Las devastadoras condiciones que sufren los niños en Gaza revelan la crisis humanitaria en la que está sumido el enclave por cuenta de la incesante agresión de Israel. Además del hambre, la pérdida de sus familias y la destrucción de sus hogares, los menores no escapan del riesgo de morir o desaparecer.

La cifra es escalofriante: más de 20.000 niños palestinos se encuentran desaparecidos, ya sea porque están atrapados bajo los escombros de casas destruidas, enterrados en tumbas anónimas o perdidos de sus familias, sostuvo la organización internacional Save the Children en un comunicado.

"Es casi imposible recopilar y verificar información en las condiciones actuales en Gaza, pero se cree que al menos 17.000 niños están solos y separados de sus familias, mientras aproximadamente 4.000 probablemente estén desaparecidos bajo los escombros, y un número desconocido también se encuentra en fosas comunes”, destacó la organización.

“Las familias se sienten torturadas”

En esa línea, el director regional para Oriente Medio de Save the Children, Jeremy Stoner, afirmó que “las familias se sienten torturadas por la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos. Ningún padre debería tener que cavar entre escombros o fosas comunes para intentar encontrar el cuerpo de su hijo. Ningún niño debería estar solo, desprotegido en una zona de guerra”.

La organización añadió en su comunicado que "a otras personas las han desaparecido por la fuerza, incluido un número desconocido de personas detenidas y trasladadas fuera de Gaza, sin que sus familias conozcan su paradero en medio de reportes de matrato y torturas".

Los equipos de protección infantil de Save the Children señalaron que los últimos desplazamientos provocados por las operaciones israelíes en Rafah separaron a más niños de sus familias y aumentaron todavía más la presión sobre las familias y comunidades que los cuidan.

"Cada día encontramos a más niños no acompañados y cada día es más difícil apoyarlos. Trabajamos a través de aliados para identificar a los niños separados y no acompañados, y localizar a sus familias, pero no hay instalaciones seguras para ellos: no hay ningún lugar seguro en Gaza. Además, reunirlos con sus familiares es difícil cuando las hostilidades en curso restringen nuestro acceso a las comunidades y obligan constantemente a las familias a mudarse”, señaló un profesional de protección infantil de la organización.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 14.000 niños han sido asesinados desde el 7 de octubre, cuando Israel lanzó su brutal ofensiva. De ese total, aproximadamente la mitad no ha sido completamente identificada, en parte debido a que sus cuerpos sufrieron daños irreconocibles.

Por su parte, expertos de la ONU indicaron que también hay niños entre los encontrados recientemente en fosas comunes, y muchos de ellos muestran signos de tortura y ejecuciones, así como posibles casos de personas enterradas vivas. “Como muchos han señalado, Gaza se ha convertido en un cementerio de niños, con miles de desaparecidos y su destino desconocido”, concluyó Stoner.

El hambre se extiende entre los niños en Gaza

Nueve de cada 10 niños en Gaza sufre, además de los traumas de la guerra, pobreza alimentaria grave, según denunció la Unicef en un informe a principios de junio.