España, Noruega e Irlanda reconocen a Palestina como Estado
Los tres países anunciaron al mismo tiempo que reconocerán a Palestina como Estado, y destacaron que una solución de dos estados es esencial para alcanzar una paz duradera en Medio Oriente.
El reconocimiento formal por parte de España, Noruega e Irlanda será el 28 de mayo. / Foto: Reuters
22 de mayo de 2024

España, Noruega e Irlanda hicieron un anuncio histórico: reconocerán formalmente a Palestina como Estado el próximo martes 28 de mayo. Una decisión que, en medio de la agresión de Israel en Gaza, generó la condena inmediata de Tel Aviv.

Los países dieron a conocer la medida de manera coordinada en la mañana de este miércoles. El primero en anunciarlo fue Noruega, cuyo primer ministro, Jonas Gahr Store, señaló que "no puede haber paz en Oriente Medio si no hay reconocimiento (...) Al reconocer un Estado palestino, Noruega apoya el plan de paz árabe".

Y añadió: "Palestina tiene el derecho fundamental a tener un Estado independiente" con "todos los derechos y obligaciones que ello conlleva".

Este avance ocurre más de 30 años después de que se firmara el primer acuerdo de Oslo en 1993. Desde entonces, "los palestinos han dado pasos importantes hacia una solución de dos Estados", aseguró el Gobierno de Noruega.

Asimismo, Gahr Store recordó que el Banco Mundial ya había determinado que un Estado palestino cumplió en 2011 criterios clave para funcionar como tal, y también se habían creado instituciones nacionales para proporcionar servicios importantes a la población.

"La guerra en Gaza y la constante expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania todavía significan que la situación en Palestina es más difícil de lo que ha sido en décadas", insistió.

“Un día histórico”

Por su parte, el primer ministro de Irlanda, Simon Harris, confirmó que el país reconocerá a Palestina y afirmó que es "un día histórico”. Harris aseguró que la medida busca ayudar a que el conflicto palestino-israelí se resuelva a través de una solución de dos Estados.

También aseguró que cree que otros países se unirán para reconocer un Estado palestino "en las próximas semanas".

De hecho, varios países de Europa han indicado en las últimas semanas que planean hacer el reconocimiento, argumentando que una solución de dos Estados es esencial para una paz duradera en la región.

España reconoce a Palestina como Estado

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, también dijo que su país reconocerá al Estado palestino el 28 de mayo.

Durante un discurso ante el Congreso, indicó: "Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción, de decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos, que hay esperanza”.

Sánchez explicó que la decisión fue consensuada entre los dos partidos que forman el Gobierno de coalición y haciendo eco “del sentir mayoritario del pueblo español”.

Israel condena los anuncios

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, ordenó a los embajadores de Israel en Irlanda y Noruega que regresaran inmediatamente a su país.

Katz también amenazó con retirar al embajador de Israel en España.

El presidente palestino celebra las medidas

Por su parte, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, acogió con satisfacción el reconocimiento de Noruega de un Estado palestino y pidió a otros países que hicieran lo mismo.

En una declaración publicada por la agencia oficial de noticias Wafa, sostuvo que la decisión de estos países, anunciada el miércoles, consagrará "el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación" y apoyará los esfuerzos para lograr una solución de dos Estados con Israel.

Türkiye: “Es un paso extremadamente importante”

Tras los anuncios, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, afirmó: "Estamos muy satisfechos con los anuncios de España, Irlanda y Noruega de que reconocerán el Estado de Palestina. El reconocimiento de Palestina es una exigencia del derecho internacional, de la justicia y de la conciencia".

"Es un paso extremadamente importante para restaurar los derechos del pueblo palestino, que está bajo ocupación, y para permitir que Palestina alcance el estatus que merece en la comunidad internacional. Como Türkiye, seguiremos esforzándonos para que más países reconozcan a Palestina", añadió Fidan.

FUENTE:TRT Español y agencias
