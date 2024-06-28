Bolivia sufrió un fallido golpe de Estado este miércoles, cuando tropas y tanques liderados por el entonces jefe del Ejército asediaron el Palacio Presidencial. El intento de desestabilizar el gobierno causó la condena internacional, y líderes de todo el mundo expresaron su solidaridad con el presidente Luis Arce.

Las autoridades bolivianas detuvieron a 21 personas, incluidos los tres máximos excomandantes de las Fuerzas Armadas, acusados de estar implicados en el asedio, según confirmó el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Bolivia sufre un episodio antidemocrático. El país ha visto 190 golpes y revoluciones desde su independencia en 1825, con un enfrentamiento recurrente entre las élites políticas urbanas y los sectores rurales movilizados.

El papel de Zúñiga

A pesar de expresar su respeto por el presidente Luis Arce, el líder del Ejército, Juan José Zúñiga, afirmó que su intervención tenía como objetivo cambiar el gobierno y reestructurar la democracia.

Las tensiones se intensificaron a principios de esta semana cuando Arce enfrentó a Zúñiga dentro del palacio presidencial, exigiendo su renuncia y anunciando el nombramiento de nuevos líderes militares.

Asimismo, el lunes había mencionado durante una entrevista discusiones con Arce y había asegurado que se trató de un plan orquestado por el mismo presidente para elevar su popularidad.