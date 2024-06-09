Colombia sigue tomando acciones contra Israel por su brutal agresión en Gaza, que ya cumple ocho meses. Ahora, el presidente Gustavo Petro anunció que suspenderá las exportaciones de carbón a Tel Aviv hasta que no ponga fin al “genocidio” que está cometiendo en el asedidado enclave.

“Vamos a suspender las exportaciones de carbón a Israel hasta que detenga el genocidio”, escribió Petro en su perfil de X.

Colombia es el principal proveedor de carbón que tiene Tel Aviv, con unos 450 millones de dólares vendidos en 2023, confirmó la embajada israelí en Bogotá a la agencia de noticias AFP. Esta embajada sigue operando a pesar de que Petro rompió relaciones con ese país en mayo pasado y ha sido un crítico abierto del primer ministro Benjamín Netanyahu por la ofensiva en Gaza.

Más de la mitad del carbón que Israel importa proviene de Colombia, según The American Journal of Transportation.

La suspensión de la venta de carbón a Israel entrará en vigencia la próxima semana, cinco días después de que el decreto presidencial que la ordena se publique en el diario oficial. En el documento, el gobierno sostiene que Israel utiliza el carbón como fuente de energía para fabricar armas y otros bienes militares.

Este mineral es un "recurso estratégico para la fabricación de armas, la movilización de tropas, la fabricación de provisiones para operaciones de uso militar" de Israel, de acuerdo al documento.

"Colombia considera que las operaciones militares contra el pueblo palestino representan una transgresión de una norma imperativa del derecho internacional", se lee en el decreto.

Relacionado Petro a Netanyahu: "Pasará usted a la historia como un genocida"

Petro, que ya ha tildado de "genocida" a Netanyahu, también detuvo la compra de armamento fabricado en Israel.