El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, instó a todos los países de la región a mostrar su solidaridad con el Líbano ante el plan de invasión de Israel. La posibilidad de la expansión de la ofensiva en Gaza hacia ese país mantiene en vilo a la comunidad internacional y fue calificada como "potencialmente apocalíptica" por la ONU.

“Israel, que ha devastado Gaza, ahora está poniendo su mirada sobre Líbano. Vemos que las potencias occidentales están apoyando a Israel ‘por debajo de la mesa’”, sostuvo durante un discurso ante el grupo parlamentario del Partido Justicia y Desarrollo (AK) en la capital, Ankara.

Luego, afirmó que “Türkiye apoya al pueblo y al Estado hermano libanés” e invitó a los demás países de la región a solidarizarse con ese país.

“El plan de Netanyahu de extender la guerra alrededor de la región desembocará en una catástrofe mayor”, advirtió. Y añadió: “El mundo islámico y los países de Oriente Medio deberían ser los primeros en reaccionar a estos sangrientos planes”.

"Es extremadamente espantoso y patético que Estados que hablan de libertad, derechos humanos y justicia se encuentren cautivos por un loco como Netanyahu", indicó el presidente.

ONU: una invasión podría ser “potencialmente apocalíptica”

El secretario adjunto de Asuntos Humanitarios y Emergencia de Naciones Unidas, Martin Griffiths, expresó este miércoles su preocupación por la expansión de la ofensiva de Israel en Gaza hacia Líbano, remarcando que podría ser "potencialmente apocalíptica".

"Creo que este es un punto de inflexión potencialmente apocalíptico", señaló.

En este marco, Griffiths también se refirió al último informe de Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, diciendo que muestra una "situación sorprendentemente cruel" en Gaza.