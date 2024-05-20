El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, envió sus condolencias a Irán por la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y de las demás personas que lo acompañaban en el helicóptero que se accidentó este domingo, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Hossein Amirabdollahian.

Luego de un intenso operativo de búsqueda, que se realizó entre condiciones climáticas complicadas, el presidente Raisi, el ministro de Asuntos Exteriores Amirabdollahian, y sus acompañantes fueron declarados muertos la mañana de este lunes.

"Extiendo mis condolencias a mi querido homólogo, mi hermano, el presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, quien trágicamente perdió la vida en un accidente de helicóptero", expresó Erdogan en un mensaje publicado en la red social X.

El mandatario turco envió sus más profundas condolencias al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, al pueblo y al Gobierno de Irán, así como a las familias de Raisi y de las otras víctimas.

"Como colega que fue testigo de sus esfuerzos por la paz del pueblo iraní y de nuestra región, recuerdo al señor Raisi con respeto y gratitud", manifestó.

Asimismo, Erdogan aseguró que Türkiye apoyará al país vecino en estos tiempos difíciles, tal como lo ha hecho en numerosas ocasiones anteriores.

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, envía sus condolencias

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, expresó sus condolencias este lunes durante una conferencia de prensa llevada a cabo junto a su homólogo de Pakistán en Islamabad.

"Lamentablemente, la noticia de la muerte del estimado presidente y del ministro de Relaciones Exteriores nos ha entristecido profundamente. Compartimos el profundo dolor del pueblo amigo y hermano de Irán", sostuvo.

Además explicó que “poco después del accidente en la provincia de Azerbaiyán Oriental, en el noroeste de Irán, el domingo por la tarde, Türkiye movilizó todo el equipo posible para ayudar en las operaciones de búsqueda y rescate”.