España, Noruega e Irlanda hicieron un anuncio histórico: reconocerán formalmente a Palestina como Estado el próximo martes 28 de mayo. Una decisión que, en medio de la agresión de Israel en Gaza, generó la condena inmediata de Tel Aviv.

Los países dieron a conocer la medida de manera coordinada en la mañana de este miércoles. El primero en anunciarlo fue Noruega, cuyo primer ministro, Jonas Gahr Store, señaló que "no puede haber paz en Oriente Medio si no hay reconocimiento (...) Al reconocer un Estado palestino, Noruega apoya el plan de paz árabe".

Relacionado Pedro Sánchez anuncia ante Congreso que reconocerá a Palestina como Estado

Y añadió: "Palestina tiene el derecho fundamental a tener un Estado independiente" con "todos los derechos y obligaciones que ello conlleva".

Este avance ocurre más de 30 años después de que se firmara el primer acuerdo de Oslo en 1993. Desde entonces, "los palestinos han dado pasos importantes hacia una solución de dos Estados", aseguró el Gobierno de Noruega.

Asimismo, Gahr Store recordó que el Banco Mundial ya había determinado que un Estado palestino cumplió en 2011 criterios clave para funcionar como tal, y también se habían creado instituciones nacionales para proporcionar servicios importantes a la población.

"La guerra en Gaza y la constante expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania todavía significan que la situación en Palestina es más difícil de lo que ha sido en décadas", insistió.

“Un día histórico”

Por su parte, el primer ministro de Irlanda, Simon Harris, confirmó que el país reconocerá a Palestina y afirmó que es "un día histórico”. Harris aseguró que la medida busca ayudar a que el conflicto palestino-israelí se resuelva a través de una solución de dos Estados.

También aseguró que cree que otros países se unirán para reconocer un Estado palestino "en las próximas semanas".

De hecho, varios países de Europa han indicado en las últimas semanas que planean hacer el reconocimiento, argumentando que una solución de dos Estados es esencial para una paz duradera en la región.