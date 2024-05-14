El ex-abogado del ejército australiano David McBride fue condenado este martes a cinco años y ocho meses de cárcel por tomar archivos secretos sobre la guerra de Afganistán y filtrarlos a los medios de comunicación.

McBride, que realizó dos giras por Afganistán trabajando como abogado militar, sostuvo que su objetivo fue exponer la mala gestión de las fuerzas australianas en ese país.

Las filtraciones revelaron presuntos encubrimientos de múltiples incidentes, incluido el asesinato de un niño afgano y el de un padre y su hijo asesinados a tiros durante una redada.

Asimismo, los datos tomados por el abogado se usaron en la serie "Afghan Files" (“Los archivos afganos”) emitida en 2017 por la televisión pública ABC, que atribuía a soldados australianos el asesinato de hombres desarmados y de niños.

La defensa de McBride alegó en primera instancia que el juramento de servicio militar obligaba a su cliente a revelar esta información por interés público.