Türkiye honra a perro mexicano de rescate con este parque de entrenamiento
El centro de entrenamiento lleva el nombre de Proteo, el perro mexicano que ayudó en las labores de rescate tras los letales terremotos en Türkiye el 6 de febrero de 2023.
Un equipo de 150 miembros de México, incluido el perro Proteo que estaba altamente entrenado en busqueda y rescate, llegó a Türkiye para participar en las operaciones desplegadas después de los devastadores terremotos de febrero de 2023. Foto: AA / AA
31 de mayo de 2024

Türkiye decidió honrar a Proteo, el perro mexicano de rescate que ayudó en los esfuerzos de búsqueda tras los terremotos del 6 de febrero de 2023, con un centro de entrenamiento para canninos que lleva su nombre. El lugar está ubicado en Kayseri, en el centro de la nación.

Un equipo de 150 miembros de México, incluido el perro Proteo que estaba altamente entrenado en busqueda y rescate, llegó a Türkiye para participar en las operaciones desplegadas después de los devastadores terremotos.

Proteo, que trabajó en la Secretaría de la Defensa Nacional de México durante una década, desempeñó un papel crucial en varias misiones de rescate de terremotos y deslizamientos de tierra en ese país.

En Türkiye ayudó a localizar a 29 personas fallecidas y tres supervivientes durante las operaciones de búsqueda y rescate.

Para honrar la ayuda de Proteo, la Municipalidad Metropolitana de Kayseri le puso su nombre al parque de adiestramiento canino de la ciudad.

El centro ofrece servicios gratuitos de adiestramiento todos los domingos para 45 perros con dueño, que incluyen alimentación, limpieza, cuidados y vacunas. Los perros reciben entrenamiento en socialización, desensibilización, acercamiento a los perros callejeros y obediencia.

Cuneyt Canidemir, funcionario del municipio, dijo a la agencia de noticias Anadolu: "Proteo participó en operaciones importantes con la Secretaría de Defensa Nacional de México, y ayudó en los esfuerzos de rescate durante los terremotos de Kahramanmaras. Ponerle su nombre a este parque es un tributo a su invaluable servicio".

"Hemos logrado avances significativos en nuestro entrenamiento. Ahora las personas comprenden mejor a sus perros. Hemos continuado nuestro entrenamiento durante 14 semanas, apoyados por varias competencias", destacó el entrenador de perros Burak Safa Bayram sobre los avances logrados en las sesiones de entrenamiento.

Caglar Danaci, que asistió al entrenamiento con su perro, expresó su agradecimiento a quienes participaron en la creación del parque. "Gracias al equipo aquí podemos entretener y entrenar a nuestros perros. Es completamente gratis. Nuestro perro era bastante antisocial, pero venir aquí nos ha ayudado a superar eso", dijo.

Proteo enfermó durante las operaciones de búsqueda y falleció el 10 de febrero de 2023. El parque nombrado en su memoria es un testimonio de su legado y del trabajo de salvamento realizado por los perros de búsqueda y rescate en todo el mundo.

Los terremotos golpearon el sur de Türkiye el 6 de febrero de 2023 y cobraron más de 50.000 vidas. Más de 14 millones de personas resultaron afectadas en 11 provincias de Türkiye por los desastres.

