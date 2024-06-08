Una investigación de tres meses que realizó el diario The New York Timessacó a la luz las graves torturas y atroces violaciones de derechos humanos cometidas en la base militar israelí de Sde Teiman, en el sur del país.
Desde que comenzó la agresión genocida de Israel en Gaza, el pasado 7 de octubre, se ha revelado poco a poco un patrón escalofriante de abusos grotescos dentro de los muros de Sde Teiman.
Los detenidos, encadenados por el horror, han sido testigos de hechos atroces: actos de sodomización con barras de metal, descargas de electricidad y palizas despiadadas con porras, culatas de rifle y detectores de metales portátiles.
Varios detenidos relataron que les vendaban los ojos constantemente y los desnudaban hasta quedar en ropa interior durante su detención.
Younis al-Hamlawi, un paramédico de 39 años, narró el dolor insoportable al que fue sometido cuando lo torturaron en Sde Teiman. Señaló que una funcionaria ordenó que le presionaran el recto contra un palo de metal fijado al suelo, lo que le causó una hemorragia intensa y una agonía insufrible.
"Se sentía como fuego", lamentó, haciendo eco de la experiencia de Muhammad al-Kurdi, conductor de ambulancia de 38 años, quien enfrentó un tormento similar.
"Estuve encarcelado durante 32 días", dijo al-Kurdi. "Se sintieron como 32 años".
Médicos por los Derechos Humanos, una organización israelí, calificó un hospital en el complejo de torturas de Sde Teiman como "un punto bajo para la ética y el profesionalismo médicos".
El Dr. Yoel Donchin, médico militar en el lugar, expresó su confusión ante las identidades de los detenidos, y señaló que era muy poco probable que muchos fueran combatientes: había una persona parapléjica, otra que pesaba aproximadamente 140 kilos y una más que respiraba a través de un tubo en el cuello desde su niñez.
La investigación también encontró que 35 de los 4.000 palestinos detenidos murieron en el lugar o después de que los trasladaran a hospitales civiles cercanos.
Ocho personas que estuvieron detenidas, con la voz temblorosa por el peso del trauma compartido, se atrevieron a romper el silencio y exponer los horrores que vivieron en Sde Teiman. Sus relatos forman un cuadro escalofriante de brutalidad implacable.
Un detenido, Bakr, relató: "Este es el castigo para cualquiera que duerma", recordando las palabras de un agente después de golpearlo salvajemente por quedarse dormido. Otros detenidos describieron que los obligaron a quedarse únicamente en un pañal y los sometieron a descargas eléctricas.
Según la investigación, algunos detenidos como Bakr fueron llevados a la "sala de discoteca", donde el alto volumen de la música les impedía dormir, una forma de tortura que provocó que un detenido sangrara por el oído.
Ibrahim Shaheen, conductor de camiones, relató que sufrió descargas eléctricas varias veces mientras los militares lo acusaban de ocultar información sobre la ubicación de los rehenes muertos.
Tras su liberación, algunos detenidos fueron enviados de regreso a Gaza sin ningún cargo, disculpa ni compensación. Bakr, después de un mes de detención, contó que un soldado lo golpeó cuando él pidió su teléfono y su dinero confiscados.
Los trabajadores humanitarios de la Cruz Roja recibieron a los detenidos, les proporcionaron alimentos y breves controles médicos antes de devolverlos a Gaza. El primer contacto de Bakr con su familia después de su liberación fue desgarrador: "Me preguntaron: '¿Estás vivo?'".
Indignación y rechazo por las torturas
El escritor egipcio Amr Rageh escribió: "Los detenidos de Gaza en Sde Teiman enfrentan reglas estrictas: comunicación limitada, movimientos restringidos y detención prolongada sin cargos. Los exdetenidos denuncian un trato grave".
Como resumió un médico del lugar: "Se los llevan a todos", lo que refleja la naturaleza indiscriminada de las detenciones y las duras condiciones que enfrentan los detenidos en Sde Teiman.
The New York Times también recibió críticas por intentar "enterrar los peores abusos israelíes" en el artículo que tituló "Dentro de la base donde Israel ha detenido a miles de gazatíes".
"Uno tiene que leer 3.400 palabras de una historia de 3.800 del @NYTimes para llegar a los horribles testimonios de tortura israelí de 3 de los 8 detenidos palestinos de Gaza que entrevistaron. ¿Cuántos lectores llegan tan lejos? Parece nuevamente una decisión deliberada del NYT de enterrar los peores abusos israelíes", escribió el usuario de X @AdalahNY.
Otro señaló: "La primera observación es sobre este título bastante insulso, que entierra la pista: la tortura, la violencia sexual y la violación por parte de Israel, que comete sistemáticamente en el campo de concentración de Sde Teiman".