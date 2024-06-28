Bolivia sufrió un fallido golpe de Estado este miércoles, cuando tropas y tanques liderados por el entonces jefe del Ejército asediaron el Palacio Presidencial. El intento de desestabilizar el gobierno causó la condena internacional, y líderes de todo el mundo expresaron su solidaridad con el presidente Luis Arce.
Las autoridades bolivianas detuvieron a 21 personas, incluidos los tres máximos excomandantes de las Fuerzas Armadas, acusados de estar implicados en el asedio, según confirmó el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Bolivia sufre un episodio antidemocrático. El país ha visto 190 golpes y revoluciones desde su independencia en 1825, con un enfrentamiento recurrente entre las élites políticas urbanas y los sectores rurales movilizados.
El papel de Zúñiga
A pesar de expresar su respeto por el presidente Luis Arce, el líder del Ejército, Juan José Zúñiga, afirmó que su intervención tenía como objetivo cambiar el gobierno y reestructurar la democracia.
Las tensiones se intensificaron a principios de esta semana cuando Arce enfrentó a Zúñiga dentro del palacio presidencial, exigiendo su renuncia y anunciando el nombramiento de nuevos líderes militares.
Asimismo, el lunes había mencionado durante una entrevista discusiones con Arce y había asegurado que se trató de un plan orquestado por el mismo presidente para elevar su popularidad.
"¿Cómo podría ser una instrucción o una planificación de un autogolpe? (...) Él actuó por cuenta propia", desmintió el presidente.
Antes de ingresar al Palacio Presidencial, Zúñiga sostuvo: "Los tres jefes de las Fuerzas Armadas han venido a expresar nuestro descontento. Habrá un nuevo gabinete de ministros. Seguramente las cosas cambiarán, pero nuestro país no puede seguir así más tiempo”.
Y añadió: "Dejen de destruir, dejen de empobrecer nuestro país, dejen de humillar a nuestro Ejército".
Los motivos detrás del golpe
Expertos políticos vinculan estos hechos por la actual situación económica, así como con las elecciones que se realizarán el próximo año, que se caracterizan por tensiones entre Arce y el expresidente Evo Morales, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS).
El expresidente de izquierda expresó su intención de presentarse a los comicios; sin embargo, debería competir contra su antiguo aliado, Arce.
Además, no estaría habilitado por ley para un nuevo mandato, ya que estuvo al frente de la Presidencia desde 2006 hasta 2019, un gobierno que terminó con su destitución y la instalación de un Gobierno conservador interino.
Zúñiga había anunciado su oposición a la candidatura de Morales, argumentando que no debería permitírsele reclamar la presidencia nuevamente.