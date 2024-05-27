"El ataque de este domingo contra Rafah, que se lanzó después de la orden de la Corte Internacional de Justicia, expone la naturaleza traicionera y sangrienta del estado terrorista", sostuvo este lunes el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

El mandatario criticó a Israel por los bombardeos del fin semana contra la ciudad de Rafah, que había sido designada anteriormente como "zona segura".

Erdogan también arremetió contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al señalar: "El asediado Netanyahu y su red asesina intentan extender su control sobre el poder masacrando a la gente mientras no logran derrotar la resistencia palestina".

Netanyahu imita a los criminales de guerra

"Netanyahu no podrá evitar que lo recuerden junto con (el autoritario yugoslavo Slobodan) Milosevic, (el político serbobosnio convicto por genocidio Radovan) Karadzic y (el fallecido dictador alemán Adolf) Hitler, a quienes está imitando", añadió Erdogan.

También enfatizó en que Türkiye hará "todo lo que esté a su alcance para garantizar que esos bárbaros (israelíes) sean llevados ante la justicia por los crímenes que cometieron".

Decenas de personas muertas en Rafah

Al menos 35 personas murieron y decenas más resultaron heridas cuando Israel atacó un campamento para desplazados en Rafah este domingo.

Relacionado “Masacre en Rafah”: Israel ataca campo de desplazados en medio de denuncias

El ataque ocurrió cerca de la base logística de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Tal al Sultan, dijo la Oficina de Medios de Gaza.