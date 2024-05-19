El presidente argentino, Javier Milei, asistió este domingo al evento Europa Viva 24 en Madrid, convocado por el partido español Vox de cara a las elecciones europeas que tendrán lugar el 9 de junio en España.

Tras ser presentado como una “estrella rutilante” por el líder del partido español, Santiago Abascal, Milei brindó un discurso durante el cual arremetió nuevamente contra el socialismo y pidió unidad a la derecha europea.

"No cedamos frente al socialismo, vamos a enfrentarlo con mayor valentía", expresó Milei desde el escenario. "Parece que somos pocos, pero no tenemos nada que temer, porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo", añadió.

Luego, aseguró que le mostrará al mundo “que un gobierno con nuestras ideas puede tener éxito”.

"Me toca a mí mostrarles lo siniestro y nefasto que es el socialismo, porque (...) la Argentina es un país infectado de socialismo hace décadas", añadió.

Un encuentro de líderes de extrema derecha

En el acto intervinieron también figuras de la extrema derecha como la francesa Marine Le Pen, los primeros ministros húngaro, Viktor Orban, e italiana, Giorgia Meloni -estos dos por video- o el chileno José Antonio Kast.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reflexionó en la red social X: "La internacional ultraderechista se reúne hoy en España con Abascal y Milei a la cabeza. Y lo hacen aquí porque España representa lo que ellos odian: feminismo, justicia social, dignidad laboral”.