"El ataque de este domingo contra Rafah, que se lanzó después de la orden de la Corte Internacional de Justicia, expone la naturaleza traicionera y sangrienta del estado terrorista", sostuvo este lunes el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.
El mandatario criticó a Israel por los bombardeos del fin semana contra la ciudad de Rafah, que había sido designada anteriormente como "zona segura".
Erdogan también arremetió contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al señalar: "El asediado Netanyahu y su red asesina intentan extender su control sobre el poder masacrando a la gente mientras no logran derrotar la resistencia palestina".
Netanyahu imita a los criminales de guerra
"Netanyahu no podrá evitar que lo recuerden junto con (el autoritario yugoslavo Slobodan) Milosevic, (el político serbobosnio convicto por genocidio Radovan) Karadzic y (el fallecido dictador alemán Adolf) Hitler, a quienes está imitando", añadió Erdogan.
También enfatizó en que Türkiye hará "todo lo que esté a su alcance para garantizar que esos bárbaros (israelíes) sean llevados ante la justicia por los crímenes que cometieron".
Decenas de personas muertas en Rafah
Al menos 35 personas murieron y decenas más resultaron heridas cuando Israel atacó un campamento para desplazados en Rafah este domingo.
El ataque ocurrió cerca de la base logística de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Tal al Sultan, dijo la Oficina de Medios de Gaza.
Aviones israelíes bombardearon varias tiendas de campaña en la zona, dijo la oficina de prensa.
Anteriormente, las fuerzas de defensa civil de Gaza dijeron que la zona atacada albergaba al menos a 100.000 personas desplazadas.
La necesidad de una acción global
Fahrettin Altun, director de Comunicaciones de Türkiye, pidió una acción global contra Israel este lunes, al acusar a Tel Aviv de perpetrar genocidio contra los palestinos.
"El Gobierno de Israel tiene una sed insaciable de sangre y lágrimas de gente inocente. Hay un régimen asesino en Tel Aviv que ha estado cometiendo genocidio ante los ojos del 'mundo civilizado'", dijo Altun en un comunicado publicado en X.
También describió los ataques de Israel contra "personas hambrientas, sin hogar e indefensas" como una afrenta directa a la conciencia colectiva de la humanidad.
"El desprecio por la vida humana está muy arraigado en la psique misma del gobierno israelí. Es vergonzoso, horrible y repugnante", añadió.
Llamando a la unidad internacional contra la violencia infligida a mujeres, niños y ancianos inocentes, expresó: "No podemos quedarnos de brazos cruzados y observar esta locura. Debemos enfrentarnos juntos a Israel incluso si sus patrocinadores continúan protegiéndolos".
Hizo hincapié en la urgencia de construir un estado palestino y de que los responsables de la violencia rindan cuentas: "El mundo no puede esperar más. Debemos detener esta violencia y construir un Estado palestino lo antes posible, sin importar lo que digan los israelíes".
"Esta guerra debe terminar. Los responsables deben rendir cuentas. Las naciones 'civilizadas' deben estar a la altura de sus principios e ideales autoproclamados. Los derechos humanos y la dignidad no pueden quedarse sólo en el papel. Ya es hora de que Israel rinda cuentas por sus sus crímenes contra la humanidad", afirmó Altun.