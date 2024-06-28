Joe Biden y Donald Trump, aspirantes a la Presidencia de Estados Unidos, se midieron este jueves en el primer debate de cara a las elecciones de noviembre. El evento estuvo plagado de polémicas y acusaciones cruzadas sobre varios temas, entre los que destacaron las políticas de migración del país y la guerra en Gaza.

El actual presidente tuvo una actuación vacilante, mientras su rival republicano lo atacaba con una serie de críticas, entre ellas que, a sus 81 años, es demasiado mayor para cumplir otro mandato de cuatro años.

Ambos candidatos intercambiaron argumentos sobre el aborto, la inmigración, las guerras en Ucrania y Gaza, y su manejo de la economía, mientras cada uno intentaba cambiar lo que las encuestas de opinión muestran como una carrera hasta ahora prácticamente empatada.

El apoyo a Israel, una constante

En el capítulo sobre política exterior, los candidatos se refirieron a la guerra en Gaza. Trump descalificó la estrategia diplomática de la administración demócrata y dijo que el presidente no había ayudado a Israel a “terminar el trabajo” contra Hamás.

También afirmó que Biden se había convertido “en un palestino”, aunque, según él, no es apreciado porque es “un palestino muy malo y débil”.

Por su parte, el demócrata defendió su agenda con Israel e hizo hincapié en su apoyo a la búsqueda de un alto el fuego.

Sin embargo, más allá de participar en las negociaciones entre Israel y Hamás, y de instar en varias ocasiones al gobierno de Benjamín Netanyahu a tomar medidas para proteger a civiles y trabajadores de ayuda humanitaria, Biden ha otorgado su inquebrantable apoyo y ha suministrado armas a Israel desde el comienzo de la ofensiva.

Además, vetó una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que otorgaría el estatus de miembro pleno de la organización a un Estado palestino.

Por su parte, durante su mandato en la Casa Blanca, Trump pidió reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y buscó impulsar la normalización de relaciones entre Israel y sus vecinos árabes, dejando de lado la solución de dos Estados. De hecho, el jueves evitó responder a la pregunta sobre si apoyaría la creación de un Estado palestino.

Es decir, el apoyo de Estados Unidos a Israel ha sido una constante tanto en el anterior Gobierno de Trump como en el de Biden. Por lo tanto, más allá de los cruces en el debate, se prevé que la posición del país continúe en la misma línea, independientemente de quién asuma la Presidencia.

Falsas afirmaciones de Trump