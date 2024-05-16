Emine Erdogan, primera dama de Türkiye, llegó a Nigeria este jueves como invitada de honor en la próxima sesión del programa de la Organización Islámica para aumentar la conciencia y el apoyo sobre el cáncer en los países africanos que son miembros.

La primera dama se reunió con Remi Tinubu, primera dama de Nigeria, en la capital Abuja.

Durante la reunión a puerta cerrada, Tinubu señaló que cree que la participación de Emine Erdogan en el evento puede ayudar a dar más visibilidad y fuerza a la iniciativa. El programa para aumentar la conciencia y el apoyo al control del cáncer en los países miembros africanos, que se celebra este año en Nigeria, es una continuación del evento que se organizó en Estambul en 2016, bajo el liderazgo de Emine Erdoğan.

"Es gratificante que este año se esté llevando a cabo el 'programa de la Organización de Cooperación Islámica para aumentar la concientización y el apoyo al control del cáncer en los países miembros africanos', una continuación del programa que organizamos en Estambul”, señaló Emine Erdoğan en su cuenta de redes sociales.