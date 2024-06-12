TÜRKİYE
“Türkiye aprecia la postura de Brasil sobre Gaza”, afirma ministro Fidan
El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, recibió a su homólogo brasileño, Mauro Vieira, y le comunicó que Ankara valora la solidaridad de Brasilia con Palestina.
Hakan Fidan, durante una conferencia conjunta con su homólogo de Brasil, mauro Vieira. / Foto: AA
12 de junio de 2024

Türkiye valora positivamente la postura de Brasil sobre el genocidio en Gaza y su esfuerzo por lograr el reconocimiento oficial de Palestina como miembro pleno de la ONU, según afirmó el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, tras una reunión con su homólogo brasileño, Mauro Vieira.

Asimismo, durante una conferencia de prensa conjunta que se llevó a cabo este miércoles en Ankara, Fidan destacó la solidaridad de Brasil con Palestina y aseguró que el Gobierno turco “recibe con satisfacción el apoyo de Brasil al caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia".

Luego, dijo que el "gobierno fundamentalista" del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, continúa con su "masacre sistemática" de palestinos, y añadió que "Türkiye no permanecerá impasible ante la masacre en curso en Gaza".

Tras subrayar la importancia de una solución de dos Estados, Fidan señaló que "la única forma de detener el derramamiento de sangre en Gaza es a través de una solución de dos Estados".

Por su parte, el ministro brasileño Vieira manifestó que la situación humanitaria en Gaza es inaceptable y que Brasil y Türkiye seguirán presionando para lograr un alto el fuego inmediato.

Recomendados

Israel continúa con su ofensiva en Gaza

Mientras tanto, Israel continúa con su ofensiva en Gaza, donde ha matado a más de 36.000 palestinos desde el 7 de octubre de 2023.

Casi ocho meses después del inicio de la guerra israelí, vastas extensiones de Gaza yacen en ruinas en medio de un bloqueo de alimentos, agua potable y medicinas.

Israel está acusado de "genocidio" en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en su último fallo ha ordenado a Tel Aviv detener inmediatamente su invasión en Rafah, en el sur de Gaza, donde se han refugiado más de un millón de palestinos desplazados.

