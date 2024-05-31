Türkiye decidió honrar a Proteo, el perro mexicano de rescate que ayudó en los esfuerzos de búsqueda tras los terremotos del 6 de febrero de 2023, con un centro de entrenamiento para canninos que lleva su nombre. El lugar está ubicado en Kayseri, en el centro de la nación.

Un equipo de 150 miembros de México, incluido el perro Proteo que estaba altamente entrenado en busqueda y rescate, llegó a Türkiye para participar en las operaciones desplegadas después de los devastadores terremotos.

Proteo, que trabajó en la Secretaría de la Defensa Nacional de México durante una década, desempeñó un papel crucial en varias misiones de rescate de terremotos y deslizamientos de tierra en ese país.

En Türkiye ayudó a localizar a 29 personas fallecidas y tres supervivientes durante las operaciones de búsqueda y rescate.

Para honrar la ayuda de Proteo, la Municipalidad Metropolitana de Kayseri le puso su nombre al parque de adiestramiento canino de la ciudad.

El centro ofrece servicios gratuitos de adiestramiento todos los domingos para 45 perros con dueño, que incluyen alimentación, limpieza, cuidados y vacunas. Los perros reciben entrenamiento en socialización, desensibilización, acercamiento a los perros callejeros y obediencia.