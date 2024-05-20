Luis Abinader, presidente de República Dominicana, ganó la reelección este domingo con el 57,16% de los votos, lo que representa un fuerte apoyo al manejo que ha tenido de la economía y a sus políticas estrictas con respecto a la migración desde Haití.
Abinader, líder del Partido Revolucionario Moderno (PRD), se impuso 30 puntos por arriba de su principal contrincante, el expresidente dominicano Leonel Fernández, de la progresista Fuerza del Pueblo, quien obtuvo el 29,33% de los votos, según los resultados parciales publicados en la noche del domingo.
Por su parte, Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se ubicó tercero con el 10,21%. Los otros seis candidatos apenas superaban en conjunto el 3% del total de votos.
"Soy y seré el presidente de todos los dominicanas y dominicanos", dijo Abinader en un discurso ante centenas de seguidores en Santo Domingo.
"El pueblo ha hablado con claridad... asumo la confianza que he recibido y la obligación de no defraudar. ¡No les fallaré!", añadió.
Asimismo, Abinader aseguró que no tratará de buscar otra reelección, siguiendo lo que establece la Constitución sobre el máximo de dos mandatos.
Una elección sin sorpresas
El resultado de la elección en República Dominicana no fue una sorpresa: las encuestas ya señalaban a Abinader como candidato ganador, según explica Deisy Toussaint, periodista dominicana y corresponsal internacional. Las estimaciones le otorgaban una favorabilidad superior al 47% y cercana al 60%, muy apegadas a los resultados que hasta ahora ha emitido la Junta Central Electoral.
“Lo que sí ha sido sorprendente es la tranquilidad con la que se han desarrollado estos comicios, ya que en las elecciones pasadas tuvimos un proceso comicial muy convulso por la suspensión de las elecciones municipales, que llevó a que el pueblo saliera a las calles a protestar de manera constante exigiendo la destitución de los presidentes de la Junta Central Electoral y de los suplentes”, detalló.
Abinader, conforme con el crecimiento económico
Abinader llegó al poder en 2020 con un discurso centrado en la seguridad nacional, la inversión privada y los mensajes contra la migración haitiana, además de promesas de lucha contra la corrupción.
El presidente reelecto se muestra conforme por los logros económicos de su administración: habla de alto crecimiento, inflación "dentro del rango" y bajo desempleo.
En este sentido, el Banco Mundial proyecta un alza de 5% del PIB al cierre del año, igual que el Fondo Monetario Internacional (FMI), que destaca el "potencial" del país "para convertirse en una economía avanzada" en las próximas décadas.
Haití y las políticas migratorias
El jefe de Estado dominicano apuntaló su campaña con promesas de control migratorio y ofreció mantener su estrategia para frenar el flujo de haitianos hacia República Dominicana.
Durante su mandato, Abinader aumentó la presencia militar en la frontera y construyó un muro divisorio de 164 km, que prevé ampliar en este segundo período de gobierno.
Asimismo, solo en 2023 más de 250.000 personas sin documentos fueron deportadas, la mayoría haitianos, durante redadas que las autoridades migratorias hacen a diario, según cifras del Gobierno citadas por Amnistía Internacional.
Dichas medidas, no obstante, han cosechado críticas desde organizaciones de derechos humanos. Según Amnistía Internacional, estas políticas "ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas". Y añadió: "Los retornos forzados a Haití deben cesar”.