TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Türkiye pide acción internacional tras ataque israelí a campo de refugiados
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye instó al Consejo de Seguridad de la ONU y a otros organismos globales a que pongan fin a los crímenes de guerra que Israel sigue cometiendo en Gaza.
Türkiye pide acción internacional tras ataque israelí a campo de refugiados
El ataque de Israel al campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, mató a más de 200 personas y ha sido calificada como “masacre”. Foto: AA / AA
9 de junio de 2024

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye rechazó el ataque de Israel al campo de refugiados de Nuseirat en el centro Gaza, en el cual murieron cientos de civiles palestinos.

"Condenamos el ataque israelí al campo de refugiados de Nuseirat en Gaza, que mató a cientos de civiles palestinos", dijo el ministerio en un comunicado este domingo.

"Con este reciente ataque bárbaro, Israel suma un nuevo crimen de guerra a la lista de los que ha cometido en Gaza", añadió.

El Gobierno de Türkiye pidió a los organismos internacionales, en especial al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tomen medidas inmediatas para detener las acciones de Israel.

Recomendados

"Pedimos a las instituciones responsables del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, en especial al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ejerzan su responsabilidad de poner fin a estos crímenes por parte de Israel", se lee en el comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye destacó que Israel ya está bajo el escrutinio de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presuntas violaciones de la Convención sobre Genocidio de 1948. En esa línea instó a la comunidad internacional a reconocer la gravedad de la situación y a actuar en consecuencia.

El ataque a Nuseirat ha desatado una condena generalizada y ha intensificado los llamados a la rendición de cuentas y la justicia para el pueblo palestino.

Los muertos por el ataque israelí al campo de refugiados de Nuseirat aumentaron a 210, mientras los heridos ascienden a más 400, según la oficina de medios del gobierno palestino en Gaza.

FUENTE:TRTWorld and agencies
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza