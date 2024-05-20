Luis Abinader, presidente de República Dominicana, ganó la reelección este domingo con el 57,16% de los votos, lo que representa un fuerte apoyo al manejo que ha tenido de la economía y a sus políticas estrictas con respecto a la migración desde Haití.

Abinader, líder del Partido Revolucionario Moderno (PRD), se impuso 30 puntos por arriba de su principal contrincante, el expresidente dominicano Leonel Fernández, de la progresista Fuerza del Pueblo, quien obtuvo el 29,33% de los votos, según los resultados parciales publicados en la noche del domingo.

Por su parte, Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se ubicó tercero con el 10,21%. Los otros seis candidatos apenas superaban en conjunto el 3% del total de votos.

"Soy y seré el presidente de todos los dominicanas y dominicanos", dijo Abinader en un discurso ante centenas de seguidores en Santo Domingo.

"El pueblo ha hablado con claridad... asumo la confianza que he recibido y la obligación de no defraudar. ¡No les fallaré!", añadió.

Asimismo, Abinader aseguró que no tratará de buscar otra reelección, siguiendo lo que establece la Constitución sobre el máximo de dos mandatos.

Una elección sin sorpresas

El resultado de la elección en República Dominicana no fue una sorpresa: las encuestas ya señalaban a Abinader como candidato ganador, según explica Deisy Toussaint, periodista dominicana y corresponsal internacional. Las estimaciones le otorgaban una favorabilidad superior al 47% y cercana al 60%, muy apegadas a los resultados que hasta ahora ha emitido la Junta Central Electoral.

“Lo que sí ha sido sorprendente es la tranquilidad con la que se han desarrollado estos comicios, ya que en las elecciones pasadas tuvimos un proceso comicial muy convulso por la suspensión de las elecciones municipales, que llevó a que el pueblo saliera a las calles a protestar de manera constante exigiendo la destitución de los presidentes de la Junta Central Electoral y de los suplentes”, detalló.