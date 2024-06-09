El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye rechazó el ataque de Israel al campo de refugiados de Nuseirat en el centro Gaza, en el cual murieron cientos de civiles palestinos.
"Condenamos el ataque israelí al campo de refugiados de Nuseirat en Gaza, que mató a cientos de civiles palestinos", dijo el ministerio en un comunicado este domingo.
"Con este reciente ataque bárbaro, Israel suma un nuevo crimen de guerra a la lista de los que ha cometido en Gaza", añadió.
El Gobierno de Türkiye pidió a los organismos internacionales, en especial al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tomen medidas inmediatas para detener las acciones de Israel.
"Pedimos a las instituciones responsables del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, en especial al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ejerzan su responsabilidad de poner fin a estos crímenes por parte de Israel", se lee en el comunicado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye destacó que Israel ya está bajo el escrutinio de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presuntas violaciones de la Convención sobre Genocidio de 1948. En esa línea instó a la comunidad internacional a reconocer la gravedad de la situación y a actuar en consecuencia.
El ataque a Nuseirat ha desatado una condena generalizada y ha intensificado los llamados a la rendición de cuentas y la justicia para el pueblo palestino.
Los muertos por el ataque israelí al campo de refugiados de Nuseirat aumentaron a 210, mientras los heridos ascienden a más 400, según la oficina de medios del gobierno palestino en Gaza.