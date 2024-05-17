España le negó a un barco que lleva armas para Israel el permiso de atracar en un puerto del país, según anunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. De acuerdo a los reportes, la embarcación transporta 27 toneladas de material explosivo desde India y pudo evitar transitar hacia Israel a través del mar Rojo, donde dominan los hutíes de Yemen.

"Esta es la primera vez que hacemos esto porque es la primera vez que detectamos un barco que lleva un cargamento de armas a Israel y que quiere hacer escala en un puerto español", señaló Albares este jueves a los medios de comunicación en Bruselas.

"Esta será una política coherente para cualquier barco que lleve armas a Israel y quiera hacer escala en puertos españoles. El Ministerio de Asuntos Exteriores rechazará sistemáticamente este tipo de escalas por una razón obvia. Medio Oriente no necesita más armas, necesita más paz", añadió.

El ministro no proporcionó detalles adicionales sobre el barco. Sin embargo, el ministro de Transportes, Oscar Puente, dijo que se fue el Marianne Danica el que solicitó permiso para hacer escala en el puerto sureste de Cartagena el 21 de mayo.

El vínculo de armas entre Israel e India

El periódico El País reportó que el barco de bandera danesa transporta 27 toneladas de explosivos desde Madrás, en Chennai, India, hasta el puerto de Haifa en Israel.

India es el mayor comprador de las armas israelíes, algunas de las cuales se utilizan en zonas conflictivas del este y centro de ese país, así como en la disputada Cachemira.

En los últimos 10 años, India llegó a importar 2.900 millones de dólares en equipo militar de Israel, de acuerdo a reportes. Las ventas incluyen drones de combate, misiles, radares y otros sistemas de vigilancia. India e Israel normalizaron sus relaciones diplomáticas en 1992, pero las exportaciones militares de Tel Aviv a Nueva Delhi se remontan a la década de 1960.

Las armas israelíes ayudaron a India en las guerras contra China y Pakistán. Elbit Systems, una de las empresas militares más grandes de Israel, acordó en 2018 trabajar con el conglomerado indio Adani Group para fabricar drones Hermes 900 en una instalación en el sur de la India, que se exportan a Israel para su propio uso.

Reportes señalan que de estos drones letales los envió India a Israel en su actual invasión de Gaza.

Otro barco sin permiso para atracar