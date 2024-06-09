El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye rechazó el ataque de Israel al campo de refugiados de Nuseirat en el centro Gaza, en el cual murieron cientos de civiles palestinos.

"Condenamos el ataque israelí al campo de refugiados de Nuseirat en Gaza, que mató a cientos de civiles palestinos", dijo el ministerio en un comunicado este domingo.

"Con este reciente ataque bárbaro, Israel suma un nuevo crimen de guerra a la lista de los que ha cometido en Gaza", añadió.

El Gobierno de Türkiye pidió a los organismos internacionales, en especial al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tomen medidas inmediatas para detener las acciones de Israel.