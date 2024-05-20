El estreno del documental "Lula", del cineasta estadounidense Oliver Stone, en el Festival de Cannes este domingo se convirtió en un acto de adhesión al presidente de Brasil, con aplausos y vivas en la sala.

"Esta película es acerca de una persona muy especial", declaró Stone en la sala antes del comienzo de la película.

"Oliver Stone es alguien para quien filmar, montar una cámara, son armas y una manera de reescribir, de visitar la historia contemporánea", explicó por su parte Thierry Frémaux, delegado general del festival, quien recordó cómo el autor de "Salvador" (1986) ha mirado con atención durante décadas a América Latina.

Presentado fuera de competencia, "Lula" recorre rápidamente la infancia y juventud de Luiz Inácio Lula da Silva para adentrarse en su compromiso sindical y político.

Con música de suspenso a medida que el documental se acerca a las controvertidas elecciones de 2022, Stone, de 77 años, no oculta su predilección por el mandatario, apenas un año mayor que él.

En la sala, a cada aparición del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) se podían escuchar abucheos y gritos.

Lo mismo sucedió con la figura del exjuez y ministro bolsonarista Sergio Moro, el responsable de la investigación que acabó conduciendo a Lula a la cárcel 580 días, entre abril de 2018 y noviembre de 2019.

El caso Lava Jato