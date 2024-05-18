Atef al Buhaisi tiene 6 años y alguna vez soñó con dedicarse a construir casas. Sin embargo, ahora lo único que anhela es volver a la escuela.

Durante los ataques de Israel contra Gaza, la casa de Atef fue bombardeada, su maestro asesinado y su escuela en Nuseirat convertida en refugio para desplazados. Actualmente, vive en una pequeña tienda de campaña con su familia en Deir al Balah, en el centro de Gaza, donde duerme abrazado a su abuela y teme caminar solo incluso durante el día.

Relacionado ONU asegura que los niños sufren “niveles de estrés devastadores” en Gaza

Desde que Israel lanzó su ofensiva sobre Gaza, todas las escuelas del enclave han cerrado, dejando a cientos de miles de estudiantes como Atef sin educación formal ni un lugar seguro donde pasar sus días.

Los grupos de ayuda están luchando para mantener a los niños fuera de las calles y sus mentes enfocadas en algo más que la guerra, mientras continúan los intensos ataques en todo el enclave, que se han expandido a la ciudad sureña de Rafah y se han intensificado también en el norte.

"Lo que más hemos perdido es el futuro de nuestros hijos y su educación", dijo Irada Ismael, abuela de Atef. "Las casas y los muros se reconstruyen, se puede volver a ganar dinero... pero ¿cómo puedo compensar por (su) educación?"

La educación, en segundo plano

Gaza enfrenta una crisis humanitaria y el jefe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha determinado que ya se está produciendo una hambruna en el norte.

Alrededor del 80 por ciento de la población de Gaza ha sido expulsada de sus hogares. Gran parte de Gaza está dañada o destruida, incluido casi el 90 por ciento de los edificios escolares, según estimaciones de grupos de ayuda.

Los niños se encuentran entre los más afectados: la ONU estima que unos 19.000 niños han quedado huérfanos y casi un tercio menores de 2 años enfrentan desnutrición aguda.

En las emergencias, la educación pasa a un segundo plano frente a la seguridad, la salud y el saneamiento, dicen los expertos en educación, pero las consecuencias son duraderas.

“El foco inmediato durante el conflicto no es la educación, pero la interrupción tiene un efecto increíblemente a largo plazo”, dijo Sonia Ben Jaafar, de la Fundación Abdulla Al Ghurair, una organización filantrópica centrada en la educación en el mundo árabe.

Consecuencias a la largo plazo

Antes de la guerra, Gaza albergaba a más de 625.000 estudiantes y unos 20.000 profesores entre su población altamente alfabetizada, según la ONU. En otros conflictos, los grupos de ayuda suelen crear espacios seguros para los niños en los países vecinos, donde pueden recibir refugio y educación.

Eso no es posible en Gaza, un enclave densamente poblado encerrado entre el mar, Israel y Egipto. Desde el 7 de octubre de 2023, a los palestinos de Gaza no se les ha permitido cruzar a Israel. Egipto ha dejado salir a un pequeño número de palestinos.

"No pueden huir y permanecen en una zona que continúa siendo golpeada", dijo Tess Ingram, de UNICEF. "Es muy difícil brindarles ciertos servicios, como salud mental y apoyo psicosocial o educación", añade.