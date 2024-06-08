Una investigación de tres meses que realizó el diario The New York Timessacó a la luz las graves torturas y atroces violaciones de derechos humanos cometidas en la base militar israelí de Sde Teiman, en el sur del país.

Desde que comenzó la agresión genocida de Israel en Gaza, el pasado 7 de octubre, se ha revelado poco a poco un patrón escalofriante de abusos grotescos dentro de los muros de Sde Teiman.

Los detenidos, encadenados por el horror, han sido testigos de hechos atroces: actos de sodomización con barras de metal, descargas de electricidad y palizas despiadadas con porras, culatas de rifle y detectores de metales portátiles.

Varios detenidos relataron que les vendaban los ojos constantemente y los desnudaban hasta quedar en ropa interior durante su detención.

Younis al-Hamlawi, un paramédico de 39 años, narró el dolor insoportable al que fue sometido cuando lo torturaron en Sde Teiman. Señaló que una funcionaria ordenó que le presionaran el recto contra un palo de metal fijado al suelo, lo que le causó una hemorragia intensa y una agonía insufrible.

"Se sentía como fuego", lamentó, haciendo eco de la experiencia de Muhammad al-Kurdi, conductor de ambulancia de 38 años, quien enfrentó un tormento similar.

"Estuve encarcelado durante 32 días", dijo al-Kurdi. "Se sintieron como 32 años".

Médicos por los Derechos Humanos, una organización israelí, calificó un hospital en el complejo de torturas de Sde Teiman como "un punto bajo para la ética y el profesionalismo médicos".

El Dr. Yoel Donchin, médico militar en el lugar, expresó su confusión ante las identidades de los detenidos, y señaló que era muy poco probable que muchos fueran combatientes: había una persona parapléjica, otra que pesaba aproximadamente 140 kilos y una más que respiraba a través de un tubo en el cuello desde su niñez.

La investigación también encontró que 35 de los 4.000 palestinos detenidos murieron en el lugar o después de que los trasladaran a hospitales civiles cercanos.

Ocho personas que estuvieron detenidas, con la voz temblorosa por el peso del trauma compartido, se atrevieron a romper el silencio y exponer los horrores que vivieron en Sde Teiman. Sus relatos forman un cuadro escalofriante de brutalidad implacable.