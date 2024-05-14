El ex-abogado del ejército australiano David McBride fue condenado este martes a cinco años y ocho meses de cárcel por tomar archivos secretos sobre la guerra de Afganistán y filtrarlos a los medios de comunicación.
McBride, que realizó dos giras por Afganistán trabajando como abogado militar, sostuvo que su objetivo fue exponer la mala gestión de las fuerzas australianas en ese país.
Las filtraciones revelaron presuntos encubrimientos de múltiples incidentes, incluido el asesinato de un niño afgano y el de un padre y su hijo asesinados a tiros durante una redada.
Asimismo, los datos tomados por el abogado se usaron en la serie "Afghan Files" (“Los archivos afganos”) emitida en 2017 por la televisión pública ABC, que atribuía a soldados australianos el asesinato de hombres desarmados y de niños.
La defensa de McBride alegó en primera instancia que el juramento de servicio militar obligaba a su cliente a revelar esta información por interés público.
Sin embargo, en noviembre el acusado se declaró culpable de tres delitos por robar y filtrar información militar. Ahora, en las puertas del juzgado, el abogado de McBride anunció que iban a recurrir la sentencia.
Las fuerzas australianas, investigadas por mala conducta
Australia desplegó más de 26.000 tropas en Afganistán tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, con el objetivo de luchar contra los talibanes junto a Estados Unidos y otros países aliados.
Desde que sus tropas de combate dejaron el país en 2013, emergieron numerosos casos de mala conducta de sus fuerzas de élite. Entre ellos, se destacan la muerte de un niño de seis años, la amputación de una mano de un cadáver enemigo y el asesinato a tiros de un prisionero para ahorrar espacio en un helicóptero.
En noviembre de 2020, una investigación pública decretó que las fuerzas de élite australianas habían "matado ilegalmente" a 39 civiles y prisioneros en Afganistán.