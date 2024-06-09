Colombia sigue tomando acciones contra Israel por su brutal agresión en Gaza, que ya cumple ocho meses. Ahora, el presidente Gustavo Petro anunció que suspenderá las exportaciones de carbón a Tel Aviv hasta que no ponga fin al “genocidio” que está cometiendo en el asedidado enclave.
“Vamos a suspender las exportaciones de carbón a Israel hasta que detenga el genocidio”, escribió Petro en su perfil de X.
Colombia es el principal proveedor de carbón que tiene Tel Aviv, con unos 450 millones de dólares vendidos en 2023, confirmó la embajada israelí en Bogotá a la agencia de noticias AFP. Esta embajada sigue operando a pesar de que Petro rompió relaciones con ese país en mayo pasado y ha sido un crítico abierto del primer ministro Benjamín Netanyahu por la ofensiva en Gaza.
Más de la mitad del carbón que Israel importa proviene de Colombia, según The American Journal of Transportation.
La suspensión de la venta de carbón a Israel entrará en vigencia la próxima semana, cinco días después de que el decreto presidencial que la ordena se publique en el diario oficial. En el documento, el gobierno sostiene que Israel utiliza el carbón como fuente de energía para fabricar armas y otros bienes militares.
Este mineral es un "recurso estratégico para la fabricación de armas, la movilización de tropas, la fabricación de provisiones para operaciones de uso militar" de Israel, de acuerdo al documento.
"Colombia considera que las operaciones militares contra el pueblo palestino representan una transgresión de una norma imperativa del derecho internacional", se lee en el decreto.
Petro, que ya ha tildado de "genocida" a Netanyahu, también detuvo la compra de armamento fabricado en Israel.
La restricción estará vigente "hasta que se cumplan a cabalidad las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en el proceso de aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio” en Gaza, agregó el documento.
Esta medida sobre el carbón se alinea con la serie de acciones que ha tomado el Gobierno de Petro para rechazar la acción israelí en Gaza. Hace dos semanas anunció que Colombia abrirá una embajada en territorio palestino, en la ciudad de Ramala, situada en la la Cisjordania ocupada por Israel.
Tel Aviv ha continuado su brutal ofensiva contra Gaza desde el ataque de Hamás el 7 de octubre pasado, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato.
Desde entonces, más de 36.700 palestinos han muerto en Gaza, la mayoría de ellos mujeres y niños, y más de 83.500 han resultado heridos, según las autoridades locales de salud.
Las cifras sobre el carbón
Israel ha dependido del carbón para el 20% de su generación de electricidad, pero se espera que esa cifra caiga al 3%, y tiene otras fuentes de carbón, indica un informe de The American Journal of Transportation.
Por su parte, la asociación minera privada de Colombia dijo que la medida de Petro violaría acuerdos internacionales y pondría en riesgo la confianza del mercado así como la inversión extranjera.
Colombia es el quinto productor de carbón del mundo, con Drummond y Glencore entre sus principales mineras.
El país envió 56,7 millones de toneladas métricas de carbón al extranjero el año pasado, incluidos 3 millones de toneladas a Israel, alrededor del 5,4% de las exportaciones totales, según datos del gobierno.