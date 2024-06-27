El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, instó a todos los países de la región a mostrar su solidaridad con el Líbano ante el plan de invasión de Israel. La posibilidad de la expansión de la ofensiva en Gaza hacia ese país mantiene en vilo a la comunidad internacional y fue calificada como "potencialmente apocalíptica" por la ONU.
“Israel, que ha devastado Gaza, ahora está poniendo su mirada sobre Líbano. Vemos que las potencias occidentales están apoyando a Israel ‘por debajo de la mesa’”, sostuvo durante un discurso ante el grupo parlamentario del Partido Justicia y Desarrollo (AK) en la capital, Ankara.
Luego, afirmó que “Türkiye apoya al pueblo y al Estado hermano libanés” e invitó a los demás países de la región a solidarizarse con ese país.
“El plan de Netanyahu de extender la guerra alrededor de la región desembocará en una catástrofe mayor”, advirtió. Y añadió: “El mundo islámico y los países de Oriente Medio deberían ser los primeros en reaccionar a estos sangrientos planes”.
"Es extremadamente espantoso y patético que Estados que hablan de libertad, derechos humanos y justicia se encuentren cautivos por un loco como Netanyahu", indicó el presidente.
ONU: una invasión podría ser “potencialmente apocalíptica”
El secretario adjunto de Asuntos Humanitarios y Emergencia de Naciones Unidas, Martin Griffiths, expresó este miércoles su preocupación por la expansión de la ofensiva de Israel en Gaza hacia Líbano, remarcando que podría ser "potencialmente apocalíptica".
"Creo que este es un punto de inflexión potencialmente apocalíptico", señaló.
En este marco, Griffiths también se refirió al último informe de Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, diciendo que muestra una "situación sorprendentemente cruel" en Gaza.
El estudio indicó que el 96% de la población enfrenta niveles extremos de hambre en Gaza, mientras que casi medio millón de personas se encuentran en “condiciones catastróficas”. Las cifras "muestran una situación sorprendentemente cruel", lo cual es "intolerable e indignante".
"Reiteramos que queremos que se abran todos esos puntos de cruce, queremos seguridad para nuestros convoyes, queremos una solución al conflicto en la que podamos confiar, y queremos que los trabajadores humanitarios y las instituciones de salud no sean víctimas de la guerra", instó.
"E idealmente, todavía queremos un alto el fuego, sin el cual la gente no estará segura", afirmó.
Israel continúa con su ofensiva en Gaza
Israel, que desoyó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, enfrenta condena internacional por su continua y brutal ofensiva contra Gaza desde el ataque de Hamas del 7 de octubre.
Más de 37.765 palestinos han sido asesinados en Gaza, la mayor parte de ellos mujeres y niños, y al menos 86.429 han sido heridos, según las autoridades sanitarias locales.
Tras ocho meses de ataques israelíes, amplias zonas del enclave sitiado se encuentran en ruinas, en medio de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicinas.
Asimismo, Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuyo último fallo ordenó detener inmediatamente sus ataques militares en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, donde más de un millón de palestinos se habían refugiado.