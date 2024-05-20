En medio de la tragedia que enluta a Irán por la muerte del presidente Ebrahim Raisi, y de otras ocho personas, luego de que se accidentara el helicóptero en el que viajaban este domingo, se repitió una pregunta central: ¿quién quedará a cargo del país y qué sigue ahora?

La respuesta está en la Constitución de Irán que establece que el vicepresidente, Mohammad Mokhber, asumirá ahora el cargo de mandatario del país durante 50 días. Ahora bien, en ese período, un consejo de alto poder que conforman el primer vicepresidente, el presidente del Parlamento y el jefe del poder judicial debe garantizar que se celebren nuevas elecciones.

El artículo 131 de la Constitución de Irán lo estipula así en caso de muerte o enfermedad del presidente en ejercicio. “En caso de muerte, destitución, renuncia, ausencia o enfermedad del presidente por más de dos meses, o en el caso de que haya finalizado el mandato de la presidencia y el nuevo presidente aún no haya sido elegido debido a obstáculos, el primer vicepresidente asume sus poderes y responsabilidades con el acuerdo de los dirigentes, y un consejo formado por el presidente del parlamento, el jefe del poder judicial y el primer vicepresidente está obligado a organizar elecciones presidenciales anticipadas que se celebrarán en un plazo máximo de cincuenta días”, se lee en la Carta Magna.

Este lunes, poco después de que se encontraran los restos de Raisi y las demás víctimas, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, nombró a Mojber como presidente interino del país. Hizo el anuncio a través de un mensaje en X, en el que también anunció cinco días de luto.

Los tres poderes del Gobierno ­ --ejecutivo, legislativo y judicial-- de Irán también tuvieron una reunión extraordinaria este lunes. A ese encuentro Mojber asistió en representación del poder ejecutivo, dijo la televisión estatal.

"Seguiremos el camino del presidente Raisi en el cumplimiento de las tareas asignadas sin interrupción", señaló Mojber.

La autoridad del líder supremo

El artículo de la Constitución aclara que el proceso de reemplazo del presidente debe contar con "la aprobación del guía supremo", pues el Ayatolah Ali Jamenei es la máxima autoridad del país y su jefe de Estado.

Al explicar la estructura estatal de Irán, puede considerarse que la institución más crucial es la Asamblea de Expertos, la cual determina quién será el líder supremo, un puesto que actualmente detenta el Ayatolah Jamenei. Esta institución supervisa las actividades del líder supremo y tiene la capacidad de deponerle.

El líder supremo es el jefe de Estado, la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica de Irán. Las fuerzas armadas, el poder judicial, la televisión estatal y otras organizaciones gubernamentales clave están sujetas al líder supremo.

Actualmente, Ali Jamenei ocupa este título desde 1989, con lo que se ha convertido en la figura más poderosa de Irán en los últimos 35 años. El líder supremo controla las relaciones exteriores y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, encargado de la seguridad interna del país, y de su ala de voluntarios, la Fuerza de Resistencia Basi.

El liderazgo del líder supremo se extiende más allá de las fronteras de Irán, y un gran sector de las masas conservadoras y de las instituciones ideológicas reconocen su tutela sobre los musulmanes chiítas.

Por otro lado está el Consejo de Guardianes que se compone de 12 miembros, seis de los cuales son nombrados directamente por el líder supremo y seis por el jefe del poder judicial, a quien a su vez nombra el líder supremo.

Dadas estas conexiones, se puede argumentar que los 12 miembros del Consejo de Guardianes son designados directa o indirectamente por el líder supremo.

El Consejo de Guardianes tiene dos responsabilidades principales: primero, garantizar que las leyes aprobadas por el Parlamento iraní cumplan con los principios islámicos, la jurisprudencia chiita y la Constitución iraní

La segunda responsabilidad es decidir quién puede presentarse como candidato en las elecciones en Irán.

El poder ejecutivo de Iran lo detenta el presidente, quien es elegido por elecciones directas por sufragio universal.

En cualquier elección en Irán, una persona que busca la candidatura debe someterse a un escrutinio por parte del Consejo de Guardianes para determinar su adhesión a los principios islámicos, su lealtad al Estado y su compromiso con los principios revolucionarios. Si se considera idónea, se aprueba la candidatura; en caso contrario, la solicitud será vetada.

La persona elegida como presidente en Irán es la segunda con más poder en el país. Si bien tiene una gran influencia en las políticas nacionales y de asuntos exteriores, sus poderes están limitados por el líder supremo. Especialmente en temas de seguridad.

Recuperan los cuerpos de Raisi y demás víctimas con ayuda de drones turcos

Los equipos de búsqueda y rescate de Irán lograron recuperar en la mañana de este lunes los cuerpos del presidente Raisi, así como de los otros ocho pasajeros que iban a bordo del helicóptero que se accidentó. Entre ellos, el del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian.

La Media Luna Roja anunció que están “trasladando los cuerpos de los mártires a Tabriz", ciudad en el noroeste de Irán, según declaró a la televisión estatal el jefe del organismo, Pir Hossein Kolivand. También añadió que las operaciones de búsqueda se terminaban.

Pir Hossein Kolivand añadió que fue posible determinar la ubicación de los restos del helicóptero después de que un dron turco Akinci detectara una fuente de calor a primera hora este lunes. Türkiye envió un vehículo aéreo no tripulado Akinci y un helicóptero tipo Cougar con capacidad de visión nocturna para ayudar en los esfuerzos de búsqueda del helicóptero accidentado.

La aeronave desapareció este domingo cuando regresaba de Azerbaiyán y sobrevolaba una región montañosa boscosa en medio de condiciones meteorológicas difíciles.