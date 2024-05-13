Cuando se cumple una semana de que Israel comenzara a atacar Rafah, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, insistió en que el gobierno de Benjamín Netanyahu no debe atacar esa ciudad del sur de Gaza, donde se estima que se refugian 1,4 millones de palestinos.
Blinken advirtió este domingo que atacar Rafah no logrará eliminar a Hamás, lo que Netanyahu ha declarado es el objetivo de su agresión, sino que esto solo generaría “caos” y “anarquía”.
El plan de Israel en Rafah "plantea el riesgo de provocar enormes daños en la población civil sin resolver el problema", sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense en una entrevista con la cadena televisiva CBS. Asimismo, reconoció que los ataques israelíes han matado a más civiles que a miembros del grupo palestino.
Blinken habló con el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, y ratificó que Estados Unidos se oponía a una gran operación en Rafah.
Ataques en Rafah
Mientras tanto, los bombardeos y las operaciones terrestres israelíes no dan tregua en la sitiada Gaza. Solo este domingo causaron 63 muertes, según el Ministerio de Salud de Gaza.
En los últimos días, Israel ordenó a la población palestina evacuar más barrios de Rafah, en vistas a una operación militar terrestre que la comunidad internacional trata de evitar presionando al gobierno de Netanyahu.
A pie, en vehículos o en triciclos, miles de palestinos continúan huyendo de Rafah en un intento de encontrar refugio en otros lugares de Gaza.
"Hablar de zonas seguras es falso y engañoso. Ningún lugar es seguro en Gaza" para sus aproximadamente 2,4 millones de habitantes, escribió en la red social X el jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini.
"Hemos vivido un infierno durante tres días y las peores noches desde el comienzo de la guerra", dijo a la agencia de noticias AFP Mohamed Hamad, de 24 años, quien huyó del este de Rafah, atacado por bombardeos.
La ONU reitera su pedido de alto el fuego
El secretario General de la ONU, António Guterres, insistió este domingo en la necesidad de un alto el fuego "inmediato" en la Franja de Gaza, la liberación de los rehenes y un aumento de la ayuda humanitaria.
"Reitero mi llamado, el llamado de todo el mundo a un alto el fuego humanitario inmediato, a la liberación incondicional de todos los rehenes y a un aumento inmediato de la ayuda humanitaria. Pero un alto el fuego solo será el comienzo. Será un largo camino para recuperarse de la devastación y el trauma de esta guerra", dijo en un discurso en video ante una conferencia internacional en Kuwait.
Sin embargo, las negociaciones para un alto el fuego no han tenido avances, y Hamás señaló este domingo que Israel busca "descarrilar" las conversaciones sobre una tregua y la liberación de rehenes retenidos en Gaza, con su ataque en Rafah.
El sistema de salud, al borde del colapso
El Ministerio de Salud de Gaza advirtió este lunes que el sistema de salud en el enclave está "a pocas horas del colapso" por la falta de combustible.
"Estamos a pocas horas de un colapso del sistema de salud en la Franja de Gaza por falta del combustible necesario para hacer funcionar generadores hospitalarios, ambulancias y medios de transporte para el personal", advirtió esta entidad.
Este domingo, el ministerio anunció que el número de muertos a causa de ataques israelíes en Gaza desde el 7 de octubre pasado superó los 35.000.