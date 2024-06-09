CLIMA
¿Qué es el fenómeno de La Niña y por qué ayudaría a bajar las temperaturas?
Se espera que el efecto de enfriamiento de La Niña ayude a contrarrestar el reciente calor extremo que ha causado el fenómeno de El Niño, aunque la crisis climática a largo plazo sigue preocupando.
El planeta seguirá calentándose debido a las emisiones de combustibles fósiles, indicó la Organización Meteorológica Mundial (OMM) / Foto: Reuters
9 de junio de 2024

El regreso del fenómeno climático de La Niña, que suele generar un efecto de enfriamiento, debería ayudar a bajar las temperaturas después de meses y meses con récords de calor globales, explicó la agencia meteorológica de las Naciones Unidas.

Es probable que el impacto de La Niña se sienta en los próximos meses debido a que el patrón climático de calentamiento de El Niño --que ha contribuido a disparar las temperaturas globales y el clima extremo en todo el mundo desde mediados de 2023-- "está mostrando signos de terminar", indicó la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su más reciente actualización a principios de junio.

Sin embargo, la agencia advirtió que las temperaturas globales seguirán aumentando a largo plazo debido a la crisis del calentamiento global causado por el hombre, el cual continúa empeorando el clima extremo y alterando los patrones estacionales de lluvia y temperaturas.

¿Qué es el fenómeno de La Niña?

La Niña se refiere al enfriamiento de las temperaturas de la superficie del océano en grandes franjas del Océano Pacífico tropical, junto con vientos, lluvias y cambios en la presión atmosférica.

En muchos lugares, especialmente en los trópicos, La Niña produce los impactos climáticos opuestos a El Niño, el cual calienta la superficie de los océanos, genera sequías en algunas partes del mundo y desata fuertes aguaceros en otros lugares.

La OMM dijo que había un "60%" de probabilidades de que se produjeran condiciones de La Niña en el período de julio a septiembre, y un "70%" de probabilidad durante agosto-noviembre.

Las posibilidades de que El Niño vuelva a desarrollarse son insignificantes, añadió la agencia.

RelacionadoLa crisis climática y El Niño, causantes de las inundaciones en Brasil

Todos los meses desde junio de 2023, cuando el fenómeno de El Niño regresó, han marcado un nuevo récord de altas temperaturas. De hecho, el año pasado fue, por mucho, el año más cálido que se ha registrado a nivel mundial.

El planeta seguirá calentándose

La OMM insistió en que el planeta seguirá calentándose en general debido al uso de combustibles fósiles que producen gases de efecto invernadero.

"El fin de El Niño no significa una pausa en la crisis climática a largo plazo, ya que nuestro planeta seguirá calentándose debido a los gases de efecto invernadero que atrapan el calor", subrayó el secretario general adjunto de la OMM, Ko Barrett.

"Las temperaturas excepcionalmente altas de la superficie del mar continuarán desempeñando un papel importante durante los próximos meses", añadió.

RelacionadoLa crisis climática amenaza la generación de energía en Ecuador y Colombia

Gran parte del exceso de calor del planeta debido a la crisis climática se queda en los océanos.

En Estados Unidos, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ya incluyó el esperado fenómeno de La Niña en sus pronósticos para la temporada de huracanes del Atlántico de 2024.

Según la NOAA, se esperan de cuatro a siete huracanes importantes en el Atlántico entre junio y noviembre.

"Se anticipa que la próxima temporada de huracanes en el Atlántico tenga una actividad superior a lo normal debido a la unión de varios factores, incluidas temperaturas oceánicas cálidas casi récord en el Océano Atlántico, el desarrollo de condiciones de La Niña en el Pacífico, la reducción de los vientos alisios del Atlántico", dijo la NOAA a finales de mayo.

La OMM destacó que los últimos nueve años fueron los más cálidos que se han registrado, incluso con la influencia refrescante de un evento de La Niña que duró desde 2020 hasta principios de 2023.

El último fenómeno El Niño, que alcanzó su punto máximo en diciembre, fue uno de los cinco más fuertes de los que se tiene registro.

"Nuestro clima seguirá siendo más extremo debido al calor y la humedad adicionales en nuestra atmósfera", dijo Barrett.

La OMM se ha planteado como prioridad garantizar que todas las regiones del mundo estén cubiertas por sistemas de alerta temprana para 2027, en especial las menos equipadas, como África.

"Los pronósticos estacionales de El Niño y La Niña, y los impactos previstos en los patrones climáticos a nivel mundial, son una herramienta importante para informar alertas tempranas y tomar medidas tempranas", dijo Barrett.

FUENTE:TRT Español y agencias
