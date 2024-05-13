DISCRIMINACIÓN
3 MIN DE LECTURA
Atados, en pañales y golpeados: revelan grave tortura israelí a palestinos
Varios informantes le relataron a CNN las condiciones desgarradoras en el centro de tortura de Sde Teiman, donde palestinos están detenidos con los ojos vendados, en pañales y encadenados a camillas.
Atados, en pañales y golpeados: revelan grave tortura israelí a palestinos
Esta reconstrucción de las instalaciones militares de Sde Teiman, hecha a partir de testimonios de primera mano, ofrece una mirada al interior del infame centro de detención donde retuvieron a palestinos. / Foto: CNN vía X / Others
13 de mayo de 2024

Informantes israelíes revelaron condiciones perturbadoras en el campamento de Sde Teiman, una base militar en el desierto de Negev que se convirtió en centro de tortura, según un reporte de CNN.

La instalación mantiene detenidos a palestinos que las fuerzas israelíes arrestaron durante la invasión a la sitiada Gaza.

Los informantes, que se arriesgan a enfrentar consecuencias legales y represalias por parte de grupos que apoyan las duras acciones de Israel en Gaza, describieron que los detenidos están sometidos a restricciones físicas extremas.

"Se ven filas de hombres con chándales grises sentados en colchones finos como el papel, cercados con alambre de púas. Todos parecen tener los ojos vendados y sus cabezas cuelgan pesadamente bajo el resplandor de los focos", dice la publicación de CNN, citando a los informantes.

"Nos dijeron que no se les permitía moverse. Debían sentarse erguidos. No se les permitía hablar. No se les permitía mirar debajo de la venda de sus ojos", añade.

Torturados por 'venganza'

El informe señala que los detenidos enfrentan "una restricción física extrema”, y hay “un hospital de campaña donde los detenidos heridos son atados a sus camas, en pañales y los alimentan” con líquidos.

Recomendados

Un informante, que trabaja como médico en el hospital de campaña del centro, dijo: "Les quitaron todo lo que implica parecerse a un ser humano".

También se señaló que los guardias recibieron instrucciones de silenciar a los detenidos y seleccionar a personas "problemáticas" para castigarlas.

Otro denunciante dijo que las golpizas fueron "no para obtener información de inteligencia", sino por "venganza".

Los relatos de los informantes también plantearon preocupaciones sobre la atención médica en el centro.

Uno de ellos relató que "les amputaron miembros a prisioneros debido a las lesiones sufridas por estar constantemente esposados; a procedimientos médicos realizados a veces por personas no calificados", agregó el informe.

En respuesta a la solicitud de comentarios de CNN, el Ejército de Israel declaró que cualquier acusación de mala conducta es "examinada y tratada en consecuencia".

FUENTE:AA
Explora
Refugio para la memoria: la agencia turca TIKA inaugura museo del genocidio de Srebrenica
Por Jessica Costa
Para honrar a las víctimas del genocidio de Srebrenica, miles se unen a una Marcha por la Paz
El partido Vox enciende la polémica en España con propuesta de deportación masivas de inmigrantes
Familia palestina denuncia deportación injustificada en Argentina: “Todo fue ilegal”
“La lucha palestina es más importante que mi puesto”: empleada denuncia complicidad Microsoft-Israel
Por Hajar Elkahlaoui
Oznur Duran, la primera mujer arquera de fútbol en Türkiye que compite sin una mano
Por Abdul Wakil Cicco, Mohammad Bashir Aldaher
La reforma del velo en Türkiye: de la exclusión a un símbolo de empoderamiento
Por Esra Karataş Alpay
El legado del papa Francisco para el Sur Global
Por Antonio de Diego
Profesor de la universidad de Boston en huelga de hambre por detención de Rumeysa Ozturk
“Espero que esto despierte su indignación”: la carta de Mahmoud Khalil ante su posible deportación
El salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado erróneamente, logra reunirse con un senador de EE.UU.
La Robin Hood de la moda que denuncia marcas por complicidad con el genocidio en Palestina
Por Hajar Elkahlaoui
La escalofriante detención de Rumeysa Ozturk, académica turca en EE.UU., en sus propias palabras
Eduardo Galeano, el escritor uruguayo que defendió a las víctimas y denunció el horror en Palestina
Por Federico Donner
“Acto de barbarie”: profanan 85 tumbas musulmanas en Reino Unido, en medio de ola de islamofobia
Mi nombre está en la lista negra de activistas propalestinos en EE.UU.
Por Cruz Bonlarron Martínez