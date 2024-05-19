El presidente argentino, Javier Milei, asistió este domingo al evento Europa Viva 24 en Madrid, convocado por el partido español Vox de cara a las elecciones europeas que tendrán lugar el 9 de junio en España.
Tras ser presentado como una “estrella rutilante” por el líder del partido español, Santiago Abascal, Milei brindó un discurso durante el cual arremetió nuevamente contra el socialismo y pidió unidad a la derecha europea.
"No cedamos frente al socialismo, vamos a enfrentarlo con mayor valentía", expresó Milei desde el escenario. "Parece que somos pocos, pero no tenemos nada que temer, porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo", añadió.
Luego, aseguró que le mostrará al mundo “que un gobierno con nuestras ideas puede tener éxito”.
"Me toca a mí mostrarles lo siniestro y nefasto que es el socialismo, porque (...) la Argentina es un país infectado de socialismo hace décadas", añadió.
Un encuentro de líderes de extrema derecha
En el acto intervinieron también figuras de la extrema derecha como la francesa Marine Le Pen, los primeros ministros húngaro, Viktor Orban, e italiana, Giorgia Meloni -estos dos por video- o el chileno José Antonio Kast.
Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reflexionó en la red social X: "La internacional ultraderechista se reúne hoy en España con Abascal y Milei a la cabeza. Y lo hacen aquí porque España representa lo que ellos odian: feminismo, justicia social, dignidad laboral”.
Continúan las acusaciones cruzadas
En su intervención en el evento organizado por Vox, además de criticar al socialismo, Milei criticó a Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, a la que ha tachado de "corrupta".
"Qué calaña de gente atornillada al poder. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo", espetó en referencia a Sánchez.
Tras estas declaraciones, desde el partido de Sánchez lamentaron que el presidente latinoamericano haya "pisado suelo español" para "insultar al presidente del Gobierno de España y su esposa".
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) destacó en un comunicado que España es "un país de progreso, avances sociales y justicia social", por lo que ve "intolerable" que un mandatario extranjero realice estas declaraciones.
Milei no se reunió con Pedro Sánchez ni con el Rey Felipe IV
Con el acto de este domingo, concluye el primer viaje de Javier Milei a España desde que llegó a la presidencia argentina en diciembre. Una visita que empezó el viernes y durante la cual no se ha reunido con ningún miembro del Gobierno español del socialista Pedro Sánchez. Tampoco fue recibido por el rey Felipe VI.
La visita del mandatario argentino se produce apenas dos semanas después de un duro cruce de opiniones entre Argentina y España, que fue atenuándose por ambos lados, luego de que el ministro español de Transporte, Óscar Puente, sugiriera que Milei habría “ingerido sustancias”.