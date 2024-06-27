Bolivia sufrió un intento de golpe de Estado este miércoles por la noche, cuando soldados de las Fuerzas Armadas tomaron el control de la plaza central de La Paz y un vehículo blindado embistió la entrada del palacio presidencial.
El intento de parte del Ejército de quitar del poder al presidente Luis Arce provocó la condena de líderes regionales y globales, que expresaron su solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos a través de comunicados y de mensajes publicados en redes sociales.
Türkiye
"Estamos profundamente preocupados por los informes de un intento de golpe de Estado contra el Gobierno electo boliviano", afirmó el ministerio de Relaciones Exteriores turco mediante un comunicado.
"Esperamos que se restablezca rápidamente el orden democrático y un ambiente de estabilidad en Bolivia", sostuvo.
Y añadió: “Reiteramos que estamos en contra de cualquier tipo de golpe de Estado e intervención militar y que condenamos enérgicamente todas las acciones encaminadas a derrocar gobiernos legítimos".
Chile
El presidente chileno, Gabriel Boric, manifestó su “apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de Luis Arce”.
Asimismo, señaló a través de su cuenta de X: “Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país. No podemos tolerar ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o en cualquier otro lugar”.
Colombia
Colombia manifestó en un comunicado su "total rechazo al golpe militar" suscitado en Bolivia, donde se "atenta de manera directa contra la democracia y la estabilidad de la región".
"América Latina debe unirse a favor de la democracia (...) Un golpe antidemocrático se enfrenta con la movilización generalizada del pueblo", pidió por su parte el presidente, Gustavo Petro.
México
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador manifestó su "total apoyo y respaldo" a Arce, al que calificó como la "auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano".
Por su parte, la mandataria electa de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que lo ocurrido fue un "atentado contra la democracia" y envió su "apoyo incondicional al presidente Luis Arce y a su pueblo".
Venezuela
Luego, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que el despliegue militar era el "camino" de "los extremistas: golpes de Estados, desestabilización, destrucción, caos".
"Al pueblo de Bolivia todo el apoyo del pueblo de Bolívar. No al fascismo, no al golpismo", indicó el gobernante.
Argentina
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino afirmó que repudia “las movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército boliviano y expresa su firme apoyo al Estado de Derecho, mientras remarca la importancia de sostener las instituciones democráticas en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
Honduras
Xiomara Castro, presidenta de Honduras, expresó su apoyo al “hermano pueblo de Bolivia, a Luis Arce y a Evo Morales”.
Asimismo, la presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), anunció la convocatoria de urgencia a los presidentes de los países miembros del organismo “a condenar el fascismo que hoy atenta contra la democracia en Bolivia y exigir el respeto pleno al poder civil y a la Constitución".
En América Latina, también los Gobiernos de Ecuador, Perú y Guatemala se mostraron a favor de la democracia y repudiaron el intento de golpe.
Cuba calificó lo ocurrido como “escandaloso” y prometió extender "toda la solidaridad" con el Gobierno y pueblo de Bolivia, mientras que Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo que Brasil "condena cualquier forma de golpe de Estado en Bolivia” y reafirma su “compromiso con el pueblo y la democracia del hermano país".
También el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, repudió "enérgicamente los hechos (...) protagonizados por un sector de las Fuerzas Armadas, que atentan contra su orden democrático y constitucional", y se solidarizó con el “legítimo gobierno del Presidente (Arce)".
España
Por su parte, el primer ministro español, Pedro Sánchez, desaprobó enérgicamente cualquier "movimiento militar ilícito" en Bolivia.
"Enviamos al Gobierno de Bolivia y a su pueblo nuestro apoyo y solidaridad y hacemos un llamamiento a respetar la democracia y el estado de derecho", afirmó.
Estados Unidos
El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, hizo un llamado a la "calma", según comunicó una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Asimismo, indicó que "Estados Unidos está siguiendo de cerca la situación" en el país andino.
Unión Europea
Por su parte, la Unión Europea comunicó a través de X que "condena cualquier intento de romper el orden constitucional en Bolivia y derrocar a gobiernos elegidos democráticamente, y expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo bolivianos".
ONU y OEA
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, llamó a todas las partes "a proteger el orden constitucional y a preservar un clima de paz", informó su portavoz, Stéphane Dujarric.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que "no tolerará ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional" en Bolivia.