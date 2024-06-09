El regreso del fenómeno climático de La Niña, que suele generar un efecto de enfriamiento, debería ayudar a bajar las temperaturas después de meses y meses con récords de calor globales, explicó la agencia meteorológica de las Naciones Unidas.

Es probable que el impacto de La Niña se sienta en los próximos meses debido a que el patrón climático de calentamiento de El Niño --que ha contribuido a disparar las temperaturas globales y el clima extremo en todo el mundo desde mediados de 2023-- "está mostrando signos de terminar", indicó la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su más reciente actualización a principios de junio.

Sin embargo, la agencia advirtió que las temperaturas globales seguirán aumentando a largo plazo debido a la crisis del calentamiento global causado por el hombre, el cual continúa empeorando el clima extremo y alterando los patrones estacionales de lluvia y temperaturas.

¿Qué es el fenómeno de La Niña?

La Niña se refiere al enfriamiento de las temperaturas de la superficie del océano en grandes franjas del Océano Pacífico tropical, junto con vientos, lluvias y cambios en la presión atmosférica.

En muchos lugares, especialmente en los trópicos, La Niña produce los impactos climáticos opuestos a El Niño, el cual calienta la superficie de los océanos, genera sequías en algunas partes del mundo y desata fuertes aguaceros en otros lugares.

La OMM dijo que había un "60%" de probabilidades de que se produjeran condiciones de La Niña en el período de julio a septiembre, y un "70%" de probabilidad durante agosto-noviembre.

Las posibilidades de que El Niño vuelva a desarrollarse son insignificantes, añadió la agencia.

Relacionado La crisis climática y El Niño, causantes de las inundaciones en Brasil

Todos los meses desde junio de 2023, cuando el fenómeno de El Niño regresó, han marcado un nuevo récord de altas temperaturas. De hecho, el año pasado fue, por mucho, el año más cálido que se ha registrado a nivel mundial.

El planeta seguirá calentándose

La OMM insistió en que el planeta seguirá calentándose en general debido al uso de combustibles fósiles que producen gases de efecto invernadero.