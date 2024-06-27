Bolivia sufrió un intento de golpe de Estado este miércoles por la noche, cuando soldados de las Fuerzas Armadas tomaron el control de la plaza central de La Paz y un vehículo blindado embistió la entrada del palacio presidencial.

El intento de parte del Ejército de quitar del poder al presidente Luis Arce provocó la condena de líderes regionales y globales, que expresaron su solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos a través de comunicados y de mensajes publicados en redes sociales.

Relacionado Fracasa en Bolivia un intento de golpe de Estado

Türkiye

"Estamos profundamente preocupados por los informes de un intento de golpe de Estado contra el Gobierno electo boliviano", afirmó el ministerio de Relaciones Exteriores turco mediante un comunicado.

"Esperamos que se restablezca rápidamente el orden democrático y un ambiente de estabilidad en Bolivia", sostuvo.

Y añadió: “Reiteramos que estamos en contra de cualquier tipo de golpe de Estado e intervención militar y que condenamos enérgicamente todas las acciones encaminadas a derrocar gobiernos legítimos".

Chile

El presidente chileno, Gabriel Boric, manifestó su “apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de Luis Arce”.

Asimismo, señaló a través de su cuenta de X: “Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país. No podemos tolerar ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o en cualquier otro lugar”.

Colombia

Colombia manifestó en un comunicado su "total rechazo al golpe militar" suscitado en Bolivia, donde se "atenta de manera directa contra la democracia y la estabilidad de la región".

"América Latina debe unirse a favor de la democracia (...) Un golpe antidemocrático se enfrenta con la movilización generalizada del pueblo", pidió por su parte el presidente, Gustavo Petro.

México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador manifestó su "total apoyo y respaldo" a Arce, al que calificó como la "auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano".

Por su parte, la mandataria electa de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que lo ocurrido fue un "atentado contra la democracia" y envió su "apoyo incondicional al presidente Luis Arce y a su pueblo".

Venezuela

Luego, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que el despliegue militar era el "camino" de "los extremistas: golpes de Estados, desestabilización, destrucción, caos".