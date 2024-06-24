Las devastadoras condiciones que sufren los niños en Gaza revelan la crisis humanitaria en la que está sumido el enclave por cuenta de la incesante agresión de Israel. Además del hambre, la pérdida de sus familias y la destrucción de sus hogares, los menores no escapan del riesgo de morir o desaparecer.
La cifra es escalofriante: más de 20.000 niños palestinos se encuentran desaparecidos, ya sea porque están atrapados bajo los escombros de casas destruidas, enterrados en tumbas anónimas o perdidos de sus familias, sostuvo la organización internacional Save the Children en un comunicado.
"Es casi imposible recopilar y verificar información en las condiciones actuales en Gaza, pero se cree que al menos 17.000 niños están solos y separados de sus familias, mientras aproximadamente 4.000 probablemente estén desaparecidos bajo los escombros, y un número desconocido también se encuentra en fosas comunes”, destacó la organización.
“Las familias se sienten torturadas”
En esa línea, el director regional para Oriente Medio de Save the Children, Jeremy Stoner, afirmó que “las familias se sienten torturadas por la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos. Ningún padre debería tener que cavar entre escombros o fosas comunes para intentar encontrar el cuerpo de su hijo. Ningún niño debería estar solo, desprotegido en una zona de guerra”.
La organización añadió en su comunicado que "a otras personas las han desaparecido por la fuerza, incluido un número desconocido de personas detenidas y trasladadas fuera de Gaza, sin que sus familias conozcan su paradero en medio de reportes de matrato y torturas".
Los equipos de protección infantil de Save the Children señalaron que los últimos desplazamientos provocados por las operaciones israelíes en Rafah separaron a más niños de sus familias y aumentaron todavía más la presión sobre las familias y comunidades que los cuidan.
"Cada día encontramos a más niños no acompañados y cada día es más difícil apoyarlos. Trabajamos a través de aliados para identificar a los niños separados y no acompañados, y localizar a sus familias, pero no hay instalaciones seguras para ellos: no hay ningún lugar seguro en Gaza. Además, reunirlos con sus familiares es difícil cuando las hostilidades en curso restringen nuestro acceso a las comunidades y obligan constantemente a las familias a mudarse”, señaló un profesional de protección infantil de la organización.
Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 14.000 niños han sido asesinados desde el 7 de octubre, cuando Israel lanzó su brutal ofensiva. De ese total, aproximadamente la mitad no ha sido completamente identificada, en parte debido a que sus cuerpos sufrieron daños irreconocibles.
Por su parte, expertos de la ONU indicaron que también hay niños entre los encontrados recientemente en fosas comunes, y muchos de ellos muestran signos de tortura y ejecuciones, así como posibles casos de personas enterradas vivas. “Como muchos han señalado, Gaza se ha convertido en un cementerio de niños, con miles de desaparecidos y su destino desconocido”, concluyó Stoner.
El hambre se extiende entre los niños en Gaza
Nueve de cada 10 niños en Gaza sufre, además de los traumas de la guerra, pobreza alimentaria grave, según denunció la Unicef en un informe a principios de junio.
"Cinco rondas de datos recopilados entre diciembre de 2023 y abril de 2024 han encontrado consistentemente que nueve de cada 10 niños en de Gaza sufren pobreza alimentaria severa y sobreviven con dos o menos grupos de alimentos por día", indicó la agencia en un documento.
También dijo que meses de hostilidades y restricciones a la ayuda humanitaria han colapsado los sistemas alimentarios y de salud, lo que ha tenido como resultado "consecuencias catastróficas" para los niños y sus familias en Gaza.
"Esto es evidencia del terrible impacto que el conflicto y las restricciones están teniendo en la capacidad de las familias para satisfacer las necesidades alimentarias de los niños, y la velocidad con la que los coloca en riesgo de desnutrición que pone en peligro sus vidas", destacó.
A eso se suma que casi 3.000 niños dejaron de recibir tratamiento para la desnutrición aguda moderada y grave en el sur de Gaza, lo que los pone en riesgo de muerte, según la Unicef. Y “también preocupa el riesgo inminente de que haya más niños y niñas vulnerables que enfermen de desnutrición”.
“Desde Gaza siguen llegando imágenes horribles de niños y niñas que mueren ante la mirada de sus familiares debido a la falta persistente de alimentos y suministros nutricionales y a la destrucción de los servicios de atención médica”, declaró la directora regional de UNICEF para Oriente Medio y Norte de África, Adele Khodr.
Bombardeos a escuelas
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) denunció este domingo 23 de junio que Israel bombardeó el 69% de las escuelas que albergan a personas desplazadas dentro de Gaza.
En un comunicado, la agencia dijo que "según el Clúster de Educación Global, el 69% de los edificios escolares donde las familias desplazadas buscaban refugio han sido directamente afectados o dañados".
"Este flagrante desprecio del derecho humanitario debe cesar. Necesitamos un alto al fuego ahora", agregó.
El viernes, la UNRWA señaló que en Gaza, más del 76% de las escuelas necesitan reconstrucción o rehabilitación importante para volver a estar operativas, según el Clúster de Educación Global.
El clúster, establecido en 2007 por el Comité Permanente entre Organismos, está dirigido a nivel mundial por Unicef. Sirve como un mecanismo de coordinación conjunta entre organizaciones involucradas en respuestas humanitarias dentro del sector educativo durante casos de desplazamiento interno.
A fecha del 17 de junio, la guerra israelí había provocado la destrucción completa de 110 escuelas y universidades, y 321 escuelas y universidades habían sufrido daños parciales. La ofensiva también se ha cobrado la vida de más de 10.000 estudiantes, según la Oficina de Prensa de Gaza.