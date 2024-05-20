En medio de la tragedia que enluta a Irán por la muerte del presidente Ebrahim Raisi, y de otras ocho personas, luego de que se accidentara el helicóptero en el que viajaban este domingo, se repitió una pregunta central: ¿quién quedará a cargo del país y qué sigue ahora?
La respuesta está en la Constitución de Irán que establece que el vicepresidente, Mohammad Mokhber, asumirá ahora el cargo de mandatario del país durante 50 días. Ahora bien, en ese período, un consejo de alto poder que conforman el primer vicepresidente, el presidente del Parlamento y el jefe del poder judicial debe garantizar que se celebren nuevas elecciones.
El artículo 131 de la Constitución de Irán lo estipula así en caso de muerte o enfermedad del presidente en ejercicio. “En caso de muerte, destitución, renuncia, ausencia o enfermedad del presidente por más de dos meses, o en el caso de que haya finalizado el mandato de la presidencia y el nuevo presidente aún no haya sido elegido debido a obstáculos, el primer vicepresidente asume sus poderes y responsabilidades con el acuerdo de los dirigentes, y un consejo formado por el presidente del parlamento, el jefe del poder judicial y el primer vicepresidente está obligado a organizar elecciones presidenciales anticipadas que se celebrarán en un plazo máximo de cincuenta días”, se lee en la Carta Magna.
Este lunes, poco después de que se encontraran los restos de Raisi y las demás víctimas, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, nombró a Mojber como presidente interino del país. Hizo el anuncio a través de un mensaje en X, en el que también anunció cinco días de luto.
Los tres poderes del Gobierno --ejecutivo, legislativo y judicial-- de Irán también tuvieron una reunión extraordinaria este lunes. A ese encuentro Mojber asistió en representación del poder ejecutivo, dijo la televisión estatal.
"Seguiremos el camino del presidente Raisi en el cumplimiento de las tareas asignadas sin interrupción", señaló Mojber.
La autoridad del líder supremo
El artículo de la Constitución aclara que el proceso de reemplazo del presidente debe contar con "la aprobación del guía supremo", pues el Ayatolah Ali Jamenei es la máxima autoridad del país y su jefe de Estado.
Al explicar la estructura estatal de Irán, puede considerarse que la institución más crucial es la Asamblea de Expertos, la cual determina quién será el líder supremo, un puesto que actualmente detenta el Ayatolah Jamenei. Esta institución supervisa las actividades del líder supremo y tiene la capacidad de deponerle.
El líder supremo es el jefe de Estado, la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica de Irán. Las fuerzas armadas, el poder judicial, la televisión estatal y otras organizaciones gubernamentales clave están sujetas al líder supremo.
Actualmente, Ali Jamenei ocupa este título desde 1989, con lo que se ha convertido en la figura más poderosa de Irán en los últimos 35 años. El líder supremo controla las relaciones exteriores y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, encargado de la seguridad interna del país, y de su ala de voluntarios, la Fuerza de Resistencia Basi.
El liderazgo del líder supremo se extiende más allá de las fronteras de Irán, y un gran sector de las masas conservadoras y de las instituciones ideológicas reconocen su tutela sobre los musulmanes chiítas.
Por otro lado está el Consejo de Guardianes que se compone de 12 miembros, seis de los cuales son nombrados directamente por el líder supremo y seis por el jefe del poder judicial, a quien a su vez nombra el líder supremo.
Dadas estas conexiones, se puede argumentar que los 12 miembros del Consejo de Guardianes son designados directa o indirectamente por el líder supremo.
El Consejo de Guardianes tiene dos responsabilidades principales: primero, garantizar que las leyes aprobadas por el Parlamento iraní cumplan con los principios islámicos, la jurisprudencia chiita y la Constitución iraní
La segunda responsabilidad es decidir quién puede presentarse como candidato en las elecciones en Irán.
El poder ejecutivo de Iran lo detenta el presidente, quien es elegido por elecciones directas por sufragio universal.
En cualquier elección en Irán, una persona que busca la candidatura debe someterse a un escrutinio por parte del Consejo de Guardianes para determinar su adhesión a los principios islámicos, su lealtad al Estado y su compromiso con los principios revolucionarios. Si se considera idónea, se aprueba la candidatura; en caso contrario, la solicitud será vetada.
La persona elegida como presidente en Irán es la segunda con más poder en el país. Si bien tiene una gran influencia en las políticas nacionales y de asuntos exteriores, sus poderes están limitados por el líder supremo. Especialmente en temas de seguridad.
Recuperan los cuerpos de Raisi y demás víctimas con ayuda de drones turcos
Los equipos de búsqueda y rescate de Irán lograron recuperar en la mañana de este lunes los cuerpos del presidente Raisi, así como de los otros ocho pasajeros que iban a bordo del helicóptero que se accidentó. Entre ellos, el del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian.
La Media Luna Roja anunció que están “trasladando los cuerpos de los mártires a Tabriz", ciudad en el noroeste de Irán, según declaró a la televisión estatal el jefe del organismo, Pir Hossein Kolivand. También añadió que las operaciones de búsqueda se terminaban.
Pir Hossein Kolivand añadió que fue posible determinar la ubicación de los restos del helicóptero después de que un dron turco Akinci detectara una fuente de calor a primera hora este lunes. Türkiye envió un vehículo aéreo no tripulado Akinci y un helicóptero tipo Cougar con capacidad de visión nocturna para ayudar en los esfuerzos de búsqueda del helicóptero accidentado.
La aeronave desapareció este domingo cuando regresaba de Azerbaiyán y sobrevolaba una región montañosa boscosa en medio de condiciones meteorológicas difíciles.
“No habrá la mínima perturbación”
El Gobierno de Irán dio un parte de tranquilidad este lunes y dijo que la muerte de Raisi no causará "la mínima perturbación en la administración". "El presidente de pueblo iraní, trabajador e infatigable (...), ha sacrificado su vida por la nación", dijo el Gobierno. "Aseguramos a la nación leal que, con la ayuda de Dios y el respaldo del pueblo, no habrá la mínima perturbación en la administración del país", agregó.
Raisi, de 63 años al momento de su muerte, ganó las elecciones como presidente de Irán en 2021 con un resultado aplastante: logró 17,9 millones de votos de los 28,9 millones emitidos durante las elecciones.
Antes de ser presidente dirigió el poder judicial iraní y también se desempeñó como jefe del venerado Santuario del Imam Reza en la ciudad de Mashhad, su ciudad natal.
¿Quién era Ebrahim Raisi?
El fallecido presidente iraní era conocido por sus opiniones de línea dura: en elecciones anteriores se postuló contra los moderados y reformistas iraníes como candidato conservador.
En 2017, fue candidato del Frente Popular de las Fuerzas de la Revolución Islámica, un bloque conservador, contra Hassan Rouhani, el entonces presidente reformista en ejercicio.
Si bien perdió contra Rouhani en 2017, ganó las elecciones presidenciales en 2021 después de que el Consejo de Guardianes del país, una institución que decide cuál de los candidatos puede presentarse a las elecciones, anuló la candidatura de 32 líderes reformistas y moderados antes de las elecciones.
Muchos analistas consideraron que la decisión del consejo allanaba el camino para la victoria electoral de Raisi. Raisi, que anteriormente ocupó importantes cargos, incluido el de presidente del Tribunal Supremo de Irán y jefe del sistema judicial de la República Islámica, era considerado un aliado del líder supremo Ali Jamenei.
Los analistas también lo veían como un potencial sucesor del anciano líder supremo. Desde sus primeros años, Raisi recibió una sólida educación religiosa. De hecho, estudió en el seminario de Qom, la academia religiosa más grande de Irán, de mayoría chiita.
Durante su presidencia, Raisi enfrentó tensiones crecientes desde la guerra de Ucrania, en la que Teherán respaldó tácitamente a Rusia al venderle drones iraníes a Moscú, hasta el actual conflicto de Gaza, durante el cual Israel acusó a Irán de entrenar a combatientes de Hamás y armarlos. Raisi también supervisó los ataques con drones y misiles de Irán contra Israel el mes pasado.
Además, bajo el gobierno de Raisi Irán continuó enriqueciendo uranio, lo que aumentó las críticas occidentales e israelíes a medida que se disparaban las tensiones entre Teherán y Washington.
Condolencias por la muerte de Raisi
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, envió sus condolencias a Teherán por la muerte de Raisi y los demás fallecidos en el accidente de helicóptero.
"Extiendo mis condolencias a mi querido homólogo, mi hermano, el presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, que perdió trágicamente la vida en un accidente de helicóptero", dijo Erdogan en una publicación en X compartida el lunes.
Erdogan ofreció su más sentido pésame al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, al pueblo y al gobierno de Irán, así como a las familias de Raisi y las demás víctimas.
"Como colega que fue testigo de sus esfuerzos por la paz del pueblo iraní y de nuestra región, recuerdo al señor Raisi con respeto y gratitud", afirmó.
El presidente Erdogan aseguró que Türkiye apoyará a su vecino Irán en estos tiempos difíciles, tal como lo ha hecho en numerosas ocasiones antes.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escribió en X que le embarga “un gran dolor por tener que despedir a una persona ejemplar, un extraordinario líder del mundo como lo es y será por siempre nuestro hermano Ebrahim, un excelente ser humano, defensor de la soberanía de su pueblo y amigo incondicional de nuestro país”.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró que Raisi "era una figura muy importante dentro de Irán y por lo tanto vamos a seguir con mucha atención los pasos que va a dar Irán para hacer el relevo al frente de esa institución".
El canciller ruso, Serguéi Lavrov, recordó a Raisi y a su también fallecido ministro de Exteriores, Hosein Amir Abdollahian, como "verdaderos amigos".
El presidente de China, Xi Jinping, calificó la muerte del presidente Raisi de "gran pérdida para el pueblo iraní", según el ministerio de Relaciones Exteriores.
El secretario general de la Organización de Cooperación Islámica, compuesta por 57 países, Hisein Brahim Taha, expresó "sus sinceras condolencias y pésame al gobierno y al pueblo de Irán", según un comunicado emitido por la organización publicado en las redes sociales.
Además, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, presentó las "sinceras condolencias" de la Unión Europea. "Nuestros pensamientos están con sus familias", escribió Michel en la red social X.
El movimiento islamista palestino Hamás elogió este lunes a Raisi por su "apoyo de la resistencia palestina", mientras Hezbollah, grupo proiraní del Líbano, le rindió homenaje como "protector de los movimientos de resistencia".