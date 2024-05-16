TÜRKİYE
Emine Erdogan visita Nigeria para generar conciencia sobre cáncer en África
Emine Erdogan, primera dama de Türkiye, llegó a Nigeria como invitada de honor del programa de la Organización Islámica para aumentar la conciencia y el apoyo sobre el cáncer en los países africanos miembros.
La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, inauguró una exposición durante su visita a Nigeria este jueves, antes de participar como invitada de honor en un evento de conciencia sobre el cáncer. Foto: AA / AA
16 de mayo de 2024

Emine Erdogan, primera dama de Türkiye, llegó a Nigeria este jueves como invitada de honor en la próxima sesión del programa de la Organización Islámica para aumentar la conciencia y el apoyo sobre el cáncer en los países africanos que son miembros.

La primera dama se reunió con Remi Tinubu, primera dama de Nigeria, en la capital Abuja.

Durante la reunión a puerta cerrada, Tinubu señaló que cree que la participación de Emine Erdogan en el evento puede ayudar a dar más visibilidad y fuerza a la iniciativa. El programa para aumentar la conciencia y el apoyo al control del cáncer en los países miembros africanos, que se celebra este año en Nigeria, es una continuación del evento que se organizó en Estambul en 2016, bajo el liderazgo de Emine Erdoğan.

"Es gratificante que este año se esté llevando a cabo el 'programa de la Organización de Cooperación Islámica para aumentar la concientización y el apoyo al control del cáncer en los países miembros africanos', una continuación del programa que organizamos en Estambul”, señaló Emine Erdoğan en su cuenta de redes sociales.

También extendió su agradecimiento a la señora Tinubu “por liderar un tema tan importante tanto para la salud de su país como para la salud global en África. Espero que los resultados de la cumbre sean propicios y creo que la conciencia aumentará a través de la fuerza y la unidad".

Emine Erdoğan se dirigirá este viernes a los participantes como invitado de honor en la sesión inaugural.

FUENTE:TRT Español
