas de hombres con chándales grises sentados en colchones finos como el papel, cercados con alambre de púas. Todos parecen tener los ojos vendados y sus cabezas cuelgan pesadamente bajo el resplandor de los focos", dice la publicación de CNN, citando a los informantes.
"Nos dijeron que no se les permitía moverse. Debían sentarse erguidos. No se les permitía hablar. No se les permitía mirar debajo de la venda de sus ojos", añade.
Torturados por 'venganza'
El informe señala que los detenidos enfrentan "una restricción física extrema”, y hay “un hospital de campaña donde los detenidos heridos son atados a sus camas, en pañales y los alimentan” con líquidos.
Un informante, que trabaja como médico en el hospital de campaña del centro, dijo: "Les quitaron todo lo que implica parecerse a un ser humano".
También se señaló que los guardias recibieron instrucciones de silenciar a los detenidos y seleccionar a personas "problemáticas" para castigarlas.
Otro denunciante dijo que las golpizas fueron "no para obtener información de inteligencia", sino por "venganza".
Los relatos de los informantes también plantearon preocupaciones sobre la atención médica en el centro.
Uno de ellos relató que "les amputaron miembros a prisioneros debido a las lesiones sufridas por estar constantemente esposados; a procedimientos médicos realizados a veces por personas no calificados", agregó el informe.
En respuesta a la solicitud de comentarios de CNN, el Ejército de Israel declaró que cualquier acusación de mala conducta es "examinada y tratada en consecuencia".