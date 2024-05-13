Cuando se cumple una semana de que Israel comenzara a atacar Rafah, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, insistió en que el gobierno de Benjamín Netanyahu no debe atacar esa ciudad del sur de Gaza, donde se estima que se refugian 1,4 millones de palestinos.

Blinken advirtió este domingo que atacar Rafah no logrará eliminar a Hamás, lo que Netanyahu ha declarado es el objetivo de su agresión, sino que esto solo generaría “caos” y “anarquía”.

El plan de Israel en Rafah "plantea el riesgo de provocar enormes daños en la población civil sin resolver el problema", sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense en una entrevista con la cadena televisiva CBS. Asimismo, reconoció que los ataques israelíes han matado a más civiles que a miembros del grupo palestino.

Blinken habló con el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, y ratificó que Estados Unidos se oponía a una gran operación en Rafah.

Ataques en Rafah

Mientras tanto, los bombardeos y las operaciones terrestres israelíes no dan tregua en la sitiada Gaza. Solo este domingo causaron 63 muertes, según el Ministerio de Salud de Gaza.

En los últimos días, Israel ordenó a la población palestina evacuar más barrios de Rafah, en vistas a una operación militar terrestre que la comunidad internacional trata de evitar presionando al gobierno de Netanyahu.

A pie, en vehículos o en triciclos, miles de palestinos continúan huyendo de Rafah en un intento de encontrar refugio en otros lugares de Gaza.

"Hablar de zonas seguras es falso y engañoso. Ningún lugar es seguro en Gaza" para sus aproximadamente 2,4 millones de habitantes, escribió en la red social X el jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini.